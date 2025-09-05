امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه می گوید که ۲۶ کشور موافقت کرده‌اند که در تضمین‌های امنیتی پس از جنگ برای اوکراین شرکت کنند و حمایت امریکا از این طرح در روزهای آینده نهایی خواهد شد.

مکرون پس از میزبانی یک روز دیپلوماسی در قصر الیزه در پاریس، روز پنجشنبه(چهارم سپتمبر) همچنین گفت که این ۲۶ کشور به استقرار نیروها به حیث قوای اطمینان دهنده در اوکراین به حضور در زمین، بحر و یا هوا متعهد شده اند.

مکرون گفته که این نیروها در خط مقدم جنگ مستقر نخواهند شد، بلکه در مناطقی که هنوز در مورد آن تصمیم گرفته نشده، استقرار خواهند یافت.

رهبران حدود 30 متحد غربی اوکراین روز پنجشنبه با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار کردند تا در مورد تضمین های امنیتی این کشور جنگ زده بحث کنند.