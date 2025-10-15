اتحادیه ژورنالستان آزاد افغانستان : دو خبرنگار افغان در درگیری مرزی میان طالبان و پاکستان کشته و زخمی شدند

اتحادیه ژورنالستان آزاد افغانستان از کشته شدن یک خبرنگار و زخمی شدن دیگری در درگیری‌های مرزی میان طالبان و پاکستان خبر داد.

این اتحادیه روز چهارشنبه ۱۵ اکتوبر در اعلامیه‌ای گفته است که نیروهای پاکستانی در عملیات‌های هوایی و زمینی، خبرنگاران تلویزیون ملی پکتیا، عبدالغفور عابد و تواب آرمان را عمداً هدف قرار دادند که در نتیجهٔ آن، عبدالغفور عابد کشته و تواب آرمان زخمی شد.

به گفتهٔ اتحادیه، این خبرنگاران برای تهیه گزارش دربارهٔ وضعیت منطقه و گفت‌وگو با مردم به محل رفته بودند.

همزمان، مستغفر گربز، سخنگوی والی خوست گفته است که این دو خبرنگار در ولسوالی زازی میدان مصروف تهیه گزارش بودند که هدف قرار گرفتند.

اتحادیه ژورنالستان آزاد افغانستان این رویداد را نقض آشکار اصول خبرنگاری، ارزش‌های انسانی و آزادی بیان خوانده و خواستار تحقیق سازمان‌های بین‌المللی حمایت‌کننده خبرنگاران در این زمینه شده است.