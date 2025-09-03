خبر ها
در حمله شورشیان بر یک مرکز نظامی در پاکستان ۱۲ نفر کشته شدند
پس از درگیری دوازده ساعته در یک مرکز نظامی در منطقۀ بنوی ایالت خیبر پختونخوای پاکستان، ۶ نظامی پاکستانی و ۶ شورشی کشته شده اند.
سجاد خان، پولیس بنو به رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی، گفته است که ۱۹ سرباز دیگر در این رویداد زخمی شده اند.
به گفتۀ او نخست در مقابل دروازۀ ورودی این پایگاه نطامی یک حملۀ انتحاری رخ داد و سپس شش مهاجم وارد محوطه شدند.
مسوولیت این حمله را تا به حال شخص یا گروهی به دوش نگرفته است، اما در ایالت خیبر پختونخوا گروه تحریت طالبان پاکستان فعال است.
پاکستان ادعا میکند که این گروه در افغانستان پناهگاه دارد و حملات خود را از افغانستان سازماندهی میکند.
حکومت طالبان این ادعا را رد میکند.
انفجار در شهر کویته؛ حد اقل ۱۳ تن کشته شدند
در شهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان پاکستان، انفجاری رخ داده که در نتیجۀ آن حد اقل ۱۳ تن کشته و ۳۰ تن دیگر زخمی شده اند.
به گفتۀ مقامهای پاکستانی، انفجار شب گذشته در مراسم یادبود از سردار عطاالله منگل، یکی از رهبران ملتگرای پاکستان، رخ داده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که بمب جاگذاری شده در یک موتر، هنگام خروج مردم از مراسم، انفجار کرد.
پولیس ضد ترورزیم پاکستان گفته است که تحقیق در این باره آغاز شده و به نظرمیرسد که یک حملۀ انتحاری باشد.
تا به حال مسوولیت این حمله را گروهی به دوش نگرفته است.
افغانستان با تفاوت ۱۸ رنز پاکستان را شکست داد
تیم کریکت افغانستان در بازیهای بیست آورۀ سه جانبه شب گذشته پاکستان را با تفاوت ۱۸ رنز شکست داد.
این تورنمنت بین تیم های افغانستان، پاکستان و امارات متحدۀ عرب، در شارجه برگزار شده است.
این سومین بازی و دومین پیروزی افغانستان در این سلسلۀ از مسابقات بود.
بازی نخست را افغانستان به پاکستان باخته بود و در بازی دوم افغانستان در برابر امارات به پیروزی رسیده بود.
بازی بعدی افغانستان در برابر امارات متحدۀ عرب روز جمعه برگزار خواهد شد.
تورنمنت سه جانبه بخشی از آمادگی ها برای جام آسیایی بیست آوره است که قرار است سه شنبه هفتۀ آینده در امارا متحدۀ عرب آغاز شود.
شرق افغانستان بار دیگر شاهد زلزله؛ شدت آن ۵.۵ ریشتر گزارش شد
زلزله ۵.۵ ریشتر امروز دوباره شرق افغانستان را تکان داد.
یک اداره سروی زمین شناسی جرمنی، مرکز زلزله را در عمق ۱۰ کیلومتری نزدیک شهر جلال آباد خوانده است.
منابع رسمی حکومت طالبان هنوز در مورد زلزله امروز چیزی نگفته اند.
این زلزله دو روز پس از آن اتفاق می افتد که زلزلۀ به شدت ۶ ریشتر در شرق افغانستان به ویژه ولایت کنر تلفات جانی و مالی هنگفتی به بار آورد.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان روز سه شنبه گفت که شمار تلفات زلزله تنها در ولایت کنر به ۱۴۱۱ تن افزایش یافته و تلاشهای نجات و جستجو هنوز هم ادامه دارد.
بیش از ۱۰۰۰ نفر در نتیجه لغزش زمین در سودان کشته شدند
لغزش زمین در منطقۀ شرقی دارفور سودان سبب مرگ تقریباً یک هزار نفر شده است.
گروه شورشی موسوم به "جنبش آزادی سودان" که در منطقه حاکم است، اواخر دیروز گفت که این حادثه روز یکشنبه رخ داده و یک روستا کاملاً زیر خاک شده است.
این گروه از سازمان ملل متحد خواستار کمک به آسیب دیده ها در این منطقۀ دور دست، شده است.
"ضمانتهای امنیتی برای اوکراین" موضوع اصلی بحث زلینسکی با رهبران اروپا خواهد بود
ولودیمیر زلینسکی، رییس جمهور اوکراین قرار است روز پنجشنبه با رهبران اروپایی در بارۀ ضمانتهای امنیتی برای اوکراین صحبت کند.
میخایلو پودولیاک، یک مشاور زلینسکی، در پیامی روی ایکس، تویتر سابق، امروز نوشت که زلینسکی با رهبران اتحادیۀ اروپا، سرمنشی ناتو و رهبران جرمنی و بریتانیا در پاریس ملاقات خواهد کرد.
او نوشته است که در این نشست در بارۀ ضمانت های امنتیی برای اوکراین و مرزهای شرقی اتحادیۀ اروپا صحبت های جدی خواهد شد.
این در حالیست که ایالات متحدۀ امریکا تلاشهایش برای برقراری صلح در اوکراین را شدت بخشیده است.
ماه گذشته دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، با همتای روسیاش، ولادیمیر پوتین ملاقات کرد تا زمینۀ دیدار مستقیم بین رهبران روسیه و اوکراین را فراهم کند.
هرچند این نشست نتیجۀ آنی نداشت ولی پوتین و ترمپ گفتند که صحبت های آنان ثمر بخش بود.
بازگشت احتمالی پدیده طبیعی سرد کننده «لا نینا» در ماههای آینده: سازمان ملل
پدیدهٔ طبیعی اقلیمی سرد کننده موسوم به لا نینا ممکن است بین سپتمبر و نومبر بازگردد، اما سازمان ملل متحد پیشبینی کرده است که درجه حرارت همچنان بالاتر از حد متوسط خواهد بود.
لا نینا یک پدیدهٔ طبیعی است که درجه سطحی اقیانوس آرام استوایی مرکزی و شرقی را کاهش میدهد و باعث تغییر در بادها، فشار و الگوهای بارش میشود.
لا نینا در بسیاری مناطق، به ویژه در مناطق گرمسیر، تأثیرات آب و هوایی مخالف ال نینو دارد.
ال نینو درجه حرارت سطحی اقیانوسها را افزایش داده و باعث خشکسالی در برخی مناطق و بارش شدید در سایر مناطق میشود.
با وجود اثر خنککنندگی لا نینا، دمای جهانی همچنان در بالاترین سطح ثبتشده باقی مانده و دههٔ گذشته گرمترین ده سال تاریخ بوده است.
آمار تلفات زلزلۀ نیرومند در شرق افغانستان از ۱۱۰۰ نفر گذشت
ادارۀ حلال احمر امروز گفت که ۱۱۲۴ کشته و ۳۲۵۱ نفر زخمی شده اند.
در این حال امدادگران امروز به جستوجوی بازماندگان زلزله ادامه میدهند.
بسیاری از روستاهای آسیبدیده بهدلیل راههای مسدود همچنان غیرقابل دسترس هستند.
سازمان ملل متحد با اعلام کمک اضطراری ۵ میلیون دالری گفت در حال همکاری با مقامهای محلی برای ارزیابی سریع نیازها و رساندن کمک است.
زلزلهای به قدرت ۶ درجه ریشتر دوشنبهشب شرق افغانستان را لرزاند.
افغانستان که یکی از فقیرترین کشورهای جهان و آسیبپذیر در برابر زلزلههای کمعمق است، پس از کاهش شدید کمکهای خارجی و بازگشت میلیونها مهاجر، توان محدودی برای مقابله با چنین رویدادهایی را دارد
اوکراین از چین خواست بر روسیه برای پایان جنگ فشار آورد
اوکراین از چین خواست تا ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه را برای حرکت بهسوی صلح تحت فشار بگذارد.
این در حالی است که رئیسجمهور روسیه پس از حضور در نشست سران سازمان همکاری شانگهای (SCO) ــ جایی که از جنگی دفاع کرد که دهها هزار قربانی گرفته است ــ وارد بیجینگ شد.
وزارت امور خارجه اوکراین همزمان با ورود پوتین به پایتخت چین در تاریخ دوم سپتمبر در بیانیهای اعلام کرد:
«با توجه به نقش ژئوپولیتیک مهم جمهوری خلق چین، ما از ایفای نقش فعالتر [بیجینگ] در روند برقراری صلح در اوکراین بر پایه احترام به منشور سازمان ملل متحد استقبال میکنیم.»
در این بیانیه همچنین تأکید شد که بیانیه پایانی اجلاس سازمان همکاری شانگهای از اشاره به این مناقشه که پس از تهاجم روسیه به اوکراین در فبروری ۲۰۲۲ به جنگی تمامعیار بدل شده، خودداری کرده است.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، بارها از چین ــ که متحد نزدیک روسیه به شمار میآید ــ خواسته است تا برای پایان جنگ بر پوتین فشار وارد کند.
رویداد دیپلماتیک مهم دیگری نیز قرار است در سوم سپتمبر در چین برگزار شود: رژهای عظیم نظامی به مناسبت هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم. بسیاری از رهبران ــ از جمله پوتین ــ پس از نشست سازمان همکاری شانگهای در چین خواهند ماند تا در این مراسم شرکت کنند.
راشدخان با شکستن رکورد ساوتی، برترین ویکتگیر بیستاووره جهان شد
راشدخان در رقابتهای بینالمللی بیستاووره رکورد بیشترین ویکت را شکست.
کاپیتان تیم ملی کریکت افغانستان و یکی از مشهورترین بازیکنان جهان، راشدخان، موفق شد شمار ویکتهای خود را در رقابتهای بیستاووره بینالمللی به ۱۶۵ برساند.
او با این دستاورد، رکورد پیشین تیم ساوتی – بازیکن نیوزیلندی – را که ۱۶۴ ویکت داشت، پشت سر گذاشت.
راشدخان شب گذشته در برابر تیم امارات متحده عربی سه ویکت گرفت.
او در مسابقات بیستاووره تجاری و غیر بینالمللی نیز رکورد بیشترین ویکت با مجموع ۶۶۴ را در اختیار دارد.