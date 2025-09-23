مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، موضوع دیدار احتمالی با دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا را رد کرد و گفت که "با کسی که می‌خواهد زور بگوید، نمی‌توان گفت‌وگو کرد."

پزشکیان، این را سه شنبه ۲۳ سپتمبر، پیش از سفرش به نیویارک برای شرکت در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت.

اما او تاکید کرد که حضور او در این نشست فرصتی برای بیان مواضع جمهوری اسلامی است.

براساس خبرگزاری ایرنا، امریکا برای فرزندان، داماد و بخش عمده تیم رسانه‌ای پزشکیان مجوز سفر به این کشور را نداد و تنها شمار محدودی از همراهان رئیس جمهور ایران اجازه ورود به خاک امریکا را دریافت کردند.

روابط ایران با امریکا پس از جنگ ۱۲ روزه ماه جون امسال، که طی آن اسرائیل با حمایت امریکا تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کرد، به نازل‌ترین حد در سال‌های اخیر رسیده است.