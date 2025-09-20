جهان
شورای امنیت با رفع کامل تحریمهای ایران مخالفت کرد
شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنویس قطعنامهای را که خواستار لغو دائمی تحریمهای ایران بود، رد کرد. برای تصویب این متن به رأی مثبت ۱۵ عضو شورا در نشست روز جمعه نیاز بود.
بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشتر در ۲۸ اگست ضربالاجلی ۳۰ روزه تعیین کرده بودند تا در صورت عدم پایبندی ایران به توافق هستهای ۲۰۱۵، تحریمهای شدید بازگردانده شود. این سه کشور تهران را به نقض تعهداتش متهم کردند، اما ایران این اتهام را رد کرده است.
روسیه، چین، پاکستان و الجزایر از لغو تحریمها حمایت کردند، اما ۹ کشور رأی منفی دادند و دو عضو از مشارکت در رأیگیری خودداری کردند. تهران و قدرتهای اروپایی یک هفته دیگر فرصت دارند تا به توافقی برسند.
حمله سایبری به چند میدانهوایی اروپا
آژانس خدمات هوانوردی اروپا به خبرگزاری فرانس پرس گفته که چندین میدانهوایی مهم این قاره هدف حمله سایبری قرار گرفتهاند.
بر اساس این گزارش، میدانهوایی بروکسل، برلین و هیتروی لندن با اختلال در سیستمهای اسناد و تجهیزات مواجه شدند
این حمله موجب تأخیر و اختلال در شماری از پروازها شد.
کریکت: سریلانکا و بنگلادش امروز در جام آسیا رویاروی میشوند
تیمهای سریلانکا و بنگلادش امروز در چارچوب رقابتهای جام آسیا به مصاف هم میروند.
در گروه دیگر، هند و پاکستان حضور دارند و دیدار این دو تیم فردا برگزار میشود.
افغانستان پس از شکست در برابر سریلانکا و بنگلادش از مسابقات کنار رفت.
این رقابتها از ۹ سپتمبر در امارات متحده عربی آغاز شده و دیدار نهایی آن ۲۸ سپتمبر برگزار خواهد شد.
تعدادی از افغانهایی که از نزد طالبان به بریتانیا فرار کرده اند، برای رخصتی به افغانستان رفته اند
شماری از افغانهایی که با فرار از دست طالبان به بریتانیا آمده بودند، برای رخصتی به خانههایشان برگشتهاند.
براساس گزارش های روزنامه های تلگراف و اسکای، این افغانها که برای رخصتی از بریتانیا به ایران و سپس به افغانستان سفر کردهاند، سیستم پناهندگی بریتانیا را زیر سوال برده است.
با وصف این، بریتانیا هنوز هم مورد انتقاد گسترده قرار دارد که نتوانسته همۀ افغان هایی را که با نیروهای و یا موسسات بریتانیا در افغانستان کار کرده اند، به این کشور انتقال دهد.
در ماه جولای گذشته، افشای اطلاعات در مورد ۱۸ هزار عسکر بریتانیایی که در جنگ افغانستان سهم داشتند، نیز غوغا برپا کرد.
انتقاد از سفرهای پنهانی پناهجویان افغان به افغانستان تنها به بریتانیا خلاصه نمیشود؛ مقامات دولتی در جرمنی هم سفرهای پناهجویان افغان را که به دلایل سیاسی و امنیتی به آنجا پناهنده شده اند، به شدت مورد انتقاد قرار داده اند.
صدراعظم بریتانیا از تلاشهای قطر در امر رهایی دو بریتانیایی از نزد طالبان، تمجید کرد
کیءیر استارمر، صدراعظم بریتانیا از تلاشهای قطر در زمینۀ رهایی دو شهروند بریتانیایی از بند طالبان، تمجید کرد.
دفتر آقای استارمر از قول او در اعلامیهای نوشته که میخواهد از قطر به شمول امیر آن شیخ تمیم بن حمد آل ثانی را به خاطر نقش حیاتی آنها تشکر کند.
صدراعظم بریتانیا بریتانیا افزود که از مدت طولانی منتظر خبر آزادی این زوج بریتانیا بوده است.
پیتر رینولدز ۸۰ ساله و باربی رینولدز ۷۵ ساله در ماه فبروری امسال توسط طالبان زندانی شدند.
این افراد روز گذشته از سوی حکومت طالبان به میانجیگری قطر آزاد و به دوحه انتقال داده شدند.
اعضای خانوادۀ این زوج بریتانیایی در میدان شهر دوحه از آنها استقبال کردند.
استونیا می گوید، طیارات جنگی روسی حریم هوایی آن کشور را نقض کرده اند
استونیا می گوید که روز پنجشنبه سه طیارۀ جنگی میگ 31 روسی وارد حریم هوایی این کشور شدند.
وزارت خارجۀ استونیا در شهر تالین پایتخت این کشور گفته که جت های روسی در 19 سپتمبر، برای 12 دقیقه در حریم هوایی استونیا باقی ماندند و جتهای استونیایی آنها را رهگیری کردند.
استونیا که عضویت ناتو و اتحادیه اروپا را دارد گفته که خواستار جلسه در مورد مادۀ چهارم منشور ناتو خواهد شد.
این حادثه به دنبال تهاجمات اخیر طیارات بی پیلوت روسی به حریم های هوایی پولند و رومانیا که اعضای پیمان ناتو و اتحادیه اروپا نیز هستند، صورت گرفته است.
ادارۀ ترمپ از شرکت ها می خواهد، سالانه 100 هزار دالر برای ویزه های H-1B پرداخت کنند
ادارۀ دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا می گوید که از شرکت ها می خواهد تا سالانه 100 هزار دالر برای ویزه های کار H-1B پرداخت کنند.
هوارد لوتنیک وزیر تجارت امریکا روز جمعه(19 سپتمبر) همچنین از شرکت ها خواست تا امریکایی ها را آموزش دهند و آوردن مردم را برای گرفتن وظایف امریکایی ها، متوقف کنند.
براساس خبرگزاری رویترز این اقدام احتمالاً ضربه بزرگی را به سکتور تکنالوژی امریکا وارد خواهد کرد که به شدت به کارگران ماهر هندی و چینی متکی است،
از به قدرت رسیدن ترمپ در جنوری سالجاری میلادی، ادارۀ او سرکوب گسترده مهاجرت را آغاز کرده که تا اکنون اقدام برای تغییر شکل دادن برنامه ویزۀ کار H-1B نشان دهنده مشهورترین تلاش ادارۀ او در زمینۀ بازسازی ویزه های استخدام مؤقت محسوب می شود.
تعداد تلفات انفجار یک تانکر گاز مایع در مکسیکو به ۲۵ تن رسید
تعداد تلفات انفجار یک موتر تانکر حامل گاز مایع (LPG) در پایتخت مکسیکو به ۲۵ تن افزایش یافت.
وزارت صحت شهر مکسیکو، روز جمعه(19 سپتمبر) اعلام کرد که تعداد تلفات حادثۀ اخیر در ایزتاپالاپا، به ۲۵ تن افزایش یافته، 21 تن در شفاخانه بستری اند و 38 تن دیگر هم بعد از تداوی مرخص شده اند.
براساس خبرگزاری رویترز، یک موتر حامل حدود 50,000 لیتر گاز، روز چهارشنبه در یک شاهراه مزدحم در ایزتاپالاپا بعد از تصادم با یک دیوار منفجر شد و حدود 30 موتر دیگر را آتش زد.
این حادثه باعث نا امیدی در مورد شرایط ایمنی در شاهراه های مکسیکو شده، تحقیقات ابتدایی نشان می دهد که سرعت بیش از حد راننده و عدم مهارت او باعث این حادثه شده و تحقیقات در مورد ادامه دارد.
خواجه آصف: در صورت نیاز، عربستان به توانایی های اتمی پاکستان دسترسی خواهد داشت
وزیر دفاع پاکستان میگوید که "در صورت نیاز" عربستان سعودی به توانایی های اتمی پاکستان دسترسی خواهد داشت.
خواجه آصف در صحبت با تلویزیون جیوی پاکستان شب گذشته این سخن را گفت.
پاکستان و عربستان سعودی روز چهارشنبه، ۲۶ سنبله، یک توافق دفاعی را امضا کردند که به اساس آن حمله بر یکی از این کشورها حمله به هر دو کشور قلمداد میشود.
وزیر دفاع پاکستان شب گذشته گفت که به اساس این توافق "هر توانایی که در اختیار داریم، در دسترس عربستان سعودی قرار خواهد گرفت".
عربستان سعودی سالها از برنامۀ هستهای پاکستان حمایت کرده است.
خبرگزاری اسوشیتد پریس به نقل از فیروز حسن خان یک جنرال بازنشسته پاکستانی گزارش داده که گفته است "عربستان سعودی از پاکستان حمایت سخاوتمندانه مالی کرده تا برنامه هستهای این کشور ادامه یابد، مخصوصاً زمانی که اسلام آباد تحت تحریم ایالات متحده قرار داشت".
اردوی اسرائیل هشدار داد که با «شدت بیسابقه» در شهر غزه عملیات میکند
اردوی اسرائیل امروز هشدار داد که با «شدت بیسابقه» در شهر غزه عملیات خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اردوی اسرائیل همچنان از باشندگان غزه خواست تا به سوی جنوب فرار کنند.
این در حالی است که این اردو از بستهشدن دهلیز موقت تخلیه نیز خبر داده است، این دهلیز ۴۸ ساعت پیش باز شده بود.
آویخای ادرعی، سخنگوی عربزبان اردوی اسرائیل، در پیامی در شبکه ایکس خطاب به باشندگان شهر غزه گفت: «از همین حالا، جاده صلاحالدین برای سفر به مقصد جنوب بسته است. نیروهای دفاعی اسرائیل به عملیات با شدت بیسابقه علیه حماس و دیگر سازمانهای تروریستی ادامه خواهند داد.»
ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند.