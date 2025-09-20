تعداد تلفات انفجار یک تانکر گاز مایع در مکسیکو به ۲۵ تن رسید

تعداد تلفات انفجار یک موتر تانکر حامل گاز مایع (LPG) در پایتخت مکسیکو به ۲۵ تن افزایش یافت.

وزارت صحت شهر مکسیکو، روز جمعه(19 سپتمبر) اعلام کرد که تعداد تلفات حادثۀ اخیر در ایزتاپالاپا، به ۲۵ تن افزایش یافته، 21 تن در شفاخانه بستری اند و 38 تن دیگر هم بعد از تداوی مرخص شده اند.

براساس خبرگزاری رویترز، یک موتر حامل حدود 50,000 لیتر گاز، روز چهارشنبه در یک شاهراه مزدحم در ایزتاپالاپا بعد از تصادم با یک دیوار منفجر شد و حدود 30 موتر دیگر را آتش زد.

این حادثه باعث نا امیدی در مورد شرایط ایمنی در شاهراه های مکسیکو شده، تحقیقات ابتدایی نشان می دهد که سرعت بیش از حد راننده و عدم مهارت او باعث این حادثه شده و تحقیقات در مورد ادامه دارد.