سه شنبه ۲۵ سنبله ۱۴۰۴ کابل ۰۹:۳۶

وزیر خارجه امریکا: واشنگتن به سیاست «فشار حداکثری» بر ایران ادامه می‌دهد

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، گفته است واشنگتن سیاست «فشار حداکثری» بر ایران را ادامه خواهد داد.

روبیو روز دوشنبه ۲۴ سنبله در یک نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، در بیت‌المقدس گفت هدف این فشارها جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. او ایران هسته‌ای تحت رهبری روحانیون تندرو را تهدیدی برای اسرائیل، امریکا و جهان خواند.

ایالات متحده در ماه جون حملاتی را بر تأسیسات هسته‌ای ایران انجام داد که به گفته مقام‌ها خسارات سنگینی به بار آورد.

ایران می‌گوید برنامهٔ هسته‌ایش صرفاً «اهداف صلح‌آمیز» دارد، ولی کشورهای غربی و اسرائیل نگران هستند که تهران در پوشش این برنامه و همچنین غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای باشد.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

وزیر دفاع اسرائیل: «غزه می‌سوزد»؛ هشدار امریکا از فرصت کوتاه برای توافق

آوار بازمانده از تخریب یکی از برج‌های مسکونی شهر غزه پس از بمباران در روز دوشنبه ۲۴ سبنله
آوار بازمانده از تخریب یکی از برج‌های مسکونی شهر غزه پس از بمباران در روز دوشنبه ۲۴ سبنله

در پی حملات سنگین شبانه بر شهر غزه، یسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل سه‌شنبه گفت «غزه می‌سوزد» و تأیید کرد برنامه عملیات تازه‌ای در جریان است.

مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، هنگام ترک اسرائیل به مقصد قطر گفت: «اسرائیل عملیات را آغاز کرده است. ما زمان بسیار کوتاهی برای دستیابی به توافق داریم، شاید تنها چند روز.»

به گزارش اسوشیتدپرس باشندگان غزه از حملات گسترده خبر دادند. یکی از حملات شبانه خانه‌ای در غرب غزه را هدف قرار داد که به گفته شفاخانه شفا، دست‌کم پنج کشته برجا گذاشت؛ دو کودک هم در میان قربانیان بودند.

اردوی اسرائیل هنوز آغاز رسمی عملیات را تأیید نکرده است. نتانیاهو و روبیو گفته‌اند تنها راه پایان جنگ نابودی حماس و آزادی ۴۸ گروگان باقی‌مانده است. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌شناسند. حماس اما آزادی گروگان‌ها را مشروط به رهایی زندانیان فلسطینی، آتش‌بس دایمی و خروج اسرائیل از غزه دانسته است.

جنگ پس از حمله هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ حماس به جنوب اسرائیل آغاز شد که حدود ۱۲۰۰ کشته، بیشتر غیرنظامی، و ۲۵۱ گروگان برجا گذاشت. بیشتر گروگان‌ها در چارچوب آتش‌بس‌ها آزاد شدند. وزارت صحت غزه می‌گوید تلفات حملات اسرائیل تاکنون به دست‌کم ۶۴ هزار و ۸۷۱ تن رسیده که نیمی از آنان زنان و کودکان اند.

وزیر خارجه امریکا پس از دیدار با نتانیاهو به قطر می‌رود؛ تلاش واشنگتن برای میانجی‌گری میان اسرائیل و قطر

مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا
مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا

مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا پس از سفر به اسرائیل، راهی قطر خواهد شد. 

وزارت خارجه امریکا این خبر را روز دوشنبه ۲۴ سنبله پس از دیدار او با بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل اعلام کرد.

این سفر در حالی انجام می‌شود که پس از حمله هفته گذشته اسرائیل به دوحه، تنش‌ها در منطقه افزایش یافته است.

خبرگزاری‌های غربی نوشته‌اند امریکا تلاش می‌کند میان دو متحدش، اسرائیل و قطر، که روابط‌شان پرتنش شده، میانجی‌گری کند.

صدراعظم قطر، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، یک روز پیش خواستار مجازات اسرائیل به دلیل این حمله شد.

در این حمله که او آن را «یورش به میانجی» خواند، پنج عضو گروه حماس کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌دانند.

اردوی پاکستان: ۳۱ عضو طالبان پاکستانی در عملیات خیبرپختونخوا کشته شدند

اردوی پاکستان اعلام کرده است که در عملیات شب گذشته در ولسوالی‌های بنو و لکی مروت در ایالت خیبرپختونخوا، ۳۱ عضو گروه تحریک طالبان پاکستان کشته شده‌اند.

خبرگزاری اسوشیتدپرس به نقل از بیانیه امروز دوشنبه، ۱۵ سپتمبر اردوی پاکستان گزارش داد که این عملیات انجام شده اما جزئیات بیشتری ارائه نشده است.

این عملیات پس از آن صورت گرفت که روز شنبه در نزدیکی خط دیورند، ۱۹ سرباز پاکستانی در حملات افراد مسلح کشته شدند.

مسئولیت این حملات را تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفته بود.

در سال‌های اخیر حملات علیه نیروهای امنیتی و نظامیان در پاکستان افزایش یافته است.

مقامات پاکستانی می‌گویند این حملات توسط طالبان پاکستانی از خاک افغانستان هدایت می‌شود، اما حکومت طالبان همواره این اتهام‌ها را رد کرده است.

نتانیاهو: حملات علیه رهبران حماس ادامه می‌یابد

بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل در یک کنفرانس خبری
بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل در یک کنفرانس خبری

بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، هشدار داد که علیه رهبران حماس، هرکجا که باشند، حملات خود را ادامه خواهد داد.

امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند.

این هشدار در کنفرانس خبری هنگام دیدار با وزیر امور خارجه آمریکا، مارکو روبیو، اعلام شد.

این در حالی است که نمایندگان جهان عرب و اسلام در دوحه درباره حمله هفته گذشته اسرائیل به قطر گفتگو می‌کنند و صدراعظم قطر خواستار مجازات اسرائیل شده‌.

افغانستان فردا در جام آسیایی کریکت با بنگلادش روبه‌رو می‌شود

در مسابقات جام آسیایی کریکت، امروز دو دیدار برگزار می‌شود:

بازی نخست میان تیم‌های امارات متحده عربی (میزبان) و عمان، و بازی دوم میان سریلانکا و هنگ‌کنگ.

دیدار اول ساعت ۴:۳۰ بعدازظهر به وقت کابل و بازی دوم ساعت ۷:۰۰ شام آغاز می‌شود.

فردا، سه‌شنبه، افغانستان در دومین بازی خود به مصاف بنگلادش می‌رود.

تیم ملی افغانستان در نخستین دیدار خود هنگ‌کنگ را با تفاوت ۹۴ دوش شکست داده بود.

بازگشت آوارگان به مناطق سیل‌زده پنجاب پاکستان

بازگشت بی‌جاشدگان به مناطق سیل‌زده ایالت پنجاب پاکستان آغاز شده است.

بارش‌های اخیر موسمی و طغیان رودخانه‌ها بیش از دو و نیم میلیون نفر را آواره کرد و جان نزدیک به صد تن را گرفت.

اداره مدیریت بحران در پنجاب اعلام کرده است که بیش از ۴۵۰۰ روستا در این ایالت زیر آب رفته بود.

به گفته مقام‌ها، این روستاها پس از بارش‌های شدید و باز شدن دروازه‌های چند سد در هند به‌دلیل باران‌های سنگین، دچار سیلاب شدند.

بیشتر سیل‌زدگان نیازمند کمک هستند و مقام‌های پنجاب می‌گویند نخستین بسته‌های امدادی به آنان رسانده شده است. از ماه جون سال جاری تا کنون، ۹۵۰ نفر در پاکستان بر اثر سیلاب‌ها جان باخته‌اند.

تسلط هند در جام آسیا بر رقیبش پاکستان؛ هند با تفاوت ۷ ویکت پیروز شد

هند در مسابقات جام آسیا پاکستان را مغلوب کرد
هند در مسابقات جام آسیا پاکستان را مغلوب کرد

هند روز یک‌شنبه در مسابقات جام آسیا، پاکستان را با تفاوت ۷ ویکت شکست داد.

پاکستان نخست بتنگ کرد و در ۲۰ اوور ۱۲۷ دوش انجام داد.

هند این هدف را در اوور شانزدهم تکمیل کرد، در حالی که ۷ ویکت و ۲۵ توپ در اختیار داشت.

صدر اعظم قطر خواهان مجازات اسرائیل شد

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، صدر اعظم و وزیر خارجهٔ قطر
شیخ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، صدر اعظم و وزیر خارجهٔ قطر

همزمان با حضور وزیران خارجهٔ کشورهای عربی و اسلامی در دوحه، پایتخت قطر، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، صدر اعظم و وزیر خارجهٔ این کشور خواستار مجازات اسرائیل شد.

او یک روز پیش از برگزاری نشست سران کشورهای عربی و اسلامی، روز یک‌شنبه در این مورد سخن گفت.

او گفت که قطر متعهد است همراه با مصر و ایالات متحده برای دست‌یافتن به آتش‌بس در جنگ میان اسرائیل و حماس کار کند.

ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می شناسند.

به گفتهٔ شیخ محمد، حملهٔ نهم سپتمبر اسرائیل که به کشته شدن پنج عضو حماس و یک عضو امنیتی قطر انجامید، حمله بر اصل میانجیگری پنداشته می‌شود.

سران و وزیران خارجهٔ کشورهای عربی و اسلامی برای گفت‌وگو در مورد واکنش احتمالی مشترک در برابر حملهٔ اسرائیل که به گفتۀ مقامات اسرائیل رهبری گروه افراطی حماس را در دوحه هدف قرار داد، گردهم آمده‌اند.

این در حالی است که مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ امریکا، روز یکشنبه وارد اسرائیل شد.

بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل گفت سفر این دیپلمات ارشد امریکایی به اسرائیل نشان‌دهندهٔ تقویت روابط میان دو متحد است.

ده‌ها هزار نفر پیش از جلسه محکمه در انقره مظاهره کردند

طرفداران حزب جمهوری‌خواه خلق در راه‌پیمایی در انقره شرکت کردند.
طرفداران حزب جمهوری‌خواه خلق در راه‌پیمایی در انقره شرکت کردند.

در انقره، پایتخت ترکیه ده‌ها هزار تن در برابر یک پروندهٔ قضایی مظاهره کردند.

این دوسیه بخشی از یک روند قضایی یک‌ساله علیه صدها عضو حزب اصلی مخالف دانسته می‌شود.

معترضان روز یکشنبه بیرق‌های ترکیه و بنرهای حزب را با خود حمل می‌کردند و خواستار استعفای رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور شدند.

قرار است روز دوشنبه یک محکمه در انقره دربارهٔ اعتبار یا ابطال کنگرهٔ سال ۲۰۲۳ حزب جمهوری‌خواه خلق تصمیم‌گیری کند، زیرا با اتهام «تخلفات قانونی» روبه‌رو است.

گزارش شده است که این تصمیم می‌تواند به تحول در این حزب، بی‌ثباتی بازارهای مالی و حتی تاثیرگذاری بر زمان برگزاری انتخابات عمومی سال ۲۰۲۸ بینجامد.

