بسیاری از دختران افغان بهنام پسران خانواده در شبکههای اجتماعی فعالیت میکنند
یکی از فعالان بخش آموزش و کاربر شبکههای اجتماعی میگوید:
«بسیاری از افرادی بودند که قلبهای ما را شکستند، از طریق کامنتها در صفحه فیسبوک، مسخره میکردند.»
به گفتۀ او، هرچند همواره در صفحههای اجتماعیاش بهویژه در فیسبوک، مطالب درست، آموزشی و تربیتی نشر کرده، اما به گفته او در بخش کامنتها بیشتر مورد تمسخر، بیاحترامی و همچنان در مسنجر مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.
لطیفه که نمیخواهد محل بودوباشش در افغانستان در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت، به همین دلیل ناگزیر شده صفحه فیسبوک خود را ببندد:
"یک کسی بود که در مسنجر برایم پیام میفرستاد، مرا آزار میداد و در آخر مرا مجبور ساخت که از آن صفحه فیسبوک دست بکشم، بسیاری از همکاران و دوستان ما نیز با همین مشکل روبهرو شدند."
اما لطیفه میافزاید که در کنار آن به ندرت کامنتهای خوب و تشویقکننده نیز دریافت کردهاست.
این تنها لطیفه نیست که در شبکههای اجتماعی مورد آزار و اذیت و مزاحمت قرار گرفته، شماری دیگر از دختران افغان نیز میگویند با چنین مشکلاتی دست و گریبان اند.
مریم بارک یک خبرنگار افغان میگوید که یک صفحه رسمی فیسبوک دارد، اما بهدلیل همین مزاحمتها بخش کامنتهای آن را بسته است.
مریم به رادیو آزادی گفت:
"من از شبکههای اجتماعی استفاده میکنم، با وجودیکه حسابم بسیار رسمی است، اما بخش کامنتها را بستهام تا کامنتهای منفی دریافت نکنم، با آنهم در مسنجر مزاحمتهای زیادی پیش میآید."
یک خبرنگار افغان میگوید که فیسبوک دارد، اما بخش کامنتهای آن را بسته است
مریم میافزاید که بسیاری از دختران اکنون بهدلیل همین مزاحمتها بهنام پسران خانواده یا با نامهای مستعار دیگر در شبکههای اجتماعی فعالیت میکنند.
فتانه ژوند، فعال حقوق زن و مدیر مسئول مجله آنلاین «اقراء» میگوید، اینگونه رفتارها بر وضعیت روانی و ذهنی دختران و زنان فعال تأثیر منفی میگذارد، آزادی بیان را محدود میکند و یک برخورد تبعیضآمیز بهشمار میرود:
"در شبکههای اجتماعی برخورد تبعیضآمیز، بیاحترامی، کامنتهای بیجا و افزایش خشونت لفظی در برابر زنان، به یک مشکل بزرگ در برابر فعالیتهای دختران ما مبدل شدهاست. اینگونه رفتارها نهتنها محدود کردن آزادی بیان است، بلکه تلاش برای تضعیف حضور اجتماعی و فرهنگی زنان نیز میباشد."
زنانیکه در این گزارش با آنان مصاحبه شده میگویند، در چنین فضایی نمیتوانند حرفها، تجربهها و دیدگاههایشان را با جامعه شریک کنند.
اما فتانه ژوند به آنان توصیه میکند، بهجای محدود کردن خود، حسابها و صفحههایی را که برایشان مزاحمت ایجاد میکنند بلاک و گزارش دهند.
او همچنان بر بلند بردن سطح آگاهی عامه از هر راه ممکن، برای حل این مشکل تأکید میکند.