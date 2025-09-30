لینک‌های قابل دسترسی

سه شنبه ۸ ميزان ۱۴۰۴ کابل ۰۸:۳۵

جهان

ترامپ: بر فلم‌های ساخته شده در خارج از امریکا تعرفهٔ ۱۰۰ درصدی وضع می‌شود

صنعت فلم‌سازی در ایالات متحده با «هالیوود» تعریف می‌شود
دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا روز دوشنبه هفتم میزان اعلام کرد که بر تمام فلم‌های خارجی تعرفهٔ ۱۰۰ درصدی اعمال خواهد کرد، اقدامی بی‌سابقه که تهدیدی برای مدل تجاری جهانی هالیوود به شمار می‌رود.

رئیس‌جمهور امریکا با انتشار پستی در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشیال، نوشت که فلمسازی ایالات متحده در حال از دست دادن عرصهٔ رقابت بین‌المللی است.

او افزود: «کسب‌وکار فیلمسازی ما توسط سایر کشورها از ایالات متحده آمریکا دزدیده شده است، درست مانند دزدیدن آبنبات از یک کودک».

کاخ سفید بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهار نظر در مورد نحوهٔ اجرای تعرفه‌ها پاسخ نداد. شرکت‌های وارنر برادرز دیسکاوری، کامکست، پارامونت اسکای‌دنس و نتفلیکس هم بلافاصله به درخواست‌ها پاسخ ندادند.

سهام نتفلیکس در معاملات اولیهٔ روز دوشنبه ۱.۵ درصد کاهش یافت.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

پیروزی حزب طرفدار اروپا در انتخابات مولداویا؛ کاهش نفوذ کرملین، امیدواری بروکسل

شهروندان مولداویا در رومانیا پرچم‌های اروپا و مولداویا را در یک حوزه رأی‌گیری مهاجران در بخارست در دست دارند
حزب «اقدام و همبستگی» (پی‌اِی‌اس یا پاس) به رهبری رئیس‌جمهور مایا ساندو در انتخابات پارلمانی مولداویا پیروزی قاطعی به دست آورد، در حالی که مقامات این کشور کرملین را به کارزار گسترده اطلاعات نادرست متهم کرده بودند.

این حزب غرب‌گرا دست‌کم ۵۴ کرسی از ۱۰۱ کرسی پارلمان را کسب کرد و رقیب اصلی‌اش، ائتلاف طرفدار روسیه به رهبری رئیس‌جمهور پیشین ایگور دودون را پشت سر گذاشت.

ناظران این نتیجه را پیروزی بزرگ برای اتحادیه اروپا در برابر نفوذ روسیه توصیف کرده‌اند.

بروکسل پیش‌تر آشکارا از «پاس» حمایت کرده بود، از جمله با تحریم سیاستمداران نزدیک به مسکو و وعده سرمایه‌گذاری میلیاردی.

این سومین موفقیت انتخاباتی ساندو در کمتر از یک سال اخیر است و چشم‌انداز مذاکرات الحاق مولداویا به اتحادیه اروپا را تقویت می‌کند. تحلیلگران می‌گویند مولداویا ممکن است نقش کلیدی در پیوند اوکراین با اروپا ایفا کند.

کاخ سفید: توافق درباره غزه «بسیار نزدیک» است

سخنگوی کاخ سفید، کارولین لیویت، روز دوشنبه هفتم میزان گفت اسرائیل و گروه فلسطینی حماس «بسیار نزدیک» به دستیابی به توافقی بر سر یک چارچوب هستند که به جنگ در غزه پایان دهد و صلح پایدار در شرق‌میانه تضمین شود.

امریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌شناسند.

لیویت در گفت‌وگو با شبکه فاکس نیوز در برنامه «فاکس اند فرندز» اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، قرار است همان روز در کاخ سفید طرح صلح ۲۱ ماده‌ای را با بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، مورد بحث قرار دهد.

به گفته او، ترامپ همچنین در روز دوشنبه با رهبران قطر که نقش میانجی میان حماس و اسرائیل را داشته‌اند، گفت‌وگو خواهد کرد.

وزیر خارجه ایالات متحده از آزادی یک شهروند امریکا از زندان طالبان استقبال کرد

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده
به دنبال پخش خبر رهایی امیر امیری، شهروند امریکا از زندان طالبان، مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده از آزادی او استقبال کرد.

آقای روبیو در بیانیه‌ای در شبکۀ ایکس نوشت که امیری «به‌ناحق در افغانستان زندانی شده بود.»

او همچنین از نقش قطر در آزادی امیری قدردانی کرده است.

وزارت خارجۀ حکومت طالبان ناوقت یک‌شنبه اعلام کرد که امیری را آزاد کرده‌اند.

فاینل مسابقات جام آسیایی کریکت؛ هند و پاکستان به میدان می‌روند

رویارویی هند و پاکستان در فاینل مسابقات جام آسیایی کریکت
در فاینل مسابقات جام آسیایی کریکت، امروز هند و پاکستان به میدان می‌روند.

این مسابقه ساعت ۷ شام به وقت کابل در ورزشگاه کریکت دبی آغاز خواهد شد.

در دور گروهی و چهار بهترین جام آسیایی ۲۰۲۵ تا کنون هند و پاکستان دوبار به مصاف هم رفتند و در هر دو بازی پاکستان شکست خورد.

همزمان با بالا گرفتن خطر تعطیلی حکومت امریکا، ترمپ دوشنبه با چهار رهبر اصلی کانگرس دیدار می‌کند

امریکا - کانگرس
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده تصمیم دارد روز دوشنبه با چهار رهبر اصلی کانگرس در قصر سفید دیدار کند.

به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این دیدار یک روز پیش از ضرب‌الاجل تامین مالی حکومت فدرال صورت می‌گیرد. اگر بودجه از سوی کانگرس تصویب نشود، تعطیل حکومت چهارشنبه آغاز خواهد شد.

اسوشیتد پرس نوشته است، یک مقام قصر سفید و دو فرد دیگر آگاه از برنامه‌ریزی این نشست شنبه گفتند که ترمپ با مایک جانسن، رئیس مجلس نمایندگان، جان تون، رهبر اکثریت سنا، حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان، و چک شومر، رهبر اقلیت سنا دیدار خواهد کرد.

شومر و جفریز شنبه‌شب در بیانیه‌ای مشترک گفتند: «رئیس‌جمهور ترمپ بار دیگر با نشستی در دفتر بیضی موافقت کرده است. همان‌گونه که بارها گفته‌ایم، دموکرات‌ها حاضر استند در هر مکان، هر زمان و با هر کسی دیدار کنند تا به یک توافق دوجانبه بر سر بودجه دست یابیم که نیازهای مردم امریکا را برآورده کند. ما در عزم خود برای جلوگیری از تعطیلی حکومت و رسیدگی به بحران مراقبت صحی جمهوری‌خواهان استوار هستیم. زمان در حال از دست رفتن است.»

روزهاست که احزاب جمهوریخواه و دموکرات در بن‌بست قرار دارند، زیرا دموکرات‌ها، به‌ویژه در سنا، از دادن آرای لازم برای تصویب لایحه‌ای که حکومت را فراتر از روز سه‌شنبه باز نگه دارد، خودداری کرده‌اند.

دموکرات‌ها در بدل آرای خود، بر گنجانیدن مفاد کلیدی مرتبط با خدمات صحی در لایحه پافشاری کرده‌اند.

جمهوری‌خواهان می‌گویند خواست‌های دموکرات‌ها قابل‌قبول نیست و آنان حاضرند جدا از مذاکرات مربوط به بودجه حکومت، درباره این موضوعات با دموکرات‌ها گفت‌وگو کنند.

حزب جمهوری‌خواه خواستار تمدید مستقیم بودجه فعلی برای هفت هفته است.

تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بازگشت

تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران که بر اساس توافق هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های جهانی به حالت تعلیق درآمده بود، صبح امروز یکشنبه به شکل خودکار بازگشت.

به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، این تحریم‌ها از طریق میکانیزم ماشه یا «اسنپ‌بک» دوباره اعمال می‌شود.

این میکانیزم به گونۀ طراحی شده است که در شورای امنیت سازمان ملل غیرقابل ویتو باشد؛ به این معنا که چین و روسیه نمی‌توانند جلو آن را بگیرند.

این دو کشور شامگاه جمعه سعی کردند با ارائه قطعنامه‌ای به شورای امنیت مبنی بر به تعویق انداختن اسنپ‌بک به مدت شش ماه، مانع بازگشت تحریم‌ها علیه تهران شوند، اما تلاش آن‌ها با رای منفی ۹ کشور از ۱۵ عضو این شورا شکست خورد.

بازگشت تحریم‌های بین‌المللی که بر اساس قطعنامهٔ ۲۲۳۱ شورای امنیت در سال ۲۰۱۵ تعلیق شده بودند، بار دیگر دارایی‌های ایران در خارج را مسدود خواهد کرد، معاملات تسلیحاتی با تهران را متوقف می‌کند و هرگونه توسعهٔ برنامهٔ راکت بالستیک ایران را، در کنار سایر اقدامات، مشمول مجازات خواهد کرد.

فرانسه، آلمان و بریتانیا میکانیزم ماشه را به دلیل عدول ایران از تعهدات برجامی‌اش، خودداری از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای انجام بازرسی‌ها و بن‌بست در مذاکرات با امریکا فعال کردند.

ایران هم سفیران خود در این سه کشور را فراخوانده است.

وزیر داخلۀ جرمنی خواستار "گفت‌وگوهای مستقیم" با طالبان در مورد اخراج مهاجران شد

الکسندر دوبرینت، وزیر داخلۀ جرمنی
الکسندر دوبرینت، وزیر داخلۀ جرمنی گفته است که برای اخراج مهاجران افغان که مجرم شناخته شده اند، خواستار عملی شدن اقدامات منظم است.

او در صحبت با روزنامۀ جرمنی راینیشه پوست گفت که اخراج این افغانها باید به طور منظم انجام شود و این کار تنها به کمک دولت قطر ممکن است.

در گزارشی که امروز نشر شد، آقای دوبرینت همچنان گفته است که در این خصوص باید با حکومت طالبان گفت‌وگو های مستقیم صورت گیرد.

او افزوده که مهم است بین افرادی که با جامعۀ جرمنی سازگار میشوند و کارمیکنند و کسانی که بدون حق مهاجرت در جرمنی زندگی میکنند و وابسته به کمکهای دولت اند، فرق قایل شد.

وزیر داخلۀ جرمنی در این مصاحبه همچنان گفته است که کشورش می‌خواهد با سوریه به توافقی برسد که به اساس آن مهاجران سوری که مجرم شناخته می‌شوند نیز به کشور شان فرستاده شوند.

در آستانه بازگشت تحریم‌ها، ایران سفیران خود در سه کشور اروپایی را فراخوانده

ایران سفیران خود در بریتانیا، فرانسه و آلمان را فراخوانده است. این در حالی است که شمارش معکوس برای اعمال دوباره تحریم‌های سازمان ملل متحد به نام میکانیزم ماشه علیه تهران به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش ادامه دارد.

مگر آن‌که توافقی فوق‌العاده و در واپسین لحظه حاصل شود، سازمان ملل متحد قرار است نیمه‌شب ۲۷ سپتمبر به وقت گرینویچ، اقدامات تنبیهی علیه ایران را دوباره برقرار کند.

وزارت خارجه ایران اعلام کرد که در پی آنچه «اقدام غیر مسئولانه» سه کشور اروپایی عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل خواند، سفیرانش را برای مشورت فراخوانده است.

این سه کشور که به‌طور جمعی «ای۳» نامیده می‌شوند، با متهم کردن ایران به نقض توافق سال ۲۰۱۵ که با هدف جلوگیری از دست‌یابی تهران به سلاح هسته‌ای امضا شده بود، شمارش معکوس ۳۰ روزه برای بازگرداندن تحریم‌ها را فعال کردند.

تلاش دقیقه‌نودی روسیه و چین ــ دو عضو دائم شورای امنیت ــ برای تعویق شش‌ماهه تحریم‌های ماشه‌ای، در نشست ۲۶ سپتمبر این شورا ناکام ماند.

مقام‌های پاکستان: در خیبرپختونخوا ۱۷ جنگجوی طالبان پاکستانی کشته شدند

مقام‌های امنیتی پاکستان گفته‌اند که در ولسوالی کرکِ ایالت خیبرپختونخوا به یک مرکز طالبان پاکستانی حمله کرده و پس از درگیری، ۱۷ جنگجوی طالبان را کشته‌اند.

شهباز الهی، از مسئولان پولیس در کرک، گفته است که این عملیات روز جمعه انجام شد و افزوده که در این درگیری سه افسر پولیس نیز زخمی شدند.

او جزئیات بیشتری ارائه نکرده اما افراد کشته‌شده را «خوارج» خوانده است؛ اصطلاحی که مقام‌های پاکستانی برای اشاره به طالبان پاکستانی به کار می‌برند.

دو روز پیش از این رویداد نیز نیروهای امنیتی پاکستان در ولسوالی دیره اسماعیل‌خان به یک مرکز جنگجویان حمله کرده بودند که به گفته‌ی مقام‌ها، در نتیجه‌ی آن ۱۳ جنگجوی طالبان پاکستانی در درگیری کشته شدند.

طالبان پاکستانی یا «تی‌تی‌پی» تاکنون در مورد این ادعاهای مقام‌های امنیتی پاکستان اظهار نظر نکرده‌اند.

