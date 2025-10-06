شورای حقوق بشر ملل متحد میکانیزمی برای پاسخگویی در افغانستان ایجاد کرد

سخنگوی وزارت داخله آلمان روز دوشنبه ۱۴ میزان اعلام کرد که حکومت طالبان در افغانستان در اصول با بازگرداندن اتباع خود از آلمان از طریق پروازهای هوایی موافقت کرده است.

او افزود که برلین تنها در سطح فنی با نمایندگان حکومت طالبان در افغانستان تماس دارد و موضوعی فراتر از این نیست.

طالبان هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده‌اند.

پیش از این، وزیر داخله آلمان، الکساندر دوبرینت به روزنامه «بیلد»، اعلام کرد که برای اخراج مهاجران افغانِ مجرم، به‌صورت مستقیم با طالبان در کابل گفت‌وگو می‌کند و تأکید کرد این بازگرداندن‌ها باید به‌صورت سیستماتیک انجام شود.

آلمان هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته اما اعتبارنامهٔ دو نمایندهٔ طالبان را در ماه جولای امسال پذیرفت و به آنها اجازه داد تا در سفارت افغانستان در برلین و قونسلگری در شهر بن کار کنند.