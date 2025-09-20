شماری از افغان‌هایی که با فرار از دست طالبان به بریتانیا آمده بودند، برای رخصتی به خانه‌هایشان برگشته‌اند.

براساس گزارش های روزنامه های تلگراف و اسکای، این افغان‌ها که برای رخصتی از بریتانیا به ایران و سپس به افغانستان سفر کرده‌اند، سیستم پناهندگی بریتانیا را زیر سوال برده است.

با وصف این، بریتانیا هنوز هم مورد انتقاد گسترده قرار دارد که نتوانسته همۀ افغان هایی را که با نیروهای و یا موسسات بریتانیا در افغانستان کار کرده اند، به این کشور انتقال دهد.

در ماه جولای گذشته، افشای اطلاعات در مورد ۱۸ هزار عسکر بریتانیایی که در جنگ افغانستان سهم داشتند، نیز غوغا برپا کرد.

انتقاد از سفرهای پنهانی پناهجویان افغان به افغانستان تنها به بریتانیا خلاصه نمی‌شود؛ مقامات دولتی در جرمنی هم سفرهای پناهجویان افغان را که به دلایل سیاسی و امنیتی به آنجا پناهنده شده اند، به شدت مورد انتقاد قرار داده اند.