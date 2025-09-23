لینک‌های قابل دسترسی

رئیس‌جمهور ایران دیدار احتمالی با همتای امریکایی خود را رد کرد

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، موضوع دیدار احتمالی با دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا را رد کرد و گفت که "با کسی که می‌خواهد زور بگوید، نمی‌توان گفت‌وگو کرد."

پزشکیان، این را سه شنبه ۲۳ سپتمبر، پیش از سفرش به نیویارک برای شرکت در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت.

اما او تاکید کرد که حضور او در این نشست فرصتی برای بیان مواضع جمهوری اسلامی است.

براساس خبرگزاری ایرنا، امریکا برای فرزندان، داماد و بخش عمده تیم رسانه‌ای پزشکیان مجوز سفر به این کشور را نداد و تنها شمار محدودی از همراهان رئیس جمهور ایران اجازه ورود به خاک امریکا را دریافت کردند.

روابط ایران با امریکا پس از جنگ ۱۲ روزه ماه جون امسال، که طی آن اسرائیل با حمایت امریکا تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کرد، به نازل‌ترین حد در سال‌های اخیر رسیده است.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

شرق افغانستان باز هم شاهد زلزله؛ شدت ۴.۹ درجه ریشتر گزارش شد

زلزله‌ای به شدت ۴.۹ درجه ریشتر بار دیگر شرق افغانستان را تکان داد

براساس مرکز زلزله شناسی اروپا و مدیترانه، این زلزله در ۲۳ کیلومتری شهر جلال آباد مرکز ننگرهار و در ۳۰ کیلومتری عمق زمین رخ داده است.

تکان های این زلزله در شهر کابل هم احساس شده است.

از تلفات و خسارات ناشی از این زلزله هنوز گزارش در دسترس نیست.

پیش از این هم، شرق افغانستان به ویژه ولایت کنر در ۳۱ اگست شاهد زلزله مرگبار و ویرانگر بود که براساس آمار رسمی طالبان بیش از ۲۲۰۰ کشته و نزدیک به ۴۰۰۰ هزار زخمی بجای گذاشت.

حدود هفت هزار خانه نیز در این زلزله ویران شد.

ادامه خبر ...

یونیسف: آیندهٔ افغانستان وابسته به آموزش است

آرشیف، برخی از دانش آموزان دختر در افغانستان
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) اعلام کرد که آینده افغانستان وابسته به آموزش است و طالبان باید مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کنند.

سین گوپتا، رئیس حمایت از اطفال یونیسف سه شنبه ۲۳ سپتمبر، گفت که مکاتب هم برای آموزش و هم برای جلوگیری از ازدواج های زودهنگام مهم است.

یونیسف و نهادهای حقوق بشری از چهار سال به این‌سو از طالبان خواسته‌اند که مکاتب بالاتر از صنف ششم را باز کنند، اما طالبان این خواست را نپذیرفته و به دلیل این ممنوعیت، میلیون‌ها دختر در افغانستان از آموزش های متوسطه و لیسه محروم شده اند.

ادامه خبر ...

درخواست طالبان از جاپان برای ازسرگیری پروژهٔ آب آشامیدنی در کابل

آرشیف، در برخی نقاط کابل مردم به خرید آب از تانکرها مجبور شده اند
حکومت طالبان از جاپان خواسته است تا پروژه آب آشامیدنی (کابل جدید) را از سر بگیرند.

این پروژه که در زمان جمهوری مخلوع در سال ۲۰۲۰ به کمک سازمان همکاری‌های بین‌المللی جاپان (JICA) با هزینه ۲۴ میلیون دالر امریکایی آغاز شده بود، با برگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱ متوقف شد.

مقامات وزارت اقتصاد طالبان، روز دوشنبه ۳۱ سنبله، در جریان گفتگو با اعضای سفارت جاپان خواستار از سرگیری کار این پروژه شدند.

شماری از نهادهای بین‌المللی هشدار داده‌اند که ممکن است تا چند سال آینده منابع آب زیرزمینی در کابل خشک شود.

ادامه خبر ...

طالبان: در یک روز بیش از ۱۰ هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان اخراج شدند

آرشیف، شماری از مهاجران افغان منتظر برگشت به افغانستان در مرز میان افغانستان و ایران
حکومت طالبان می‌گوید که تنها روز دوشنبه ۳۱ سنبله، بیش از ۱۰ هزار مهاجر افغان که به‌گونه اجباری از ایران و پاکستان اخراج شده بودند به افغانستان بازگشتند.

در اعلامیه‌ای که سه شنبه اول میزان، از سوی دفتر ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان منتشر شده آمده است که از این میان بیش از ۹۵۰۰ مهاجر از پاکستان و نزدیک به ۱۴۰۰ نفر از ایران به افغانستان برگشتانده شدند.

بازداشت و اخراج مهاجران افغان از پاکستان، به‌ویژه دارندگان کارت‌های پی‌او‌آر، پس از آن شدت گرفت که مهلت تعیین‌شده برای بازگشت داوطلبانه ۱.۴ میلیون دارنده این کارت به تاریخ اول سپتمبر پایان یافته است.

براساس معلومات کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از آغاز سال روان میلادی الی ۱۸ سپتمبر بیش از ۶۶۲ هزار افغان از پاکستان به افغانستان برگشته اند.

همچنان در اوایل سال جاری، ایران (کارت های سرشماری) نزدیک به دو میلیون مهاجر افغان را باطل اعلام کرده و روند اخراج آنها را آغاز کرد.

طالبان در ۳۰ جولای گفتند که تنها در سه ماه نخست اول سال یک اعشاریه هشت میلیون افغان از ایران اخراج شدند.

ادامه خبر ...

عثمان دمبله و آیتانا بونماتی برندگان توپ طلایی ۲۰۲۵

عثمان دمبله و آیتانا بونماتی
عثمان دمبله و آیتانا بونماتی توپ طلایی (Ballon d'Or) را به دست آوردند و به عنوان بهترین بازیکنان مرد و زن  در جهان فوتبال انتخاب شدند.

دمبله، که نامزد اصلی قهرمانی بود، لامین یامال را به رتبه دوم فرستاد. این وینگر پیشین بروسیا دورتموند و بارسلونا، در تمامی رقابت‌های امسال ۳۵ گل به ثمر رساند و پاری‌سن‌ژرمن را کمک کرد که برای نخستین بار در تاریخ خود موفق به کسب قهرمان سه گانه لیگ، جام حذفی فرانسه، و همچنین لیگ قهرمانان اروپا شود.

دمبله با بدست آوردن این جایزه گفت: «واقعاً کلماتی برای بیان ندارم. فصل باورنکردنی‌ای با پاری‌سن‌ژرمن بود.» او افزود که سرمربی تیم اش، لوئیس انریکه، «مانند یک پدر» برای او بوده است.

آیتانا بونماتی، هافبک ۲۷ ساله اسپانیا و بارسلونا، نخستین زنی در تاریخ شد که سه بار پیاپی جایزه توپ طلایی را ببرد.

او گفت: «این احساس باورنکردنی است. هرگز فکر نمی‌کردم زمانی که کودک بودم بتوانم به چنین چیزی برسم، چون فکر نمی‌کردم فوتبال زنان وجود داشته باشد. »

ادامه خبر ...

رسانه‌های هندی: کودک ۱۳ سالهٔ افغان پس از پنهان شدن در زیر بدنه طیارهٔ کام‌ایر از کابل تا هند زنده ماند

طیاره کام‌ایر، آرشیف
رسانه‌های هندی گزارش داده‌اند یک کودک ۱۳ سالهٔ افغان که به شکل قاچاقی خود را در بخش تایر طیارهٔ کام‌ایر از کابل تا دهلی نو رسانده بود، زنده مانده و به کابل بازگردانده شده است.

به نوشتهٔ روزنامهٔ «هندوستان تایمز» این رویداد در پرواز روز یک‌شنبهٔ کام‌ایر اتفاق افتاده است. مقام‌های میدان هوایی اندرا گاندی دهلی نو روز دوشنبه گفتند این کودک پس از فرود طیاره پیدا شد.

او به مسئولان گفته پنهانی وارد میدان هوایی کابل شده و پیش از پرواز در فضای خالی نزدیک چرخ طیاره پنهان شده بود.

مقام‌های طالبان در این باره اظهار نظر نکرده‌اند.

پنهان شدن در زیر بدنهٔ طیاره یکی از شیوه‌های قاچاق مهاجرت است که در ارتفاع بلند، معمولاً به دلیل سرمای شدید و کمبود اکسیجن باعث مرگ فرد می‌شود.

ادامه خبر ...

نتانیاهو: سال آینده سال مبارزه برای نابودی محور ایران خواهد بود

بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل
بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل در آستانه جشن و تعطیلات «روش هشانا» که سال نو یهودی به شمار می‌آید، در سخنانی در مقر ستاد کل اردوی اسرائیل گفت که «سال آینده سال مبارزه برای نابودی محور ایران خواهد بود».

نتانیاهو این اظهارات را در کنار ایال زمیر، رئیس ستاد کل اردو، و اسرائیل کاتس، وزیر دفاع، و تعدادی دیگر از فرماندهان نظامی اسرائیل بیان کرد.

او ابراز امیدواری کرد که سال جدید یهودی سال «امنیت و پیروزی و وحدت» باشد.

اين عيد بنا به معانی مختلفی که به آن داده شده است به نام‌های «روز داوری» يا «روز يادبود» نيز معروف است. بنا به روايات يهودی، اين عيد روز آفرينش «حضرت آدم» را خاطرنشان می‌کند که در آن تقدير هر موجودی در سال جديد تعيين می‌شود.

ادامه خبر ...

مکرون: فرانسه فلسطین را به عنوان دولت مستقل به رسمیت می‌شناسد؛ اسرائیل مخالفت کرد

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، اعلام کرد کشورش فلسطین را به عنوان یک دولت مستقل به رسمیت می‌شناسد.

مکرون روز دوشنبه در آغاز مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: «ما باید راهی برای رسیدن به صلح باز کنیم.»

خبرگزاری رویترز گزارش داد ده‌ها رهبر جهان در مجمع عمومی از این اقدام استقبال خواهند کرد و آن را از زمان آغاز جنگ غزه تاکنون یک تغییر قابل توجه در عرصه دیپلماتیک دانست.

یک روز پیش از آن، بریتانیا، استرالیا، پرتگال و کانادا نیز فلسطین را به عنوان یک دولت مستقل به رسمیت شناختند.

اما اسرائیل با این اقدام کشورهای غربی مخالفت کرده و دولت این کشور اعلام کرده است که «تا زمانی که جنگ با گروه‌های مسلح فلسطینی ادامه دارد، هیچ دولت فلسطینی وجود نخواهد داشت.»

ادامه خبر ...

پاکستان و سریلانکا امروز در جام آسیایی کرکت روبه‌رو می‌شوند

در چارچوب جام آسیایی کرکت، سه‌شنبه اول میزان تیم‌های ملی پاکستان و سریلانکا با هم رقابت می‌کنند.

این بازی ساعت ۷ شام به وقت کابل در ورزشگاه شیخ زاید شهر ابوظبی آغاز خواهد شد.

در میان چهار تیم برتر این رقابت‌ها، هند، پاکستان، سریلانکا و بنگلادیش باقی مانده‌اند.

تیم‌های افغانستان، عمان، هانگ‌کنگ و امارات متحده عربی پس از شکست در دیدارهای قبلی، از مسابقات کنار رفتند.

قرار است فردا چهارشنبه تیم‌های هند و بنگلادیش با هم روبه‌رو شوند.

دیدار نهایی این جام برای ۲۸ سپتمبر برنامه‌ریزی شده، اما هنوز روشن نیست کدام تیم‌ها به فینال راه خواهند یافت.

ادامه خبر ...

