بیش از ۱۰۰۰ نفر در نتیجه لغزش زمین در سودان کشته شدند
لغزش زمین در منطقۀ شرقی دارفور سودان سبب مرگ تقریباً یک هزار نفر شده است.
گروه شورشی موسوم به "جنبش آزادی سودان" که در منطقه حاکم است، اواخر دیروز گفت که این حادثه روز یکشنبه رخ داده و یک روستا کاملاً زیر خاک شده است.
این گروه از سازمان ملل متحد خواستار کمک به آسیب دیده ها در این منطقۀ دور دست، شده است.
"ضمانتهای امنیتی برای اوکراین" موضوع اصلی بحث زلینسکی با رهبران اروپا خواهد بود
ولودیمیر زلینسکی، رییس جمهور اوکراین قرار است روز پنجشنبه با رهبران اروپایی در بارۀ ضمانتهای امنیتی برای اوکراین صحبت کند.
میخایلو پودولیاک، یک مشاور زلینسکی، در پیامی روی ایکس، تویتر سابق، امروز نوشت که زلینسکی با رهبران اتحادیۀ اروپا، سرمنشی ناتو و رهبران جرمنی و بریتانیا در پاریس ملاقات خواهد کرد.
او نوشته است که در این نشست در بارۀ ضمانت های امنتیی برای اوکراین و مرزهای شرقی اتحادیۀ اروپا صحبت های جدی خواهد شد.
این در حالیست که ایالات متحدۀ امریکا تلاشهایش برای برقراری صلح در اوکراین را شدت بخشیده است.
ماه گذشته دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، با همتای روسیاش، ولادیمیر پوتین ملاقات کرد تا زمینۀ دیدار مستقیم بین رهبران روسیه و اوکراین را فراهم کند.
هرچند این نشست نتیجۀ آنی نداشت ولی پوتین و ترمپ گفتند که صحبت های آنان ثمر بخش بود.
بازگشت احتمالی پدیده طبیعی سرد کننده «لا نینا» در ماههای آینده: سازمان ملل
پدیدهٔ طبیعی اقلیمی سرد کننده موسوم به لا نینا ممکن است بین سپتمبر و نومبر بازگردد، اما سازمان ملل متحد پیشبینی کرده است که درجه حرارت همچنان بالاتر از حد متوسط خواهد بود.
لا نینا یک پدیدهٔ طبیعی است که درجه سطحی اقیانوس آرام استوایی مرکزی و شرقی را کاهش میدهد و باعث تغییر در بادها، فشار و الگوهای بارش میشود.
لا نینا در بسیاری مناطق، به ویژه در مناطق گرمسیر، تأثیرات آب و هوایی مخالف ال نینو دارد.
ال نینو درجه حرارت سطحی اقیانوسها را افزایش داده و باعث خشکسالی در برخی مناطق و بارش شدید در سایر مناطق میشود.
با وجود اثر خنککنندگی لا نینا، دمای جهانی همچنان در بالاترین سطح ثبتشده باقی مانده و دههٔ گذشته گرمترین ده سال تاریخ بوده است.
آمار تلفات زلزلۀ نیرومند در شرق افغانستان از ۱۱۰۰ نفر گذشت
ادارۀ حلال احمر امروز گفت که ۱۱۲۴ کشته و ۳۲۵۱ نفر زخمی شده اند.
در این حال امدادگران امروز به جستوجوی بازماندگان زلزله ادامه میدهند.
بسیاری از روستاهای آسیبدیده بهدلیل راههای مسدود همچنان غیرقابل دسترس هستند.
سازمان ملل متحد با اعلام کمک اضطراری ۵ میلیون دالری گفت در حال همکاری با مقامهای محلی برای ارزیابی سریع نیازها و رساندن کمک است.
زلزلهای به قدرت ۶ درجه ریشتر دوشنبهشب شرق افغانستان را لرزاند.
افغانستان که یکی از فقیرترین کشورهای جهان و آسیبپذیر در برابر زلزلههای کمعمق است، پس از کاهش شدید کمکهای خارجی و بازگشت میلیونها مهاجر، توان محدودی برای مقابله با چنین رویدادهایی را دارد
اوکراین از چین خواست بر روسیه برای پایان جنگ فشار آورد
اوکراین از چین خواست تا ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه را برای حرکت بهسوی صلح تحت فشار بگذارد.
این در حالی است که رئیسجمهور روسیه پس از حضور در نشست سران سازمان همکاری شانگهای (SCO) ــ جایی که از جنگی دفاع کرد که دهها هزار قربانی گرفته است ــ وارد بیجینگ شد.
وزارت امور خارجه اوکراین همزمان با ورود پوتین به پایتخت چین در تاریخ دوم سپتمبر در بیانیهای اعلام کرد:
«با توجه به نقش ژئوپولیتیک مهم جمهوری خلق چین، ما از ایفای نقش فعالتر [بیجینگ] در روند برقراری صلح در اوکراین بر پایه احترام به منشور سازمان ملل متحد استقبال میکنیم.»
در این بیانیه همچنین تأکید شد که بیانیه پایانی اجلاس سازمان همکاری شانگهای از اشاره به این مناقشه که پس از تهاجم روسیه به اوکراین در فبروری ۲۰۲۲ به جنگی تمامعیار بدل شده، خودداری کرده است.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، بارها از چین ــ که متحد نزدیک روسیه به شمار میآید ــ خواسته است تا برای پایان جنگ بر پوتین فشار وارد کند.
رویداد دیپلماتیک مهم دیگری نیز قرار است در سوم سپتمبر در چین برگزار شود: رژهای عظیم نظامی به مناسبت هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم. بسیاری از رهبران ــ از جمله پوتین ــ پس از نشست سازمان همکاری شانگهای در چین خواهند ماند تا در این مراسم شرکت کنند.
راشدخان با شکستن رکورد ساوتی، برترین ویکتگیر بیستاووره جهان شد
راشدخان در رقابتهای بینالمللی بیستاووره رکورد بیشترین ویکت را شکست.
کاپیتان تیم ملی کریکت افغانستان و یکی از مشهورترین بازیکنان جهان، راشدخان، موفق شد شمار ویکتهای خود را در رقابتهای بیستاووره بینالمللی به ۱۶۵ برساند.
او با این دستاورد، رکورد پیشین تیم ساوتی – بازیکن نیوزیلندی – را که ۱۶۴ ویکت داشت، پشت سر گذاشت.
راشدخان شب گذشته در برابر تیم امارات متحده عربی سه ویکت گرفت.
او در مسابقات بیستاووره تجاری و غیر بینالمللی نیز رکورد بیشترین ویکت با مجموع ۶۶۴ را در اختیار دارد.
پوتین در اجلاس شانگهای، غرب را مقصر جنگ اوکراین دانست
رئیسجمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، در سخنرانی خود در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای مدعی شد که جنگ در اوکراین «نتیجه حمله روسیه نیست»، بلکه پیامد کودتایی است که با حمایت غرب در کییف رخ داد.
اشاره پوتین به اعتراضهایی بود که در نهایت به برکناری ویکتور یانوکوویچ – رئیسجمهور پیشین و طرفدار مسکو – در سال ۲۰۱۴ انجامید. یانوکوویچ در آن زمان توافق تجاری با اتحادیه اروپا را لغو کرده و به سمت روسیه گرایش پیدا کرده بود.
پوتین در سخنرانیاش آنچه را «تلاشهای غرب برای پیوستن اوکراین به ناتو» خواند، «تهدیدی مستقیم علیه امنیت روسیه» توصیف کرد؛ ادعایی که ناتو بارها رد کرده است.
اجلاس سران این سازمان به مدت دو روز در تیانجین چین برگزار میشود و رؤسای جمهور و نخستوزیران کشورهای عضو در آن حضور دارند.
طالبان: هند برای زلزلهزدگان شرق افغانستان خیمه و ۱۵ تُن مواد غذایی میفرستد
هند گفته که یکهزار خیمه و ۱۵ تُن مواد غذایی برای زلزلهزدگان شرق افغانستان ارسال میکند.
وزارت خارجه طالبان دوشنبه دهم سنبله در ایکس نوشت که این کمکها به حکومت طالبان تحویل داده خواهد شد و دهلی نو وعده کرده در بخش دارو و غذا نیز کمکهای بیشتری فراهم کند.
در ادامه آمده که امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در گفتوگوی تلفنی با وزیر خارجه هند، اس. جـی شنکر، از این کمکها قدردانی کرد.
زلزله مرگبار در شرق افغانستان حداقل ۸۱۲نفر را کشته و بیش از ۲۵۰۰ نفر دیگر را زخمی کرد. ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی این آمار را اعلام کرد.
او افزود که آمار کشتهشدگان نهایی نیست زیرا تیمهای امداد و نجات هنوز در حال رسیدن به برخی مناطق هستند و تخلیه قربانیان ادامه دارد.
بر اساس معلومات اداره زمینشناسی ایالات متحده، شدت این زلزله ۶ درجۀ ریشتر و مرکزش در عمق ۸ کیلومتری زمین در نزدیکی شهر جلالآباد بوده است.
بر اساس گزارشها، حدود ۲۰ دقیقه پس از نخستین زلزله، در ولایت ننگرهار زلزلۀ دیگری با شدت ۴.۵ درجۀ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.
بازداشت یک مظنون در پیوند به قتل رئیس پیشین پارلمان اوکراین
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، اعلام کرد که در پیوند به قتل اندری پاروبی، رئیس پیشین پارلمان این کشور، یک مظنون بازداشت شده است.
پاروبی شنبه گذشته در شهر لویو هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد.
زلنسکی شب گذشته بدون ارائه جزئیات بیشتر در شبکۀ اکس نوشت که ایهور کلیمینکو، وزیر داخلۀ اوکراین، و واسیلی مالیوک، رئیس اداره امنیت این کشور، از بازداشت مظنون خبر دادهاند.
زلنسکی قتل این سیاستمدار سرشناس را «وحشتناک» توصیف کرد و گفت که «تمام نیروها و امکانات لازم» برای بازداشت عاملان به گفتهاش این جنایت به کار گرفته خواهد شد.
پاروبی ۵۴ ساله سیاستمدار برجسته بود و در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ نقش مهمی در خیزش علیه دولت طرفدار مسکو ایفا کرد؛ خیزشی که به انقلاب میدان مشهور شد.
رقابتهای سهجانبه کریکت؛ افغانستان و امارات متحده عربی به میدان میروند
به سلسلۀ رقابتهای سهجانبه کریکت میان افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی، امروز دوشنبه افغانستان و امارات متحده عربی به میدان میروند.
این مسابقه ۷:۳۰ شام به وقت کابل در ورزشگاه کریکت شارجه آغاز میشود.
در این سلسلۀ رقابتها تا کنون یک بازی میان پاکستان و افغانستان و یک بازی میان پاکستان و امارات متحده عربی برگزار شده و در هر دو بازی پاکستان حریفانش را شکست داده است.
دومین بازی افغانستان با پاکستان در این رقابتها به روز سهشنبه برگزار خواهد شد.