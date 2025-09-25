طالبان ۱۷ نفر را در کابل شلاق زدند

طالبان ۱۷ نفر را به اتهام فروش مواد مخدر در شهر کابل شلاق زدند.

ستره‌محکمهٔ طالبان روز چهارشنبه، ۲۳ سپتمبر، در صفحهٔ ایکس (توییتر سابق) خبر داد که این افراد به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر از جمله (ذیکپ) و (تابلیت K)، مشروبات الکولی و چرس شلاق زده شدند.

به گفتهٔ ستره‌محکمهٔ طالبان، این افراد به ۱۵ تا ۳۵ ضربه شلاق و از شش ماه تا سه سال زندان محکوم شده‌اند.

پیش از این نیز طالبان در چهار سال بازگشت به قدرت، صدها زن و مرد را به اتهامات مختلف در محضر عام مجازات کرده‌اند.

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در ماه اگست سال جاری گفته بود که اجرای اعدام‌ها و مجازات‌ بدنی توسط طالبان در سال جاری دو برابر شده است و خواهان توقف فوری آن شد.