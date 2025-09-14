شرکت‌های مالی ایالات متحده اعلام کرده‌اند که به ارزش ۱.۲۵ میلیارد پوند معادل ۱.۷ میلیارد دالر در بریتانیا سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

این اعلام پیش از سفر دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به بریتانیا صورت گرفته است. سفر دو روزه‌ ترمپ چهارشنبه‌ آینده آغاز می‌شود.

شرکت‌های مختلف از جمله‌ سیتی گروپ، اس‌&‌پی گلوبل، پی‌پال و بانک آف امریکا و بلک‌راک از آمادگی برای سرمایه‌گذاری تازه در بریتانیا خبر داده‌اند.

همچنان گزارش شده است که غول‌های تخنیکی اوپن‌ای‌آی و ان‌ویدیا می‌خواهند در جریان این سفر، سرمایه‌گذاری‌هایی به ارزش میلیاردها دالر در مراکز اطلاعات بریتانیا اعلان کنند.

وزارت تجارت و سرمایه‌گذاری بریتانیا گفته است که این سرمایه‌گذاری‌ها و تعهدات مالی، زمینه‌ مبادلات تجاری به ارزش حدود ۲۰ میلیارد پوند میان دو کشور را فراهم می‌کند که به گفته‌اش حدود ۸ میلیارد پوند به بریتانیا و ۱۲ میلیارد پوند به ایالات متحده می‌رود.

پیتر کایل، وزیر تجارت و سرمایه‌گذاری، گفته است: «این سرمایه‌گذاری‌ها نشان‌دهنده‌ استحکام و دوام "دهلیز طلایی" ما با یکی از نزدیک‌ترین شرکای تجاری‌ ماست، پیش از سفر رسمی رئیس‌جمهور ایالات متحده.»