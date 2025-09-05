ترمپ فرمان اجرایی تعرفه های پایین تر بر واردات محصولات جاپانی را توشیح کرد

مقامات هنگری تحقیقات را در مورد ناپدید شدن پرزه جات کلیدی هشت طیارۀ جت جنگی میگ-29 و اینکه آیا ممکن است این پرزه جات به اوکراین انتقال شده باشد، آغاز کرده اند.

منابع به بخش هنگری رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفته اند که این پرزه جات مفقود شدۀ طیارات میگ-29 شامل وسایل الکترونیکی است که موقعیت و سیستم های تسلیحاتی این طیارات را کنترول میکند.

رسانۀ هنگری میدیا بیک(Hungarian media Bikk) که برای اولین بار در مورد گزارش داد، گفته که افراد ناشناس، به داخل میدان هوایی یک پایگاه رخنه کرده، به این طیارات دسترسی پیدا کردند. گمان می رود که حدود ۲۰ فروند طیارۀ میگ ۲۹ زمان شوروی که قبلاً در خدمت نیروهای هوایی هنگری قرار داشت، در آن میدان هوایی پارک شده اند.

گزارش ها در مورد اینکه این پرزه جات مفقود شده ممکن است به اوکراین انتقال شده باشد، نگرانی ها را در مورد پالیسی حکومت هنگری در مورد عدم ارائۀ اسلحه به اوکراین، افزایش داده است.