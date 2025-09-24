کلاودیا کاردینال ستارۀ معروف سینمای هالیوود درگذشت

یک سازمان حقوق بشری دیروز سه شنبه گزارش داد که یک افغان در ایران اعدام شده است.

سازمان حقوق بشری موسوم به هه‌نگاو اسم این افغان را نشر نکرده اما نام خانوادگی او را احمدی معرفی کرده و گفته است که او در زندان مرکزی شهر تایباد، در ولایت خراسان رضوی، روز یکشنبه اعدام شد.

به گزارش این سازمان، اتهام وارد شده بر این شهروند افغانستان قاچاق مواد مخدر بود.

در جریان سال جاری ده ها افغان در ایران اعدام شده اند.

محمود امیری، رییس سازمان حقوق بشر ایران که مرکز آن در ناروی است، پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که از آغاز سال ۲۰۲۵ تا ماه جون این سال، حکومت ایران حد اقل چهل افغان را اعدام کرده است.

به گزارش این سازمان، سال گذشته جمهوری اسلامی ایران، نزدیک به ۸۰ شهروند افغانستان را اعدام کرد.