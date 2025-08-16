نهاد های حقوق بشری آلمان را در جلوگیری از اخراج افغانها متهم کردند

پاکستان اعلام کرده است که پس از اول سپتمبر شمار زیادی از افغانها را از خاک خود اخراج خواهد کرد، اما به گزارش خبرگزاری رویترز، روند اخراج مهاجران افغان از همین حالا آغاز شده است.
در میان این مهاجران، بیش از دو هزار افغان شامل هستند که آلمان وعده داده بود آنان را در خاک خود اسکان مجدد دهد.
یک انجمن حمایت از پناهندگان و یک شبکه پشتیبانی از مهاجران، روز جمعه در برلین شکایت جنایی خود را علیه یوهان وادفول، وزیر خارجه، و الکساندر دوبریندت، وزیر داخله، ثبت کردند.
این نهادها گفتهاند که اجازه دادن به پاکستان برای اخراج این افغانها، نقض اصول ماده ۲۲۱ قانون جزا است.
مدافعان حقوق بشر افزودهاند که در هفتههای اخیر، در میان این افغانها، دستکم ۴۰۰ نفر بازداشت و ۴۳ نفر دیگر به افغانستان فرستاده شدهاند، جایی که ممکن است با زندان یا مرگ روبرو شوند.
حکومت جدید محافظهکار آلمان در جریان کارزار انتخاباتی خود گفته بود که تلاشها برای جلوگیری از ورود مهاجران به آلمان را افزایش خواهد داد.