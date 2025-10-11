لینک‌های قابل دسترسی

خطوط هوایی الاتحاد پروازهای خود از امارات به کابل را آغاز می‌کند

طیاره خطوط هوایی اتحاد
طیاره خطوط هوایی اتحاد

شرکت هواپیمایی الاتحاد امارات متحدۀ عرب اعلام کرد که از تاریخ ۱۸ دسمبر سال جاری، پروازهای خود به کابل را آغاز می‌کند.

این شرکت روز جمعه در یک بیانیه خبری گفت که با آغاز این پروازها، شبکه منطقه‌ای این شرکت بیش‌ از پیش گسترش خواهد یافت.

هواپیماهای ایربس A320 این شرکت، سه بار در هفته به کابل پرواز خواهند داشت.

پیش از این نیز شرکت هواپیمایی فلای‌دوبی پروازهای خود را به کابل از سر گرفته بود.

بر اساس اطلاعات شورای تجارتی افغانستان در دوبی، حدود ۳۰۰ هزار افغان در امارات متحده عربی زندگی می‌کنند که این امر انگیزه‌ای برای شرکت‌های هواپیمایی جهت آغاز پروازها به افغانستان شده است.

پس از روی کار آمدن طالبان، بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی خارجی پروازهای خود به افغانستان را متوقف کردند، اما طی دو سال گذشته، برخی شرکت‌ها مانند ترکیش ایرلاینز، پروازهایشان به کابل را از سر گرفته‌اند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

روند اخراج گستردۀ کارمندان دولت امریکا آغاز شده است

تصویر از کانگرس امریکا در واشنگتن دی سی
تصویر از کانگرس امریکا در واشنگتن دی سی

قصر سفید روز جمعه ۱۸ میزان اعلام کرد که روند اخراج‌های گستردۀ کارمندان در سراسر دولت ایالات متحده آغاز شده است.

در پی تعطیلی دولت آمریکا به دلیل تصویب نشدن حدود یک‌چهارم از بودجۀ هفت تریلیون دالری این کشور در کانگرس، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، اعلام کرده بود شمار نیروهای کاری فدرال را کاهش خواهد داد.

سخنگویان چند وزارتخانه از جمله وزارت خزانه‌داری، وزارت صحت، وزارت آموزش، وزارت تجارت و بخش امنیت سایبری وزارت امنیت داخلی امریکا تأیید کردند که اخراج‌ها آغاز شده، اما هنوز میزان دقیق این تعدیل نیرو مشخص نیست.

طبق گزارش‌ها، حدود ۳۰۰ هزار کارمند غیرنظامی فدرال در سال جاری در چارچوب طرح کوچک‌سازی دولت که ترامپ اوایل سال جاری میلادی آغاز کرده بود، شغل خود را از دست خواهند داد.

آقای ترامپ بارها در جریان بن‌بست تعطیلی دولت که روز جمعه وارد دهمین روز خود شد، تهدید کرده بود کارمندان فدرال را اخراج خواهد کرد.

جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس کانگرس اکثریت دارند، اما برای تصویب لایحه بودجه در سنا به دست‌کم هفت رأی دموکرات نیاز دارند.

ادامه خبر ...

رئیس‌جمهور فرانسه بار دیگر سباستین لکورنو را به عنوان صدر اعظم معرفی کرد

سباستین لکورنو صدر اعظم فرانسه
سباستین لکورنو صدر اعظم فرانسه

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز جمعه ۱۸ میزان سباستین لکرنو، نخست‌وزیر مستعفی خود، را تنها چهار روز پس از کنار‌ه‌گیری او بار دیگر به همان سمت منصوب کرد.

کاخ الیزه در بیانیه‌ای اعلام کرد: "رئیس‌جمهور آقای سباستین لکرنو را به عنوان نخست‌وزیر منصوب کرده و مأمور تشکیل دولت جدید کرده است".

با معرفی دوباره لکرنو، امانوئل مکرون با خطر خشم رقبای سیاسی‌اش روبه‌رو می‌شود؛ رقبایی که معتقدند بهترین راه برای خروج از عمیق‌ترین بحران سیاسی فرانسه در دهه‌های اخیر، برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی یا استعفای خود مکرون است.

وظیفه فوری سباستین لکرنو ارائه بودجه به پارلمان تا پایان روز دوشنبه خواهد بود.

او که ماه گذشته مأمور تشکیل کابینه شد، روز ۱۴ میزان ساعاتی پس از آن‌که گفت ترکیب دولت خود را نهایی کرده است، از مقامش کناره‌گیری کرد.

آقای لکرنو افزود روز جمعه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: "من از سر مسئولیت‌پذیری مأموریتی را که رئیس‌جمهور به من سپرده است می‌پذیرم تا هر کاری در توان دارم انجام دهم تا فرانسه تا پایان سال بودجه‌ای داشته باشد و به مشکلات روزمره هم‌وطنانم رسیدگی شود".

ادامه خبر ...

وزارت دفاع طالبان: پاکستان حریم هوایی افغانستان را نقض کرده

عکس آرشیف: یک جنگنده نیروهای هوایی پاکستان
عکس آرشیف: یک جنگنده نیروهای هوایی پاکستان

وزارت دفاع طالبان روز جمعه پاکستان را به بمباران یک بازار سرحدی و «نقض حاکمیت ارضی کابل» متهم کرد، یک روز پس از آن‌که دو انفجار نیمه‌شب در پایتخت شنیده شد.

وزارت دفاع در پیامی در شبکه‌ اجتماعی اکس گفت: «پاکستان حریم هوایی افغانستان را نقض کرده، یک بازار غیرنظامی را در منطقه مرغی ولایت پکتیکا، نزدیک به خط دیورند، بمباران کرده و همچنان حاکمیت ارضی کابل را زیر پا گذاشته است. »

در ادامه آمده است: «این یک عمل بی‌سابقه، خشونت‌آمیز و شنیع در تاریخ افغانستان و پاکستان است. »

بیانیه افزود:«اگر پس از این اقدامات، وضعیت متشنج‌تر شود، پیامدهای آن متوجه اردوی پاکستان خواهد بود. »

پنجشنبه شب دو انفجار قدرتمند مرکز شهر کابل را لرزاند،

سخنگوی اردوی پاکستان در یک کنفرانس خبری تلویزیونی در روز جمعه، هنگام پرسش در مورد مسئولیت پاکستان در این حملات، به‌طور مستقیم پاسخ نداد.

جنرال احمد شریف چودری در شهر پشاور به خبرنگاران گفت: «برای حفاظت از جان و دارایی‌های پاکستانی‌ها، هر اقدامی که لازم باشد، انجام خواهد شد.»

یکی از روزنامه‌های انگلیسی‌زبان پاکستان به نام Pakistan Observer به نقل از منابع خود نوشته که در حمله هوایی پاکستان در کابل، موتر حامل نور ولی محسود، یکی از رهبران ارشد طالبان پاکستانی، هدف قرار گرفته است.

بر اساس اطلاعات این روزنامه، منابع به آن‌ها گفته‌اند که نور ولی محسود در این حمله زخمی شده، اما کشته‌شدن او تاکنون تأیید نشده است.

ادامه خبر ...

هند نمایندگی فنی خود در کابل را به سطح سفارت ارتقا می‌دهد

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

اس. جی. شنکر وزیر امور خارجه هند، در دیدار با امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان، در دهلی‌نو اعلام کرد که کشورش نمایندگی فنی خود در کابل را به سطح سفارت ارتقا می‌دهد.

هند پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، دیپلمات‌هایش را از افغانستان خارج کرده بود، اما بعدتر یک تیم فنی برای نظارت بر کمک‌های بشردوستانه به کابل اعزام کرد.


شنکر در حساب ایکس خود روز جمعه ۱۸ میزان نوشت: «خوشحالم که اعلام می‌کنم مأموریت فنی ما در کابل به سطح سفارت ارتقا می‌یابد.»


متقی روز پنجشنبه در رأس یک هیئت بلندپایه برای سفری پنج‌روزه وارد هند شد. این نخستین سفر مقام ارشد طالبان به هند از زمان تسلط دوباره این گروه بر افغانستان است.

ادامه خبر ...

اردوی پاکستان: ۳۰ جنگجو در عملیات تلافی‌جویانه در اورکزی کشته شدند

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

اردوی پاکستان می‌گوید نیروهای امنیتی این کشور ۳۰ جنگجو را کشته‌اند که در حملهٔ ۷ اکتوبر به کاروان نظامی پاکستان در نزدیکی خط دیورند دست داشتند.

در آن حمله ۱۱ سرباز پاکستانی، از جمله دو افسر، کشته شدند. گروه طالبان پاکستانی (TTP) مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.


اردو روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «بر اساس اطلاعات استخباراتی، نیروهای امنیتی در عملیات اورکزی پس از درگیری‌های سنگین، ۳۰ جنگجویی را که در حملهٔ اخیر دخیل بودند، از پای درآوردند.»


ادعای اردو تاکنون از سوی منابع مستقل تأیید نشده است.


گروه TTP می‌کوشد حکومت پاکستان را سرنگون و نظامی سخت‌گیرانه مبتنی بر تفسیر خود از شریعت برقرار کند.

ادامه خبر ...

بل گیتس تلاش دارد قیمت ادویۀ لاغری را در کشور های فقیر کاهش دهد

بل گیتس مالک شرکت مایکروسافت و بنیاد گیتس
بل گیتس مالک شرکت مایکروسافت و بنیاد گیتس

بنیاد بل گیتس و سازمان صحی پان امیریکان می‌گویند که تلاش دارند ادویۀ کاهش وزن انسانها را با بهای کمتر در کشور های نسبتاً فقیر در دسترس مردم قرار دهند.

بل گیتس، مالک شرکت مایکروسافت و بنیاد خیریۀ گیتس، به خبرگزاری رویترز گفته است که تلاش می‌کند بهای این ادویه را برای مردمی با درآمد کم یا متوسط خیلی کاهش دهد زیرا توان خرید آن را ندارند.

نزدیک به ۷۰ در صد کسانی که از چاقی رنج می‌برند و به همین دلیل به بیماری های چون شکر و قلب مبتلا اند در کشور های فقیر یا با درآمد اندک زندگی میکنند.

ادامه خبر ...

حملات شب‌هنگام روسیه بر کییف؛ "زیربنا های حساس" شهر هدف گرفته شده اند

تصویر از شهر کییف پس از حملات شب گذشته توسط روسیه
تصویر از شهر کییف پس از حملات شب گذشته توسط روسیه

مقامهای اوکراینی میگویند که روسیه شب گذشته حملات گستردۀ را بر کیف، پیاتخت اوکراین انجام داده است.

خبرگزاری فرانس پریس گزارش داده است که در شهر کییف صدای چندین انفجار شنیده شده و جریان برق در بخشهای از شهر قطع شده است.

ویتالی کلیچکو، شاروال کییف گفته است که روسیه بر زیر بنا های حساس شهر حمله کرده است.

مقامهای کییف از مردم خواسته اند که به پناه گاه ها بروند تا در امان باشند.

ادامه خبر ...

مقدماتی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷؛ بازی افغانستان و پاکستان با تساوی بدون گول پایان یافت

تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و پاکستان
تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و پاکستان

بازی امروز تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و پاکستان با نتیجۀ صفر مقابل صفر به پایان رسید.

دو تیم در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ به میدان رفتند.

این بازی در ورزشگاه جناح در اسلام آباد، پایتخت پاکستان برگزار شد .

در این حال شماری از مربیان بخاطر تاخیر در صدور ویزا از سوی حکومت پاکستان به بازیکنان افغان انتقاد کرده‌اند.

علی عسکر لعلی، آموزگار بین‌المللی فیفا در فدراسیون آلمان در فیس‌بوک نوشته است که به این دلیل هیچ فرصتی برای تمرین، رفع خستگی و آماده سازی تیم برای این بازی «حساس» وجود نداشته.

فدراسیون فوتبال افغانستان دو روز پیش اعلام کرد که به‌دلیل تأخیر در صدور ویزای بازیکنان، به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت کرده.

ادامه خبر ...

نشست «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» وارد دومین روزش شد

دومین روز نشست «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان»
دومین روز نشست «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان»

نشست «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» در مادر پایتخت اسپانیا، وارد دومین روزش شد.

امروز نیز روایت‌های قربانیان خشونت علیه زنان در افغانستان در این نشست شنیده شد.

کارشناسان حقوق بشر، وکلا، مدافعان حقوق زنان و فعالان جامعه مدنی آنجا حضور دارند.

قرار است فردا در سومین و آخرین روز نشست، مقام‌های طالبان نیم ساعت فرصت داشته باشند تا در برابر اتهاماتی که علیه آنان مطرح شده از خود دفاع کنند، هرچند هیئت قضایی گفته که تاکنون هیچ پاسخ رسمی از سوی طالبان دریافت نکرده.

بر اساس گفتهٔ برگزارکنندگان، هدف از این نشست به‌ویژه فراهم کردن فرصت برای زنان و دختران افغان است تا دربارهٔ ممنوعیت تحصیل، کار، و مشارکت اجتماعی، و نیز سایر محدودیت‌های گسترده‌ای که طالبان بر آنان تحمیل کرده‌اند، شهادت دهند.

ادامه خبر ...

