الکساندر دوبرینت وزیر داخله آلمان، اعلام کرده است که برای بازگرداندن پناهجویان افغان «مرتکب جرایم» از آلمان، گفت‌وگوهای فنی با نمایندگان طالبان در جریان است.

رسانه‌های آلمان به نقل از او گزارش داده‌اند که هدف این مذاکرات، رسیدن به مرحله‌ای است که روند اخراج این افراد بر اساس یک چارچوب منظم پیش برود.

به گفته منابع، این گفت‌وگوهای فنی میان مقام‌های وزارت داخله آلمان و نمایندگان طالبان در دوحه، پایتخت قطر، جریان دارد.

هرچند گزارش‌هایی تأییدنشده منتشر شده مبنی بر این‌که دیپلمات‌های آلمانی قصد سفر به کابل را نیز دارند، اما دویچه‌وله به نقل از وزیر خارجه آلمان، یان وادفول، نوشته است که چنین سفری را ضروری نمی‌داند.

آلمان در ماه جولای گذشته ۸۱ شهروند افغان را که به گفته مقام‌ها پرونده‌های جنایی داشتند، به کابل دیپورت کرد.

پس از آن، برلین پذیرای دو کارمند کنسولی طالبان در شهرهای برلین و بن شد.