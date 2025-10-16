افغانستان
طالبان در ولایت بادغیس یک فرد را در محضر عام اعدام کرد
طالبان در ولایت بادغیس یک فرد را در محضر عام اعدام کرده است.
ستره محکمه طالبان امروز در بیانیهای اعلام کرد که این فرد به اتهام ارتکاب دو قتل به اعدام محکوم شده بود و در استدیوم مرکزی قلعه نو، در حضور هزاران نفر، یکی از بستگان مقتول او را سه بار با شلیک گلوله هدف قرار داد.
در بیانیه ستره محکمه آمده است که این فرد به دلیل قتل یک مرد و همسرش «قصاص» شده است.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ماه اگست ۲۰۲۱، این یازدهمین مورد اعدام در محضر عام در افغانستان است.
در ماه اپریل سال جاری میلادی، گروهی از کارشناسان سازمان ملل از طالبان خواستند که اعدامها و تمامی مجازاتهای بدنی را در افغانستان متوقف کنند.
یوناما: دستکم ۱۸ کشته و بیش از ۳۶۰ زخمی در درگیریهای اخیر افغانستان و پاکستان ثبت شده
هیت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) اعلام کرد که از تاریخ ۱۰ اکتبر تاکنون، در درگیریهای نظامی میان پاکستان و افغانستان دستکم ۱۸ نفر کشته و بیش از ۳۶۰ نفر زخمی شدهاند.
یوناما در اعلامیهای که امروز به رسانهها فرستاده گفته است در این درگیریها تلفات از غیر نظامیان شامل زنان و کودکان نیز گزارش شده است.
بر اساس این اعلامیه، در ولسوالی اسپین بولدک ولایت کندهار دستکم ۱۷ غیرنظامی کشته و ۳۴۶ تن دیگر زخمی شدهاند که این، بالاترین آمار تلفات غیرنظامیان در جانب افغانستان است.
یوناما همچنین کشته شدن یک غیرنظامی و زخمی شدن ۱۵ تن دیگر را در مناطق مرزی ولایات پکتیا، پکتیکا، کنر و هلمند تأیید کرده است.
هیئت ماموریت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) از آتشبس میان افغانستان و پاکستان استقبال کرده و در عین حال خواستار تأمین امنیت غیرنظامیان شده است.
این نهاد از هر دو طرف خواسته است که برای حفاظت از غیرنظامیان و جلوگیری از تلفات بیشتر، به درگیریها برای همیشه پایان دهند
پناهجوی افغان متهم به حمله با چاقو به کودکان در جرمنی امروز در محکمه حاضر میشود
قرار است امروز یک پناهجوی افغان که در جرمنی، به دلیل حمله با چاقو به چند کودک خردسال درمحکمه حاضر شود.
این حمله سبب افزایش واکنشها و حساسیتها در نسبت به پناهجویان در جرمنی شد.
حادثه در ۲۲ جنوری در یکی از شهرکهای ایالت بایرن رخ داد؛ زمانی که متهم در یک پارک و در حضور دو معلم، با چاقو به پنج کودک یک کودکستان حمله کرد.
نیروهای پولیس او را در همان محل بازداشت کردند.
طبق قوانین جرمنی هویت کامل این مرد ۲۸ ساله فاش نشده و تنها او با نام انعامالله یاد شده است.
گزارشها حاکی است که وی سابقه طولانی بیماری روانی دارد و ارزیابی داکتران نشان میدهد که به دلیل وضعیت روانیاش از نظر حقوقی نمیتوان او را مسئول جنایی دانست.
وولکر تورک از آتشبس میان افغانستان و پاکستان استقبال کرد
وولکر تورک کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل از برقراری آتشبس در درگیریهای خونین میان افغانستان و پاکستان استقبال کرده است.
بر اساس گزارشها، تا اکنون دو طرف به آتشبس اعلام شده شب گذشته پایبند مانده اند.
آقای تورک از طرفهای درگیر خواسته است تا از آسیب رساندن به غیرنظامیان خودداری کنند و به تداوم آتشبس پایبند بمانند.
روز چهارشنبه همزمان با اعلام آتشبس صدای چندین انفجار در کابل شنیده شد اما مقامات حکومت طالبان مسئولیت آن را به پاکستان نسبت ندادند.
در همین حال، وزارت خارجه چین اعلام کرده است که پکن آماده است در بازسازی روابط میان کابل و اسلامآباد نقش مثبتی ایفا کند.
براساس گزارشها درگیری میان دو کشور زمانی آغاز شد، طیارههای بیپیلوت پاکستانی به کابل و ولایت پکتیکا حمله کردند. پس از آن، نیروهای طالبان مواضع اردوی پاکستان را در امتداد خط دیورند هدف قرار دادند.
یونیسف: بیش از ۲۱۲ هزار کودک در شرق افغانستان در خطر بیماریهای کشنده قرار دارند
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) روز پنجشنبه، ۱۶ اکتوبر، هشدار داد که پس از زلزلهٔ نیرومند در شرق افغانستان، بیش از ۲۱۲ هزار کودک در معرض خطر جدی ابتلا به بیماریهای کشنده قرار دارند.
یونیسف گفته است که به دلیل آسیب گسترده به منابع آب، سیستم حفظالصحه و تأسیسات صحی در این مناطق، جان هزاران کودک در خطر قرار گرفته است.
در گزارشی که به نقل از یونیسف در وبسایت «ریلیفوب» منتشر شده، آمده است که در زلزلهٔ ششاعشاریهیک درجهٔ ریشتری در شرق افغانستان، ۱۳۲ منبع آب تخریب شده و بسیاری از خانوادهها به آب پاک و امکانات شستوشوی دست دسترسی ندارند.
بر اساس این گزارش، بسیاری از بازماندگان هنوز به مواد اولیهٔ حفظالصحه مانند صابون دسترسی ندارند و شرایط برای گسترش بیماریهای ساری فراهم است، مراکز صحی از افزایش موارد بیماریهای جلدی، کمآبی بدن و اسهالات حاد گزارش دادهاند.
یونیسف تأکید کرده است که برای جلوگیری از بروز یک وضعیت اضطراری صحی در مناطق آسیبدیده، اقدامات فوری و هماهنگ مورد نیاز است.
این نهاد افزوده که تاکنون تنها نیمی از ۲۲ میلیون دالر درخواستیاش را دریافت کرده و از تمویلکنندگان بینالمللی خواسته است تا بودجهٔ لازم را برای رسیدگی به این وضعیت فراهم سازند.
برنامهٔ جهانی غذا: افغانستان در جمع شش کشور در خطر گرسنگی شدید
برنامۀ جهانی غذا سازمان ملل متحد، دبیلوایچاو، هشدار داده است که افغانستان شامل شش کشوری جهان است که بهدلیل کاهش کمکهای بشردوستانه، در خطر گرسنگی شدید قرار گرفتهاند.
این برنامه در گزارشی که روز چهارشنبه، ۱۵ اکتوبر، منتشر کرده، گفته است که حدود ۱۴ میلیون نفر در افغانستان، کانگو، سومالیا، سودان جنوبی، هائیتی و سودان تا پایان سال جاری میلادی تنها یک گام با قحطی فاصله دارند.
بر بنیاد این گزارش، نهونیم میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی روبهرو هستند؛ رقمی که برنامه جهانی غذا از افزایش آن ابراز نگرانی کرده است، زیرا به گفته این سازمان تنها میتواند به ۸ درصد از اهداف خود برای پاسخگویی به نیازهای بشری در زمستان پیشرو دست یابد.
برنامه جهانی غذا گفته است که ایالات متحده، بهعنوان بزرگترین حامی مالی این سازمان، از زمان آغاز ریاستجمهوری دونالد ترمپ، کمکهای خارجی خود را بهشدت کاهش داده است.
تمی بروس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا در ٨ اپریل امسال گفت که واشنگتن کمک هایش با برنامه جهانی غذا (WFP) در یمن و افغانستان را به دلیل "نگرانی هایی مبنی بر اینکه این کمک مالی به نفع گروه های تروریستی مانند حوثیها و طالبان است، بر اساس یک فرمان اجرايی، به حالت تعلیق درآورده است"
خلیلزاد: توافق آتشبس میان طالبان افغان و پاکستان دروازهٔ دیپلوماسی را باز میکند
زلمی خلیلزاد، نمایندهٔ پیشین ویژهٔ ایالات متحده در امور صلح افغانستان، توافق آتشبس موقت میان حکومت طالبان و پاکستان را فرصتی برای فراهمسازی دیپلوماسی خوانده است.
او روز گذشته در شبکهٔ ایکس (توییتر سابق) این اقدام را یک گام «نیک» توصیف کرده است.
اسلامآباد و حکومت طالبان عصر چهارشنبه، ۱۵ اکتوبر، اعلام کردند که روی برقراری آتشبس توافق کردهاند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، در بیانیهای در شبکهٔ ایکس نوشته گفت که پس از درخواست پاکستان به همهٔ نیروهای طالبان هدایت داده شد که تا زمانی که پاکستان حملات خود را از سرنگرفته است، آتشبس را رعایت کنند
وزارت خارجهٔ پاکستان گفته است که آتشبس دو روز دوام خواهد داشت.
در بیانیهٔ این وزارت آمده است: "در این مدت، هر دو طرف تلاشهای صادقانه به خرج خواهند داد تا راهحل مثبتی برای این مسئلهٔ پیچیده اما قابلحل از طریق گفتوگوهای سازنده پیدا کنند."
رادیو آزادی تا کنون گزارشی از درگیریهای تازه میان دو طرف در امتداد مرز که بتواند نقض آتشبس تلقی شود، دریافت نکرده است.
اما پیش از اعلام این آتشبس، یک انفجار نیرومند روز گذشته شهر کابل را تکان داد.
خبرگزاری فرانسپرس به نقل از یک منبع امنیتی پاکستانی گزارش داد که این کشور روز چهارشنبه «حملات دقیق» را در کابل انجام داده است.
اما ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که این انفجار ناشی از آتشسوزی در یک تانکر نفت بوده است.
مسوولان شفاخانهٔ ایمرجنسی در کابل گفتهاند که در این انفجار پنج نفر کشته و ۳۵ نفر زخمی شدهاند.
منابع گفتهاند که پاکستان بار دیگر حملات هوایی را در کابل اجرا کرد
گزارش شده است که پاکستان بار دیگر حملات هوایی را بر اهدافی در کابل، پایتخت افغانستان انجام داده است.
خبرگزاری فرانس پرس به نقل از منبع امنیتی پاکستان گزارش داده است که این کشور به روز چهارشنبه «حملات دقیق» را در کابل اجرا کرد.
تا هنوز در مورد تلفات احتمالی این حمله چیزی نگفته نشده است.
این در حالی است که امروز دود غلیظی در کابل، پایتخت افغانستان به هوا بلند شد.
خبرگزاری دیپیای جرمنی به نقل از منابع استخبارات پاکستان گزارش داده است که این دود ناشی از حملۀ پهپاد از سوی اسلام آباد بوده است.
اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان اعلام کرد که این دود به دلیل آتشسوزی در یک تانکر نفت بوده است.
این در حالی است که چند ساعت پس از حملات پاکستان بر ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار، آتش بس بین افغانستان و پاکستان امروز اعلام شد.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان و وزارت خارجۀ پاکستان اعلام کردند که سر از شام امروز آتشبس میان دو طرف برقرار شد.
وزارت خارجۀ پاکستان گفته است که آتشبس دو روزه خواهد بود.
درگیری مرزی میان دو طرف پس از آن آغاز شد که پاکستان اخیراً حملات هوایی را در کابل و شرق افغانستان اجرا کرد. پاکستان گفته است که هدفش رهبران تحریک طالبان پاکستان بوده است.
طالبان و پاکستان پس از درگیریهای مرزی بر آتشبس توافق کردند
حکومت طالبان و وزارت خارجه پاکستان از برقراری آتشبس میان دو طرف خبر دادند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان با نشر اعلامیهای در شبکههای اجتماعی گفت که براساس درخواست پاکستان از ساعت پنج و نیم عصر به وقت افغانستان، آتش بس میان دو طرف برقرار شد.
وزارت خارجه پاکستان در اعلامیهای گفت که این آتشبس برای ۴۸ ساعت برقرار شده است.
اما مجاهد میگوید که به تمامی نیروهای طالبان هدایت داده شده تا زمانی که حملات پاکستان از سرگرفته نشده، آتشبس را مراعات کنند.
درگیریهای مرزی میان نیروهای طالبان و پاکستانی ۱۱ اکتوبر آغاز شد و دو طرف از تلفات سنگین همدیگر ادعا کردند.
این درگیریها واکنشیهای بین المللی را نیز در پی داشت.
اتحادیه ژورنالستان آزاد افغانستان : دو خبرنگار افغان در درگیری مرزی میان طالبان و پاکستان کشته و زخمی شدند
اتحادیه ژورنالستان آزاد افغانستان از کشته شدن یک خبرنگار و زخمی شدن دیگری در درگیریهای مرزی میان طالبان و پاکستان خبر داد.
این اتحادیه روز چهارشنبه ۱۵ اکتوبر در اعلامیهای گفته است که نیروهای پاکستانی در عملیاتهای هوایی و زمینی، خبرنگاران تلویزیون ملی پکتیا، عبدالغفور عابد و تواب آرمان را عمداً هدف قرار دادند که در نتیجهٔ آن، عبدالغفور عابد کشته و تواب آرمان زخمی شد.
به گفتهٔ اتحادیه، این خبرنگاران برای تهیه گزارش دربارهٔ وضعیت منطقه و گفتوگو با مردم به محل رفته بودند.
همزمان، مستغفر گربز، سخنگوی والی خوست گفته است که این دو خبرنگار در ولسوالی زازی میدان مصروف تهیه گزارش بودند که هدف قرار گرفتند.
اتحادیه ژورنالستان آزاد افغانستان این رویداد را نقض آشکار اصول خبرنگاری، ارزشهای انسانی و آزادی بیان خوانده و خواستار تحقیق سازمانهای بینالمللی حمایتکننده خبرنگاران در این زمینه شده است.