شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش‌نویس قطعنامه‌ای را که خواستار لغو دائمی تحریم‌های ایران بود، رد کرد. برای تصویب این متن به رأی مثبت ۱۵ عضو شورا در نشست روز جمعه نیاز بود.

بریتانیا، فرانسه و آلمان پیش‌تر در ۲۸ اگست ضرب‌الاجلی ۳۰ روزه تعیین کرده بودند تا در صورت عدم پایبندی ایران به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵، تحریم‌های شدید بازگردانده شود. این سه کشور تهران را به نقض تعهداتش متهم کردند، اما ایران این اتهام را رد کرده است.

روسیه، چین، پاکستان و الجزایر از لغو تحریم‌ها حمایت کردند، اما ۹ کشور رأی منفی دادند و دو عضو از مشارکت در رأی‌گیری خودداری کردند. تهران و قدرت‌های اروپایی یک هفته دیگر فرصت دارند تا به توافقی برسند.