اوکراین میگوید روسیه شب گذشته بیش از ۵۰۰ حملۀ راکتی و طیاره های بی سرنشین را بر اوکراین انجام داده است.

فرماندهی نیروهای هوایی اوکراین امروز گفت که اکثر این حملات بر مناطق غربی اوکراین صورت گرفته اند.

هرچند گزارش دقیق از شمار تلفات و خسارات ناشی از این حملات ارائه نشده، اما مقامهای اوکراینی گفته اند در این حملات چندین نفر زخمی و زیربنا های ملکی تخریب شده اند.

در همین حال ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه در دیدار با کیم جانگ اون رهبر کوریای شمالی، به خاطر حضور سربازان کوریای شمالی در جنگ اوکراین از او سپاسگزاری کرد.

پوتین و کیم در پیکنگ، پایتخت چین، امروز چهارشنبه باهم دیدار کردند.

خبرگزاری رویترز به نقل از پوتین گزارش داده که خطاب به کیم گفته است "با ابتکار شما، همه میدانند، که نیروهای خاص شما در آزادی منطقۀ کورسک حضور داشتند. سربازان شما با شجاعت و قهرمانانه جنگیدند".

در اوایل امسال نیروهای کوریای شمالی در عملیات نجات سربازان روسی در منطقۀ اشغالی کورسک در غرب اوکراین سهم گرفتند.

پیش از این نیز گزارشها از حضور سربازان کوریای شمالی در جنگ روسیه با اوکراین پخش شده است.