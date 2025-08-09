به گزارش مرکز خبر رادیواروپای آزاد/ رادیوآزادی، این توافق احتمالاً ایجاد فرصت‌های جدید تجاری در منطقه‌ را که مدت‌ها به دلیل کینه‌های تاریخی با محدودیت مواجه بود گسترش خواهد داد.

نیکول پاشینیان، صدراعظم ارمنستان، و الهام علی‌اف، رئیس ‌جمهور آذربایجان در مراسمی در کاخ سفید که به میزبانی دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده برگزار شده بود، همچنین توافقنامه‌هایی را با ایالات متحده نیز امضا کردند تا به‌طور مشترک به دنبال فرصت‌های اقتصادی باشند.

توافق پیشنهادی شامل یک راه ترانزیتی به طول ۴۳ کیلومتر است که آذربایجان را به ارمنستان متصل می‌کند.

این راه «مسیر ترامپ برای صلح و بین‌المللی» نام‌گذاری خواهد شد.

علی‌اف در مراسم امضای این توافق در ۸ اگست گفت که صفحه رویارویی، تقابل و خونریزی را ورق خواهند زد و آینده‌ای روشن و امن برای فرزندان این سرزمین ها فراهم خواهند کرد.

پاشینیان هم افزود که آنها امروز به نقطه عطف مهمی در روابط ارمنستان و آذربایجان رسیده‌ اند.

در این مراسم دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا نیز گفت که محدودیت‌های همکاری نظامی با آذربایجان را لغو می‌کند؛ محدودیت‌هایی که در سال ۱۹۹۲بر آذربایجان اعمال شده بود.

ترمپ همچنان افزود که ارمنستان و آذربایجان متعهد می‌شوند که برای همیشه به تمام درگیری‌ها پایان دهند، تجارت، سفر و روابط دیپلماتیک را آغاز کنند و به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند.