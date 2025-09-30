افغانستان
ایتالیا دو میلیون یورو با صندوق امانی ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان کمک کرد
صندوق امانی ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان اعلام کرده که ایتالیا دو میلیون یورو با این صندوق کمک کرده است.
صندوق امانی ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در ویب سایت خود نوشته که این کمک معادل دو و نیم میلیون دالری امریکایی، در زمینۀ کمک برای تداوی معتادین مصرف خواهد شد.
براساس گزارش سال ۲۰۲۵ میلادی سازمان ملل متحد، با وصف تداوی تعدادی از معتادان، هنوز هم در افغانستان حدود بیست و هفت هزار تن به مواد مخدر شدیداً معتاد هستند.
امریکا: حکومت افغانستان معیارهای حداقل را برای محو قاچاق انسان، برآورده نساخته است
وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا در گزارش سالانۀ" قاچاق انسان در سال 2025" که روز دوشنبه(29 سپتمبر) منتشر شد، می گویدکه وزارت ها و سایر نهادهای سکتور دولتی افغانستان به طور کامل معیارهای حداقل را برای محو قاچاق انسان، برآورده نساخته اند.
براساس گزارش، وزارت های افغانستان و سایر نهاد های سکتور دولتی گام های معنی دار را برای تطبیق قوانین مبارزه با قاچاق انسان برنداشته و حکومت طالبان هیچ تلاشی را برای تطبیق قانون ضد قاچاق انجام ندادند.
گزارش می افزاید که وزارت های افغانستان و سایر نهاد های سکتور دولتی، برای شناسایی و یا ارائه خدمات به قربانیان قاچاق انسان نیز گام های معنی دار برنداشته اند و طالبان از شناسایی هیچ قربانی قاچاق و ارائه خدمات به آنها گزارشی نداده اند، اما اقدامات محدود را برای جلوگیری از قاچاق آغاز کرده اند.
وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا در گزارش سالانۀ" قاچاق انسان در سال 2025" همچنین نوشته که قاچاقچیان انسان از قربانیان در داخل و خارج در افغانستان سوء استفاده می کنند.
با قطع فایبر نوری، خدمات تلیفونی و مخابراتی نیز در افغانستان مختل شده است
پس از قطع انترنت فایبر نوری، خدمات تلیفونی و مخابراتی نیز در افغانستان مختل شده است.
براساس خبرگزرای رویترز گزارش، حکومت طالبان تا هنوز در مورد هیچ توضیحی نداده، اما پیش از این در مورد فحشا از طریق آنلاین، ابراز نگرانی کرده بود.
یک نهاد بین المللی دیده بان انترنت موسوم به"نت بلاکس" گفته که دسترسی به انترنت در افغانستان در چندین مرحله قطع شده و طالبان به فکر خود به سوی تطبیق اقدامات اخلاقی در حرکت اند.
شبکۀ خبری طلوع نیوز پس از حدود پانزده ساعت، امروز(سه شنبه 30 سپتمبر) توانست که در صفحۀ فیسبوک خود بنویسد که خدمات انترنت در افغانستان از ساعت ۵ بعد از ظهر روز دوشنبه(29 سپتمبر) قطع شده است.
همزمان با قطع انترنت در افغانستان، پروازهای بینالمللی به کابل اختلال و تاخیر مواجه شده است.
ویبسایت "فلایترادار۲۴" گزارش داده که امروز سهشنبه ورود پنج پرواز به کابل لغو شده که سه پرواز از دوبی و دو پرواز دیگر از استانبول و مسکو بودند. همچنین دو پرواز از کابل به دبی و یک پرواز به استانبول نیز لغو شده است.
بیشترین پروازها مربوط به شرکتهای خارجی از جمله «ترکیش ایرلاینز» و «فلای دبی» بوده است.
اما، پروازهایی به شهرهای خارجی مانند دهلی نو، استانبول، جده و ریاض همچنان طبق برنامه توسط شرکتهای داخلی "کامایر" و "آریانا" انجام میشود.
پروازهای داخلی به شهرهای بزرگ افغانستان نیز بدون مشکل ادامه دارند.
استعفای جمعی دیپلماتهای کنسولگری افغانستان در بن آلمان
دیپلماتهای کنسولگری افغانستان در شهر بن آلمان دوشنبه ۷ میزان استعفای جمعی خود را اعلام کردند.
حامد ننگیالی کبیری، سرپرست این کنسولگری، به رادیو آزادی گفت دلیل این استعفا معرفی یکی از دیپلماتهای طالبان به نمایندگی در این کنسولگری از سوی کشور میزبان بوده است.
کبیری افزود که همزمان با این اعلام استعفا، داراییهای منقول و غیرمنقول، تجهیزات و وسایل کنسولگری را به وزارت خارجه آلمان تحویل دادهاند.
دیپلماتهای وابسته به نظام جمهوری مخلوع گفتهاند که چون حکومت طالبان مشروعیت بینالمللی ندارد، گماشته شدن دیپلماتهای آن در کنسولگریها برایشان پذیرفتنی نیست.
طالبان حدود دو ماه پیش با موافقت دولت آلمان دو کارمند کنسولی به برلین فرستادند که یکی از آنان در سفارت و دیگری در کنسولگری بن معرفی شد.
«قطع گسترده» انترنت فایبر نوری در کابل و چند ولایت دیگر
به اساس گزارشها، از عصر دوشنبه هفتم میزان دسترسی به انترنت فایبر نوری در کابل و شماری از مناطق دیگر بهطور گسترده قطع شده است.
وبسایت «نتبلاکس» که جریان اینترنت را در جهان رصد میکند، گزارش داده است که در حال حاضر دسترسی به مخابرات تا بیشتر از ۷۰ درصد محدود شده و این اختلال در کابل بیشتر محسوس است.
از سوی دیگر، برخی رسانههای داخلی افغانستان از جمله طلوعنیوز نیز گزارشهای مشابهی منتشر کردهاند.
طلوعنیوز نوشته است که با قطع انترنت فایبر نوری، پخش تلویزیونی و رادیویی شبکههای «موبی گروپ» نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
این اختلال در انترنت پس از آن رخ داده که بر اساس گزارشها، رهبری حکومت طالبان از شرکتهای عرضهکننده انترنت خواسته بود این محدودیت را اعمال کنند.
پیشتر الیزابت استیکنی، یکی از سخنگویان این وزارت، چهارشنبه ۲۴ سپتمبر در مصاحبه با رادیو آزادی از نیویارک، گزارشها در پیوند به وضع محدودیت حکومت طالبان بر دسترسی به انترنت فایبر نوری را بسیار نگران کننده خوانده گفت که این محدودیت بر مردم و اقتصاد افغانستان تاثیر منفی خواهد گذاشت.
منابع طالبان: محمد رحیم الافغانی، «آخرین زندانی افغان» گوانتانامو، بهزودی به قطر منتقل میشود
دو منبع مطلع در حکومت طالبان به رادیو آزادی گفتهاند که محمد رحیم الافغانی، «آخرین زندانی افغان» در زندان گوانتانامو، بهزودی به قطر منتقل خواهد شد.
منابع که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، دوشنبه هفتم میزان گفتند خانواده الافغانی در قطر منتظر او هستند.
بر اساس گزارشها، او در سال ۲۰۰۷ میلادی در شهر لاهور پاکستان بازداشت و مدتی بعد به زندان گوانتانامو در کیوبا فرستاده شد.
یکی از منابع افزود که در این مورد خبرنامهای رسمی منتشر خواهد شد.
مسئولان امریکایی در آن زمان گفته بودند که الافغانی شخصی نزدیک به شبکه القاعده است.
این در حالی است که حکومت طالبان دیروز، یکشنبه، امیر امیری شهروند امریکایی را از زندان آزاد و به قطر فرستاد.
وزیر خارجه ایالات متحده از آزادی یک شهروند امریکا از زندان طالبان استقبال کرد
به دنبال پخش خبر رهایی امیر امیری، شهروند امریکا از زندان طالبان، مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده از آزادی او استقبال کرد.
آقای روبیو در بیانیهای در شبکۀ ایکس نوشت که امیری «بهناحق در افغانستان زندانی شده بود.»
او همچنین از نقش قطر در آزادی امیری قدردانی کرده است.
وزارت خارجۀ حکومت طالبان ناوقت یکشنبه اعلام کرد که امیری را آزاد کردهاند.
قرار است نهادی در اسلامآباد دوشنبه میزبان نشست رهبران ضد طالبان باشد
قرار است پاکستان روز دوشنبه هفتم میزان میزبان کنفرانسی دو روزه با حضور رهبران ضد طالبان افغانستان باشد؛ نشستی که با هدف آغاز «گفتوگوی منطقهای» برگزار میشود.
به گزارش رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی، این رویداد به ابتکار «مؤسسه ثبات راهبردی آسیای جنوبی» (SASSI) و در همکاری با نهاد «زنان برای افغانستان» (WFA) به رهبری فوزیه کوفی عضو سابق پارلمان جمهوری مخلوع افغانستان برگزار خواهد شد.
بر اساس دعوتنامه ارسالی به شرکتکنندگان، روز نخست به دیدار میان رهبران افغان اختصاص یافته و در روز دوم نمایندگان پاکستانی نیز به جمع آنان خواهند پیوست.
موضوع محوری کنفرانس «به سوی وحدت و اعتماد: نخستین گفتوگوی منطقهای» عنوان شده است. این نشست ابتدا قرار بود ۲۵ و ۲۶ اگست ۲۰۲۵ برگزار شود، اما به دلایلی نامشخص به تعویق افتاد.
نامهای شرکتکنندگان افغان تاکنون اعلام نشده است. طالبان هنوز در این مورد تبصره نکردهاند.
در روز جهانی دسترسی به اطلاعات، مرکز خبرنگاران افغانستان: طالبان به محدودیتهای رسانهای پایان دهند
در روز جهانی دسترسی به اطلاعات، مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواست تا به محدودیتهای رسانهای پایان دهند و به حق اساسی مردم برای دسترسی به اطلاعات احترام بگذارند.
این نهاد روز یکشنبه ششم میزان هشدار داد که پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه اسد ۱۴۰۰، بیش از ۲۲ دستورالعمل صادر شده که بهطور سیستماتیک آزادی بیان، استقلال رسانهها و دسترسی عمومی به اطلاعات را محدود ساخته است.
بسیاری از خبرنگاران افغان هم میگویند که که نبود دسترسی به اطلاعات، کار رسانهای را دشوارتر کرده و شفافیت در حکومتداری را از میان برده است.
مقامهای طالبان قبلاً گفتهاند که از فعالیت رسانهها در چهارچوب «ارزشهای اسلامی و منافع ملی» پشتیبانی میکنند، اما نهادهای رسانهای و ناظران بینالمللی میگویند فشارها بر رسانهها باعث سانسور گسترده در افغانستان شده است.
روز جهانی دسترسی به اطلاعات هر سال در ۲۸ سپتمبر بزرگداشت میشود و سازمان ملل متحد آن را فرصتی برای تاکید بر حق بنیادین دسترسی شهروندان به اطلاعات و نقش کلیدی آن در دموکراسی و پاسخگویی میداند.