جمعه ۱۴ سنبله ۱۴۰۴ کابل ۰۱:۳۴

فیصله محکمه اداری برلین به نفع متقاضیان افغان ویزای مهاجرت به آلمان

بیرق جرمنی
بیرق جرمنی

محکمۀ اداری برلین به نفع متقاضیان افغان در ده‌ها پروندۀ عاجل مهاجرت، درباره تعهدات آلمان برای پذیرش آنان فیصله کرده است.

این را یک سخنگوی محکمه به خبرگزاری دی‌پی‌ای آلمان گفته است.

این سخنگو که نامش در گزارش دی‌پی‌ای ذکر نشده، افزوده است که تا اوایل سپتمبر، قاضی‌ها در ۳۲ پرونده به نفع زنان و مردان افغان فیصله کرده‌اند و در بیشتر موارد دستور داده‌اند که برای‌ شان ویزای ورود به آن‌کشور داده شود.

این پرونده‌ها مربوط به افغان‌های شامل برنامه پذیرش فدرال است.

بر اساس این برنامه، برای افرادی که در معرض خطر ویژه هستند، وعدۀ فراهم کردن امکان ورود به آلمان داده شده است.

به گزارش خبرگزاری دی‌پی‌ای، بیش از دو هزار افغان در پاکستان منتظر سفر به آلمان استند.

با وجود وعده آلمان برای پذیرش این مهاجران، مقامات پاکستان اخیراً شماری از آنان را بازداشت کرده‌اند و تعدادی شان به افغانستان بازگردانده شده‌اند.

روسیه ۲۰ تن مواد غذایی برای آسیب‌دیدگان زلزلۀ شرق افغانستان ارسال کرد

افغانستان - در نتیجۀ زلزله در شرق افغانستان بیش از ۵۰۰ هزار تن متاثر شده‌اند.

وزارت حالات اضطراری روسیه امروز اعلام کرد که طیارۀ حامل ۲۰ تن مواد غذایی برای آسیب دیدگان زلزلۀ اخیر در شرق افغانستان، ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این وزارت در بیانیه‌ای نوشته است که به دستور رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه، ارسال دومین محموله کمک‌های بشردوستانه در آینده نزدیک برنامه‌ریزی شده است.

روسیه نخستین کشوری بود که اوایل امسال حکومت طالبان را رسماً به رسمیت شناخت.

شماری از مردم در مناطق زلزله زده به رادیو آزادی گفته‌اند که در زلزلۀ نیمه‌شب یک‌شنبه در شرق افغانستان همه دار و ندار شان را از دست داده‌اند و به سرپناه، غذا، آب آشامیدنی و دوا نیاز دارند.

فیلیپو گراندی، رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است، که در نتیجۀ این رویداد بیش از ۵۰۰ هزار تن در شرق افغانستان متاثر شده‌اند.

تایید زخمی شدن ده‌ها تن دیگر در پس‌لرزه‌های زلزله در افغانستان

افغانستان - زلزله مرگبار در شرق این کشور جان بیش از دو هزار تن را گرفت.

در نتیجۀ یک رشته پس‌لرزه‌های شدید ناشی از زلزلۀ مرگبار اخیر در شرق افغانستان، ده‌ها تن دیگر زخمی شدند و خسارات بیشتر وارد شده است.

دفتر رسانه‌های حکومت طالبان در ولایت ننگرهار در بیانیه‌ای گفته است که شب گذشته در ولسوالی‌های دره‌نور و کوزکنر دست‌کم ۲۲ نفر زخمی شدند.

مقام‌ها در ولایت کنر نیز به رسانه‌ها گفته‌اند که در پس‌لرزه‌های شب گذشته و صبح امروز ۲۰ تن زخمی شده‌اند.

گفته شده است که ۱۴ تن از زخمی‌ها محصلان پوهنتون سید جمال‌الدین و ۶ نفر دیگر ساکنان نورگل و سوکی هستند.

پیش از این، محمد حماد، سخنگوی اداره ملی رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان به خبرگزاری فرانس پرس گفته بود که ۱۰ نفر در هشت ولایت زخمی شدند.

به گفتۀ او، این ولایات شامل کنر، ننگرهار و لغمان می‌شوند که بیشترین آسیب را دیده‌اند.

گفته شده که بیش از ۳۷۰۰ تن دیگر در زلزلۀ نیمه‌شب یک‌شنبه در شرق افغانستان زخمی شده‌اند.

بر اساس گزارش ادارۀ زمین‌شناسی امریکا، پنج پس‌لرزه کم‌عمق شامگاه پنجشنبه و صبح جمعه ثبت شد و برخی از آن‌ها کابل و اسلام‌آباد پایتخت پاکستان را نیز تکان داده است.

شدیدترین این پس‌لرزه‌ها پنج اعشاریه شش درجۀ ریشتر بوده است.

حکومت طالبان تایید کرده است که در نتیجۀ زلزلۀ حدود پنج روز پیش، بیش از ۲۲۰۰ جان باخته‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، تا هنوز شماری از افراد از زیر آوار بیرون آورده نشده‌اند.

شرق افغانستان در ۲۴ ساعت گذشته شاهد چهار زلزله دیگر بوده است

زلزلۀ شب یکشنبه در کنر(آرشیف)

در ۲۴ ساعت گذشته چهار زلزله در شرق افغانستان رخ داده است.

ادارۀ سروی جیولوژی ایالات متحده می گوید که قوی‌ترین زلزلۀ شب گذشته به قدرت ۵.۶ درجه ریشتر بوده است.

این در حالیست که عملیات جستجوی تیم‌های نجات و باشنده‌گان محل در میان خرابه های زلزلۀ ۳۱ اگست در کنر هنوز هم ادامه دارد.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته که در این زلزله بیش از ۲۲۰۰ تن کشته و ۳۶۴۰ تن دیگر زخمی شده‌اند. به گفتۀ آقای فطرت، کمک‌های اولیه به مناطق آسیب‌دیده رسیده است.

این زلزله شب یک ‌شنبه(۳۱ اگست) در شرق افغانستان در درۀ مزار ولسوالی نورگل کنر و همچنان قریه های ولسوالی های ساوکی، چپه دره و منوگی رخ داد.

تیم‌ ملی کریکت افغانستان امروز با تیم امارات متحده عربی مقابل می شود

تیم ملی کریکت افغانستان(آرشیف)

تیم‌های ملی کریکت افغانستان و امارات متحده عربی امروز جمعه (۱۴ سنبله) در یک بازی دیگر از مسابقات سه جانبه به مصاف هم می‌روند.

این مسابقه ساعت ۷:۳۰ دقیقۀ شام امروز به وقت کابل در استدیوم شارجه آغاز خواهد شد.

رقابت‌های تیم‌های کریکت افغانستان، امارات متحده عربی و پاکستان در اواخر ماه اگست آغاز شد و تا هفتم سپتمبر ادامه خواهد یافت.

تا کنون در این مسابقات تیم افغانستان سه بازی را انجام داده که بازی اول را به پاکستان باخت، اما در بازی های دوم و سوم در مقابل امارات متحده عربی و پاکستان پیروز شده است.

پاکستان و افغانستان در صدر جدول قرار دارند و انتظار می‌رود که روز یک‌شنبه (۱۶ سنبله) بازی نهایی را انجام دهند.

ترمپ فرمان اجرایی تعرفه های پایین تر بر واردات محصولات جاپانی را توشیح کرد

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا(آرشیف)

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا روز پنجشنبه(4 سپتمبر) فرمان اجرایی را در مورد تطبیق تعرفه های پایین تر بر واردات موترها و سایر محصولات جاپانی که در ماه جولای اعلام شده بود، امضا کرد.

تعرفه های پایین تر روی موترها، قرار است هفت روز بعد از نشر این فرمان اجرایی، نافذ شود.

خبرگزاری رویترز قبلاً از قول یک منبع حکومت جاپان گزارش داده بود که این فرمان ترمپ همچنان به معنی کاهش تعرفه ها امریکا بالای موترهای جاپانی از 27.5 درصد فعلی به 15 درصد است.

در ماه گذشته، شرکت تویوتا گفته بود که انتظار دارد که از بابت تعرفه های ترمپ بالای موترهای وارد شده به امریکا، حدود 10 میلیارد دالر ضربه را متحمل شود.

هنگری تحقیقات را در مورد ناپدید شدن پرزه جات طیارات جت جنگی میگ-29، آغاز کرد

یک طیارۀ جت جنگی میگ- 29(آرشیف)

مقامات هنگری تحقیقات را در مورد ناپدید شدن پرزه جات کلیدی هشت طیارۀ جت جنگی میگ-29 و اینکه آیا ممکن است این پرزه جات به اوکراین انتقال شده باشد، آغاز کرده اند.

منابع به بخش هنگری رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفته اند که این پرزه جات مفقود شدۀ طیارات میگ-29 شامل وسایل الکترونیکی است که موقعیت و سیستم های تسلیحاتی این طیارات را کنترول میکند.

رسانۀ هنگری میدیا بیک(Hungarian media Bikk) که برای اولین بار در مورد گزارش داد، گفته که افراد ناشناس، به داخل میدان هوایی یک پایگاه رخنه کرده، به این طیارات دسترسی پیدا کردند. گمان می رود که حدود ۲۰ فروند طیارۀ میگ ۲۹ زمان شوروی که قبلاً در خدمت نیروهای هوایی هنگری قرار داشت، در آن میدان هوایی پارک شده اند.

گزارش ها در مورد اینکه این پرزه جات مفقود شده ممکن است به اوکراین انتقال شده باشد، نگرانی ها را در مورد پالیسی حکومت هنگری در مورد عدم ارائۀ اسلحه به اوکراین، افزایش داده است.

رئیس جمهور فرانسه: ۲۶ کشور موافقت کرده‌اند که در تضمین‌های امنیتی برای اوکراین شرکت کنند

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه(آرشیف)

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه می گوید که ۲۶ کشور موافقت کرده‌اند که در تضمین‌های امنیتی پس از جنگ برای اوکراین شرکت کنند و حمایت امریکا از این طرح در روزهای آینده نهایی خواهد شد.

مکرون پس از میزبانی یک روز دیپلوماسی در قصر الیزه در پاریس، روز پنجشنبه(چهارم سپتمبر) همچنین گفت که این ۲۶ کشور به استقرار نیروها به حیث قوای اطمینان دهنده در اوکراین به حضور در زمین، بحر و یا هوا متعهد شده اند.

مکرون گفته که این نیروها در خط مقدم جنگ مستقر نخواهند شد، بلکه در مناطقی که هنوز در مورد آن تصمیم گرفته نشده، استقرار خواهند یافت.

رهبران حدود 30 متحد غربی اوکراین روز پنجشنبه با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار کردند تا در مورد تضمین های امنیتی این کشور جنگ زده بحث کنند.

تیم فوتبال افغانستان در برابر هند به تساوی بدون گول رسید

اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان - تصویر از آرشیف

این بازی امروز به سلسلۀ جام ملتهای آسیای مرکزی (کافا) در تاجیکستان برگزار شد.

با این نتیجه، افغانستان با یک امتیاز، در آخر جدول گروه بی قرار گرفت و از ادامۀ بازیها حذف شد.

افغانستان در این سلسله با ایران و تاجیکستان نیز بازی کرد که در هردو بازی شکست خورد.

جام ملتهای آسیای مرکزی (کافا) به میزبانی مشترک تاجیکستان و ازبیکستان بگزار شده است.

شمار تلفات زلزله در شرق افغانستان به ۲۲۰۵ تن افزایش یافت

مزار دره، ولایت کنر(اول سپتمبر، 2025)

تعداد تلفات زلزلۀ ناوقت شب یک ‌شنبه(۳۱ اگست) در شرق افغانستان به حدود ۲۲۰۰ تن افزایش یافته است.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که تعداد تلفات این زلزله به ۲۲۰۵ تن رسیده است.

در این زلزله، هزاران تن دیگر نیز زخمی شده اند. بیشترین تلفات این رویداد در کنر بوده، اما در ولایات ننگرهار و لغمان نیز به شماری از خانه‌ها آسیب رسیده است.

این در حالیست که صبح امروز هم یک زلزلۀ به قدرت 4.7 درجه ریشتر شرق افغانستان را بار دیگر تکان داد.

در اثر این زلزلۀ یک خانه در منطقه ترانیگ ولسوالی چپه درۀ کنر کاملاً تخریب شده، اما خانه خالی بوده و به کسی آسیب نرسیده است.

احسان‌الله ساجد، رییس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار نیز به رادیو آزادی گفته که زلزلۀ امروز برخی مناطق شهر جلال‌آباد، مرکز این ولایت را تکان داد، اما هیچ خساراتی وارد نکرده است.

براساس معلومات اداره سروی جیولوژیکی ایالات متحدۀ امریکا، مرکز این زلزله در ۱۳ کیلومتری شهر جلال آباد و در عمق ۱۰کیلومتری زمین بوده است.

