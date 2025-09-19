خبر ها
اردوی اسرائیل هشدار داد که با «شدت بیسابقه» در شهر غزه عملیات میکند
اردوی اسرائیل امروز هشدار داد که با «شدت بیسابقه» در شهر غزه عملیات خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اردوی اسرائیل همچنان از باشندگان غزه خواست تا به سوی جنوب فرار کنند.
این در حالی است که این اردو از بستهشدن دهلیز موقت تخلیه نیز خبر داده است، این دهلیز ۴۸ ساعت پیش باز شده بود.
آویخای ادرعی، سخنگوی عربزبان اردوی اسرائیل، در پیامی در شبکه ایکس خطاب به باشندگان شهر غزه گفت: «از همین حالا، جاده صلاحالدین برای سفر به مقصد جنوب بسته است. نیروهای دفاعی اسرائیل به عملیات با شدت بیسابقه علیه حماس و دیگر سازمانهای تروریستی ادامه خواهند داد.»
ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند.
خواجه آصف: در صورت نیاز، عربستان به توانایی های اتمی پاکستان دسترسی خواهد داشت
وزیر دفاع پاکستان میگوید که "در صورت نیاز" عربستان سعودی به توانایی های اتمی پاکستان دسترسی خواهد داشت.
وزیر دفاع پاکستان میگوید که "در صورت نیاز" عربستان سعودی به توانایی های اتمی پاکستان دسترسی خواهد داشت.
خواجه آصف در صحبت با تلویزیون جیوی پاکستان شب گذشته این سخن را گفت.
پاکستان و عربستان سعودی روز چهارشنبه، ۲۶ سنبله، یک توافق دفاعی را امضا کردند که به اساس آن حمله بر یکی از این کشورها حمله به هر دو کشور قلمداد میشود.
وزیر دفاع پاکستان شب گذشته گفت که به اساس این توافق "هر توانایی که در اختیار داریم، در دسترس عربستان سعودی قرار خواهد گرفت".
عربستان سعودی سالها از برنامۀ هستهای پاکستان حمایت کرده است.
خبرگزاری اسوشیتد پریس به نقل از فیروز حسن خان یک جنرال بازنشسته پاکستانی گزارش داده که گفته است "عربستان سعودی از پاکستان حمایت سخاوتمندانه مالی کرده تا برنامه هستهای این کشور ادامه یابد، مخصوصاً زمانی که اسلام آباد تحت تحریم ایالات متحده قرار داشت".
رویترز: طالبان زوج بریتانیایی را آزاد کردند
یک زوج بریتانیایی از زندان طالبان در افغانستان آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این زوج پس از میانجیگری قطر به دوحه انتقال داده شدند.
یک مقام آگاه، این موضوع را به روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفت.
این زوج در ماه فبروری توسط طالبان در افغانستان بازداشت شده بودند.
در انفجارهای جداگانه در ایالت ناآرام بلوچستان ۱۱ تن کشته شدند
مقامهای پاکستان امروز گفتند که در انفجارهای جداگانه در ایالت ناآرام بلوچستان دستکم ۱۱ تن کشته شدند.
یک بمبگذار انتحاری روز پنجشنبه در منطقه دشت واقع در نزدیکی ایران، موتر پر از مواد انفجاری را به کاروان نیروهای شبهنظامی کوبید.
دو مقام محلی به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که پنج تن بشمول سه تن از این نیروها کشته شدند.
گروه جداییطلب اردوی آزادیبخش بلوچ مسؤولیت این رویداد را پذیرفت.
امتیاز علی بلوچ، یک مقام محلی بلوچستان به خبرگزاری فرانس پرس گفت که در انفجار دیگر در نزدیکی مرز افغانستان، پنجشنبه شب ۶ کارگر کشت شدند.
بیش از یک دهه است که جداییطلبان برای آنچه پایان دادن به تبعیض در برابر مردم بلوچ میخوانند، بر ضد اردوی پاکستان میجنگند.
شورشگری در بلوچستان، ایالت غنی از منابع معدنی واقع در مرز با افغانستان و ایران در حال افزایش است.
حکومت پاکستان هم همواره عملیات گسترده در آنجا راه اندازی میکند.
گروههای مدافع حقوق بشر میگویند که در جریان این عملیات حقوق بشر نقض میشود.
ایالات متحده: معافیتها برای کمک ایران به توسعه و بازسازی افغانستان، لغو میشود
ایالات متحده از لغو معافیتهایی که برای کمک ایران به توسعه و بازسازی افغانستان صادر شده بود، خبر داده است.
وزارت خارجۀ ایالات متحده ۱۶ سپتمبر در بیانیهای گفت، که لغو این معافیتها در چارچوب سیاست فشار حداکثری دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده برای منزوی کردن رژیم ایران صورت میگیرد و سر از ۲۹ سپتمبر نافذ میشود.
بر اساس بیانیه، معافیت از تحریمها در سال ۲۰۱۸ مطابق قانون آزادی ایران و مقابله با گسترش سلاحهای هستهای (IFCA) برای کمک به بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان صادر شده بود.
در ادامه آمده است، پس از اجرایی شدن لغو این معافیتها، افرادی که در بندر چابهار فعالیت میکنند یا در سایر فعالیتهای توصیفشده در IFCA مشارکت دارند، ممکن است خود را در معرض تحریمهای این قانون قرار دهند.
این معافیتها به ایران اجازه میداد تا در پروژههای توسعه و بازسازی افغانستان از جمله بندر چابهار فعالیت کند.
تیم ملی کریکت افغانستان از مسابقات جام آسیا حذف شد
تیم ملی کریکت افغانستان پس از شکست در برابر سریلانکا، از مسابقات جام آسیا امسال حذف شد.
در دیدار شب گذشته تیم افغانستان ۱۷۰ دوش را برای سریلانکا هدف تعیین کرد و سریلانکا در آور ۱۹ به این هدف رسید و با تفاوت ۶ ویکت پیروز شد.
کریکت بورد افغانستان در صفحۀ فیسبوک خود نوشته که"سفر جام آسیا 2025 با ناامیدی به پایان رسید."
در مسابقات جام آسیا در (گروپ B) که افغانستان عضویت آن را داشت، در حال حاضر سریلانکا و بنگلادیش به چهار تیم برتر صعود کرده اند و در (گروه A) هند و پاکستان در صدر جدول قرار دارند.
افغانستان در نخستین مسابقه در این جام تیم هانگ کانگ را شکست داد، اما در دومین دیدار از بنگلادیش و در سومین مسابقه از سریلانکا شکست خورد.
حکومت طالبان اظهارات اخیر، سرمنشی ملل متحد را به شدت محکوم کرد
حکومت طالبان اظهارات انتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد که اقدامات علیۀ زنان در افغانستان را"احمقانه" خوانده، به شدت محکوم کرده است.
گوتیرش روز سه شنبه در نیویارک به خبرنگاران گفت"آنچه که در افغانستان اتفاق می افتد نه تنها قابل قبول نیست، بلکه احمقانه است."
اشاره گوتیرش به ممنوعیت اخیر طالبان بر امدادگران زن بود.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان ناوقت شب گذشته در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که"سرمنشی سازمان ملل متحد باید متوجه معنی کلمات خود باشد و از الفاظ بیمورد استفاده نکند."
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) در هفته گذشته اعلام کرد که حکومت طالبان به کارمندان زن افغان این اداره اجازه ورود به دفاتر را نمیدهد و این حرکت در تضاد با تعهدات قبلی طالبان است.
روند ثبت نام اعزام ۳ هزار کارگر مسلکی افغان به قطر را تکمیل شد
وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان میگوید که روند ثبت نام اعزام ۳ هزار کارگر مسلکی افغان به قطر را تکمیل کرده است.
این وزارت روز پنجشنبه (۱۷ سنبله) در خبرنامهیی گفته که حدود ۴۰ هزار کارگر در این بستها ثبتنام کردهاند و افزوده که گزینش نامزدان موفق به زمان نیاز است.
قطر پیش از این نیز برای صدها کارگر مسلکی افغان زمینه کار را فراهم کرده است.
وزارت کار و امور اجتماعی طالبان گفته که با فراهم ساختن فرصتهای کاری قانونی برای افغانها در عربستان سعودی، ازبکستان و سایر کشورهای منطقه تلاش دارد تا از سفرهایی قاچاق جوانان جلوگیری کند.
این در حالیست که به گفته سازمان ملل متحد، بیکاری یک مشکل عمده در برابر جوانان افغان است و هنوز هم سطح فعلی بیکاری در افغانستان نگران کننده است.
شورای امنیت ملل متحد امروز در مورد وضع دوبارۀ تحریم ها علیه ایران، رایگیری می کند
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز(جمعه 19 سپتمبر) در مورد وضع دوبارۀ تحریم های عمیق اقتصادی علیه ایران به دلیل برنامه هسته یی در حال ظهور آن کشور، رای خواهد داد.
بریتانیا، فرانسه و جرمنی، امضا کنندگان توفقنامۀ سال 2015 میلادی که قصد دارد تهران را از دستیابی به اسلحه هستوی مانع شود، ادعا میکنند که ایران تعهدات خودرا نقض کرده است.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، منابع دیپلوماتیک انتظار دارند که این قطعنامه 9 رای موافق مورد نیاز برای حفظ وضعیت موجود بدست نخواهد آورد و تحریم ها دوباره بر ایران وضع خواهد شد.
توفقنامۀ سال 2015 میلادی که به مشکل حاصل شده، از زمانیکه امریکا در جریان دور نخست ریاست جمهوری دونالد ترمپ، در 2018 میلادی از آن بیرون شد و تحریم ها را بر ایران وضع کرد، به هم ریخته است.
مدت هاست که قدرت های غربی و اسرائیل تهران را متهم می کنند که به دنبال دستیابی به سلاح هسته یی، ادعای که ایران آن را رد می کند.
از پنج پولیس که در پنسلوانیا مورد تیراندازی قرار گرفته بودند، سه تن آنها کشته شده اند
از جملۀ پنج افسر پولیس که در جریان این هفته در یک شهرک پنسلوانیا در امریکا مورد اصابت گلوله قرار گرفتند، سه تن آنها کشته شده اند.
براساس خبرگزاری رویترز، تیم بارکر یک سارنوال محلی روز پنجشنبه(18 سپتمبر) گفت که این تیراندازی در یک خانه مزرعه در شهرک کودوروس شمالی، در حدود 160 کیلومتری غرب فیلادلفیا، رخ داده است.
به گفتۀ بارکر، فرد مظنون، متیو روث، 24 ساله، نیز در جریان یک درگیری مسلحانه با افسران پولیس منطقوی شهر یورک شمالی، روز چهارشنبه کشته شد.
شهرک یورک هفت ماه قبل نیز صحنه یک تیراندازی مرگبار بر یک افسر پولیس بود که به گروگانگیری در بخش مراقبت های خاص یک شفاخانه محلی، واکنش نشان داد.