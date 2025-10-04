لینک‌های قابل دسترسی

خبر ها

متقی روز پنجشنبه به دهلی نو می‌رود: وزارت خارجه هند

امیر خان متقی، وزیر خارجۀ حکومت طالبان
امیر خان متقی، وزیر خارجۀ حکومت طالبان

وزارت خارجۀ هند اعلان کرده است که قرار است روز پنجشنبه، نهم ماه اکتوبر، امیر خان متقی وزیر خارجۀ حکومت طالبان به دهلی نو سفر کند.

راندهیر جیسوال، سخنگوی وزارت خارجۀ هند یروز در یک کنفرانس خبری همچنان گفت که مقامهای این کشور با حکومت طالبان در تماس است و به کمکهای بشری خود با افغانها ادامه میدهد.

پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد ممنوعیت سفر بر امیر خان متقی را به خاطر سفر به هند لغو کرد.

متقی و شماری دیگر از مقامهای برجستۀ طالبان در فهرست تحریمهای سازمان ملل متحد قرار دارند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

دومین شکست پی هم مقابل بنگله دیش

جریان بازی افغانستان و بنگله دیش - تصویر از مسابقات آسیایی
جریان بازی افغانستان و بنگله دیش - تصویر از مسابقات آسیایی

تیم کریکت افغانستان در دومین بازی بیست آوره در برابر بنگله دیش شکست خورد.

این بازی دیروز در امارات متحدۀ عرب برگزار شد.

تیم افغانستان برای حریف ۱۴۷ رنز هدف تعیین کرد و بنگله دیش توانست در آخرین آور به این هدف برسد و پیروز شود.

به این ترتیب افغانستان با تفاوت ۲ ویکیت در این بازی شکست خورد.

بازی نخست این سلسله بین افغانستان و بنگله دیش روز پنجشنبه برگزار شده بود.

انتظار میرود سومین بازی بیست آورۀ این سلسله روز یکشنبه برگزار شود.

ادامه خبر ...

تیم فوتبال دختران پناهجوی افغان برای نخستین سلسلۀ بازی هایش در چوکات فیفا آماده می‌شود

شماری از فوتبالران زن افغان
شماری از فوتبالران زن افغان

تیم ۲۳ نفری فوتبال دختران پناهجوی افغان نخستین سلسلۀ بازی هایش در چوکات فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) را در آخر ماه آکتوبر آغاز می‌کند.

این تیم در یکی از تورنمنت‌های وحدت زنان فیفا از ۲۳ تا ۲۹ اکتوبر در امارات متحدۀ عربی شرکت خواهد کرد.

این پس از آنست که فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) به تازگی ترکیب تیم فوتبال دختران پناهجوی افغان را اعلام کرد و تشکیل این تیم را گام تاریخی خواند.

در این تورنمنت، تیم‌های چاد، لیبیا و امارات متحدۀ عربی نیز حضور خواهند داشت.

بر اساس بیانیۀ فیفا، تیم فوتبال دختران پناهندۀ افغان پس از آن تشکیل شد که فیفا بودجه‌ای را برای امور مالی و عملیاتی آنان تصویب کرد.

بعد از آنکه طالبان در سال ۲۰۲۱ بر افغانستان مسلط شدند، شمار زیادی از بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان افغانستان به کشورهای خارجی به‌ویژه بریتانیا و استرالیا مهاجر شدند و از همان ابتدا تلاش داشتند که فیفا برای آنان یک تیم جدید پناهندگان بسازد و از آن حمایت کند.

ادامه خبر ...

حملۀ گسترده‌ای روسیه بر زیربناهای انرژی اوکراین

UKRAINE-CRISIS/ENERGY-STRIKES
UKRAINE-CRISIS/ENERGY-STRIKES

روسیه حملۀ گسترده‌ای را بر زیربناهای انرژی در بخش‌های مختلف اوکراین در طول شب انجام داد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت انرژی اوکراین امروز گفت که روسیه برای هدف قرار دادن تاسیسات انرژی در مناطق خارکیف و پولتاوا ۳۸۱ طیارۀ بی‌سرنشین و ۳۵ راکت پرتاب کرد.

در این مناطق واقع در شرق اوکراین مراکز اصلی تولید گاز اوکراین موقعیت دارد.

مقامات در بارۀ این حمله یا میزان خسارات وارد شده هیچ جزئیاتی ارائه نکرده‌اند.

اوکراین بخاطر ترس از اختلال در تدارکات داخلی، پیشاپیش واردات گاز را افزایش داده است.

حکومت اوکراین تصمیم دارد تا نیمۀ ماه اکتوبر ۱۳.۲ میلیارد متر مکعب گاز را ذخیره کند.

همزمان با نزدیک شدن زمستان مسکو حملاتش را بر بخش انرژی اوکراین افزایش داده است.

ادامه خبر ...

پنج افسر پولیس سویس در ژینو زخمی شدند

پولیس سویس امروز گفت در این درگیری‌ها پولیس بر معترضانی که در حمایت از کاروان بحری غزه راهپیمایی می‌کردند، گاز اشک‌آور و آب‌پاش شلیک کرد.

این کاروان از سوی اسرائیل متوقف شده است.

به گزارش رویترز، تظاهرات در آغاز به‌گونۀ مسالمت‌آمیز با حضور حدود سه هزار نفر آغاز شد.

اما تظاهرات در حالی که رفت‌وآمد را در مرکز شهر ژینو متوقف ساخته بود، شام پنج‌شنبه هنگام نزدیک شدن معترضان به یک پل، به خشونت گرایید.

پولیس روز جمعه در بیانیه‌ای گفت که برای مهار تظاهرات به گاز اشک‌آور و آب‌پاش نیاز بود، زیرا تظاهرکنندگان اشیا پرتاب می‌کردند و به ملکیت‌ها آسیب می‌رساندند.

نیروهای اسرائیل در این هفته حدود ۴۰ کشتی را که هدفش شکستن محاصره غزه و ارسال کمک‌ها به آنجا بود، را متوقف کردند.

بیش از ۴۵۰ فعال خارجی بشمول شهروندان سویس و گرتا تونبرگ، فعال سویدنی توسط این کشتی‌ها منتقل می‌شدند.

ادامه خبر ...

فرید بشارت، ورزشکار شکست نخورده مبارزات آزاد افغانستان، برای مبارزۀ یک‌شنبه در سازمان یو اف سی آماده می‌شود

فرید بشارت، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان
فرید بشارت، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان

فرید بشارت، ورزشکار شکست نخورده مبارزات آزاد افغانستان، صبح یک‌شنبه در رویداد ۳۲۰ یو اف سی مبارزه خواهد کرد.

بشارت، که در معتبرترین سازمان هنرهای رزمی ترکیبی جهان یو اف سی رقابت می‌کند، رکورد حرفه‌ای ۱۳ بُرد دارد و هیچگاهی نباخته است.

انتظار می‌رود او با کریس گویتیرز، که رکورد ۲۲ برد و ۶ باخت دارد، روبه‌رو شود.

بشارت چندین هفته است که برای این مبارزه پیش رو همراه با برادرش جاوید بشارت، که او نیز در UFC مبارزه می‌کند، تمرینات فشرده‌ انجام داده است.

بشارت و کریس در ورزشگاه تی-موبایل در لاس ویگاس مبارزه خواهند کرد.

دو مسابقه اصلی در این رویداد UFC، مبارزه بر روی کمربند قهرمانی نیمه سنگین وزن جهان بین ماگومدوف انکالف، مبارز روسی-داغستانی و الکس پریرای برازیلی است.

در دومین مسابقه مهم، میراب دالیشویلی گرجستانی از کمربند قهرمانی خود در برابر کارنی ساندیگان دفاع خواهد کرد.

ادامه خبر ...

در نتیجه انفجار یک بمب کنار جاده در شهر پشاور ۹ نفر به‌شمول ۴ سرباز پولیس زخمی شدند

PAKISTAN-UNREST-BLAST
PAKISTAN-UNREST-BLAST

در شهر پشاور روز پنج‌شنبه در نتیجهٔ انفجار یک بمب کنار جاده بر موتر پولیس ۹ نفر به‌شمول ۴ سرباز پولیس زخمی شدند.

پولیس پشاور در یک اعلامیه گفته است که این انفجار ناشی از یک ماین کارگذاری‌شده در کنار جاده بود که در نتیجهٔ آن ۴ پولیس و ۵ غیرنظامی زخمی شده‌اند.

روزنامه انگلیسی‌زبان «دان» پاکستان به نقل از داکتر میا سعید رئیس پولیس پشاور نوشته که هدف انفجار ماین موتر پولیس بوده که در منطقه در حال گزمه است.

او در گفت‌وگو با این روزنامه افزوده که وضعیت یکی از زخمیان وخیم است.

این مقام پولیس گفته است که تحقیقات در مورد این حمله آغاز شده است.

تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.

در روزهای اخیر، سلسله‌ای از انفجارهای بمبی در پاکستان رخ داده است.

ادامه خبر ...

بازداشت دو مظنون پس از حمله تروریستی در منچستر توسط پولیس بریتانیا

پولیس بریتانیا
پولیس بریتانیا

پولیس بریتانیا اعلام کرده است که مهاجم حمله روز پنجشبه در شهر منچستر شهروند بریتانیا و با اصل سوری بوده که هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد و سه نفر دیگر در اتباط به این رویداد بازداشت شدند.

روز پنج‌شنبه در شهر منچستر بریتانیا و هم‌زمان با تعطیلات یهودیان، یک مهاجم ابتدا با موتر به جمعیتی مقابل یک کنیسه که مردم برای مراسم مذهبی گردهم آمده بودند، زیر گرفت سپس با چاقو به آنان حمله کرد؛ در این حادثه دو نفر کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.

مأموران ضدتروریسم این حادثه را «حمله تروریستی» اعلام کرده‌اند.

صدراعظم بریتانیا، کی یر استارمر، از افزایش تدابیر امنیتی در کنیسه‌های سراسر کشور خبر داده و گفته است که همه تلاش خود را برای تضمین امنیت جامعه یهودی به کار خواهد گرفت.

ادامه خبر ...

حکومت جرمنی: نمایندگان قنسولی طالبان را برای هماهنگی در روند اخراج پذیرفته‌ایم

افغان‌ها در برلین جرمنی در ۱۰ اپریل ۲۰۲۲ علیه ممنوعیت تحصیل دختران اعتراض کردند، آرشیف
افغان‌ها در برلین جرمنی در ۱۰ اپریل ۲۰۲۲ علیه ممنوعیت تحصیل دختران اعتراض کردند، آرشیف

استیفن کورنیلیوس سخنگوی حکومت جرمنی می‌گوید این کشور دو نماینده قنسولی طالبان را برای هماهنگی در روند اخراج افغان‌های محکوم به جرم پذیرفته است.

او روز پنج‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفت این اظهارات پس از آن مطرح شد که دیپلمات‌های قونسلگری افغانستان در بن روز دوشنبه ۷ میزان در واکنش به معرفی نماینده طالبان به‌طور دسته‌جمعی استعفا دادند.

حکومت جرمنی در ماه جولای گذشته اعتبارنامه‌های دو نماینده قنسولی طالبان را صادر کرد؛ بر اساس برنامه، یکی در سفارت افغانستان در برلین و دیگری در قونسلگری بن مأموریت انجام می‌دهد.

جرمنی از ماه آگست ۲۰۲۴ روند اخراج پناهجویان افغان محکوم به جرم را از سر گرفت و تاکنون دو گروه را با پروازهای ویژه به کابل بازگردانده است.

به گفته رویترز هم‌اکنون حدود ۴۵۰ هزار افغان در جرمنی زندگی می‌کنند.

ادامه خبر ...

مرکز خبرنگاران افغانستان: اعتراف‌ اجباری مهدی انصاری نقض اصول قضایی و حقوق خبرنگاران است

مهدی انصاری، روزنامه‌نگار خبرگزاری افغان
مهدی انصاری، روزنامه‌نگار خبرگزاری افغان

مرکز خبرنگاران افغانستان گرفتن اعتراف اجباری از مهدی انصاری خبرنگار افغان و نشر آن را خلاف اصول قضایی و نقض حقوق خبرنگاران دانسته است.

این مرکز روز پنج‌شنبه ۱۰ میزان در یک خبرنامه اعلام کرد که گرفتن اعتراف از خبرنگار آژانس خبری افغان توسط اداره استخبارات طالبان، به گفتهٔ آنان تلاشی برای سرکوب رسانه‌ها و محدود ساختن فعالیت فعالان رسانه‌ای است.

روز گذشته ویدیویی از اعترافات این خبرنگار منتشر شد که در آن ادعا شده بود او با رسانه‌های «مغرض» خارجی همکاری داشته است.

نهادهای حامی خبرنگاران این اعترافات را «اجباری» خوانده‌اند.

مهدی انصاری سال گذشته در ماه میزان از منطقه دشت برچی بازداشت شد و بعداً محکمه ابتدایی طالبان او را به اتهام «تبلیغ علیه طالبان» به یک‌ونیم سال زندان محکوم کرد.

مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید در حال حاضر دست‌کم ۶ خبرنگار در ولایت‌های کابل، غزنی و پروان در بند به سر می‌برند.

ادامه خبر ...

