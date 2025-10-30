لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
پنجشنبه ۸ عقرب ۱۴۰۴ کابل ۰۸:۰۸

جهان

یک محکمه در جرمنی مسئولیت کیفری مهاجم افغان را به دلیل «مشکلات روانی» رد کرد

محکمه در جرمنی
محکمه در جرمنی

یک مرد افغان که اوایل امسال در یک پارک در جرمنی به گروهی از کودکان حمله کرده و باعث مرگ دو نفر شد، پس از حکم امروز محکمه، در یک مرکز روان‌درمانی نگهداری خواهد شد؛ زیرا دادگاه تشخیص داده است که او به دلیل مشکلات روانی، مسئولیت جزایی ندارد.

این رویداد، در جریان کمپاین های انتخاباتی برای انتخابات پارلمانی، در ماه جنوری در شهر جنوبی آشافنبورگ رخ داد و بحث‌های گسترده‌ای را دربارهٔ سیاست‌های مهاجرتی در آلمان برانگیخت.

متهم، یک پناهجوی ۲۸ ساله افغان، گفته می‌شود که به‌طور عمدی در تاریخ ۲۲ جنوری با یک چاقوی به گروهی از کودکان در پارک حمله کرده است.

در نتیجهٔ این حمله، یک پسر دو سالهٔ مراکشی‌تبار به گونهٔ مرگبار زخمی شد و یک مرد ۴۱ سالهٔ آلمانی که برای کمک شتافته بود نیز جان باخت.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

اردوی پاکستان ادعا کرده است که یکی از فرماندهان مهم «تحریک طالبان پاکستان» را کشته است.

آرشیف
آرشیف

بخش مطبوعاتی اردو پاکستان امروز در بیانیه‌ای گفت که قاری امجد یکی از فرماهان طالبان پاکستانی در منطقهٔ باجور کشته شده است.

این بیانیه می‌افزاید که قاری امجد و سه جنگجوی دیگر هنگام ورود به خاک پاکستان از داخل افغانستان، هدف قرار گرفته‌اند.

طبق اعلام اردوی قاری امجد معاون نورولی محسود، رهبر تحریک طالبان پاکستان (TTP) و عضو شورای رهبری این گروه بود. در بیانیه آمده است که او در چندین حملهٔ مسلحانه دست داشته است.

پاکستان ادعا می‌کند که رهبران طالبان پاکستانی در داخل افغانستان فعالیت دارند، اما طالبان بارها این ادعا را رد کرده‌اند.

ادامه خبر ...

چین انتقال تیک‌تاک به امریکا را تأیید کرد

تیک تاک
تیک تاک

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده گفت که چین توافق‌نامهٔ انتقال اپلیکیشن «تیک‌تاک» به امریکا را تأیید کرده است.

به گزارش رویترز، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری امریکا، امروز پنجشنبه گفته است که انتظار دارد این روند در هفته‌ها و ماه‌های آینده پیش برود، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

او در گفت‌وگو با شبکهٔ فاکس بیزنس پس از دیدار رئیس‌جمهور دونالد ترمپ با رئیس‌جمهور چین شی جین‌پینگ گفت که توافق‌نامهٔ تیک‌تاک در جریان سفر مقامهای امریکایی به کوالالامپور، پایتخت مالیزیا نهایی شد.

وزارت تجارت چین نیز صبح پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت که چین موضوعات مرتبط با تیک‌تاک را با ایالات متحده به‌گونهٔ مناسب رسیدگی خواهد کرد.

واشنگتن تاکید دارد که تیک تاک، برای فعالیت در امریکا باید به حیث یک شرکت امریکایی راجستر شود.

ادامه خبر ...

یک شهروند افغانستان، به اتهام قتل، امروز در محکمۀ در لندن حاضر شد

پرچم بریتانیا - تصویر از آرشیف
پرچم بریتانیا - تصویر از آرشیف

داوود صافی، ۲۲ ساله متهم است که یک شخص ۴۹ ساله به نام وین برادهِرست را روز دوشنبه، ۲۷ اکتوبر، با ضرب چاقو به قتل رسانده است.

او همچنان به اتهام تلاش برای قتل دو نفر دیگر، از جمله یک پسر ۱۴ ساله، محاکمه میشود.

به گفتهٔ پولیس، مرد ۴۵ ساله‌ای که در این رویداد زخمی شده است، هنوز در شفاخانه بستریست، اما پسر نوجوانی که مورد حمله قرار گرفت، از شفاخانه مرخص شده است.

دولت بریتانیا تأیید کرده است که مظنون در سال ۲۰۲۰ در یک لاری وارد این کشور شد و در سال ۲۰۲۲ پناهندگی گرفته و اجازهٔ اقامت قانونی دریافت کرده بود.

پولیس از آغاز تحقیق، احتمال تروریستی بودن قضیه را رد کرده و گفته است که داوود، که در همان محل حادثه زندگی می‌کرد، دو قربانی زخمی را می‌شناخت اما فرد کشته‌شده را نه.

قرار است داوود در ۴۸ ساعت آینده در «محکمهٔ مرکزی جزایی لندن» دوباره حاضر شود.

ادامه خبر ...

سومین گروه از افغان‌ها مهاجر از پاکستان راهی جرمنی شد

مهاجران افغان که به جرمنی منتقل شدند
مهاجران افغان که به جرمنی منتقل شدند

سومین گروه از شهروندان افغان که اجازهٔ ورود به جرمنی را دریافت کرده‌اند، امروز از پاکستان راهی این کشور شدند.

این افراد با یک پرواز تجاری از اسلام‌آباد حرکت کرده و پس از توقف در استانبول، وارد جرمنی خواهند شد.

براساس گزارش خبرگزاری جرمنی دو گروه قبلی نیز پس از ورود، به شهر هانوفر منتقل و سپس در شهرهای مختلف جرمنی اسکان داده شدند.

وزارت داخله جرمنی اعلام کرده است که تمام افراد پیش از ورود، از مراحل کامل بررسی امنیتی عبور می‌کنند.

در همین حال، صدها خانوادهٔ افغان ماه‌هاست که در اسلام‌آباد منتظر خروج هستند. دولت جدید جرمنی برنامهٔ اسکان برای افراد آسیب‌پذیر را در ماه می متوقف کرد؛ اما برخی متقاضیان هنوز هم پس از پیگیری‌های حقوقی توانسته‌اند ویزا دریافت کنند.

طبق آمار رسمی، در حال حاضر نزدیک به یک‌هزار و ۹۰۰ افغان دارای تاییدی ورود به این کشور را دریافت کردند و همچنان در پاکستان زندگی می کنند.

ادامه خبر ...

بازداشت پنج مظنون جدید در پیوند به سرقت جواهرات موزه لوور فرانسه

سرقت از موزیم فرانسه
سرقت از موزیم فرانسه

پولیس فرانسه پنج مظنون دیگر را در ارتباط با سرقت جواهرات به ارزش ۱۰۲ میلیون دالر از گالری آپولوی موزیم لوور بازداشت کرده است.

لور بکوا یک سارنوال در پاریس امروز گفت که یکی از مظنونان از طریق آثار دی.اِن.اِی برجای‌مانده در محل سرقت شناسایی شد.

به گفتهٔ او، این بازداشت‌ها در عملیات هماهنگ‌شده‌ای در نقاط مختلف پایتخت انجام گرفت.

او افزود، پیش از این نیز دو مرد دیگر در ارتباط با این سرقت بازداشت شده‌اند که یکی از آنان هنگام تلاش برای خروج از فرانسه دستگیر شد و هر دو به‌طور جزئی به دخالت خود در سرقت اعتراف کرده‌اند.

او گفت جواهرات هنوز پیدا نشده‌اند، اما ابراز امیدواری کرد بازداشت‌های اخیر بتواند پلیس را به سرنخ‌های تازه‌ای برساند.

ادامه خبر ...

یک جوان ۲۲ سالهٔ افغان در لندن به قتل متهم شد

لندن
لندن

پولیس لندن روز چهارشنبه یک جوان ۲۲ سالهٔ افغان را به قتل متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانس‌پرس، صفی داوود متهم است که روز دوشنبه در یکی از کوچه‌های آرام منطقهٔ مسکونی «اکسبریج» در شمال‌غرب لندن، سه نفر از جمله یک پسر ۱۴ ساله را با چاقو زخمی کرده است.

بر اساس اعلام وزارت داخلهٔ بریتانیا، داوود در سال ۲۰۲۰ در حالی که در داخل یک موتر باربری پنهان شده بود، وارد بریتانیا شد و پناهندگی دریافت کرد.

گفته شده است که دو سال بعد اجازهٔ اقامت دایمی به داوود داده شد.

ادامه خبر ...

توافق روسای جمهور ایالات متحده و چین روی کاهش بخش‌های جنگ تجاری پرتنش میان دو کشور

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده (چپ) شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین (راست)
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده (چپ) شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین (راست)

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده و شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین امروز به توافق رسیدند که بخش‌هایی از جنگ تجاری پرتنش میان دو کشور را کاهش دهند.

آنها امروز در شهر بندری بوسان در جنوب کوریای جنوبی دیدار کردند.

ترمپ پس از این دیدار گفت «نشست فوق‌العاده‌ای» با همتای چینی اش داشته است.

او افزود که آن ها بر سر نکات مهم زیادی از جمله مسائل مربوط به تجارت، تعرفه‌ها و مواد معدنی کمیاب به توافق رسیدند.

او به خبرنگاران گفت که تعرفه‌ها علیه چین را به‌دلیل نقش پیکنگ در بحران فنتانیل ۱۰ درصد کاهش خواهد داد.

به گفتۀ ترمپ، چین نیز دوباره مقدار زیاد سویا از ایالات متحده خریداری خواهد کرد.

این دیدار نخستین ملاقات میان آنها از زمان بازگشت ترمپ به قدرت در ماه جنوری امسال است.

روسای جمهور ایالات متحده و چین در حاشیهٔ اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-پاسیفیک دیدار کردند.

جنگ تجاری در ماه جاری پس از آن شعله‌ور شد که پیکنگ گفت که محدودیت‌ها را بر صادرات مواد معدنی نادر مورد استفاده در صنایع پیشرفته به‌طور چشمگیر گسترش می‌دهد.

ترمپ در پاسخ وعده کرد که بر صادرات چین تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی جدید وضع خواهد کرد.

ادامه خبر ...

طوفان ملیسا از منطقهٔ شمالی کارابین عبور کرد

کیوبا
کیوبا

طوفان ملیسا روز چهارشنبه پس از درنوردیدن دومین شهر بزرگ کیوبا، از منطقهٔ شمالی کارابین عبور کرد و صدها جامعهٔ روستایی را متاثر ساخت.

این طوفان در جامائیکا سبب ویرانی گسترده‌ شد و باران‌های سیل‌آسا را در هائیتی به همراه داشت که در نتیجهٔ آن دست‌کم ۲۵ نفر جان باختند.

طوفان ملیسا روز سه‌شنبه به جامائیکا رسید.

این قوی‌ترین طوفانی است که تاکنون مستقیماً به سواحل جامائیکا برخورد کرده است.

ادامه خبر ...

دونالد ترمپ با شی جین‌پینگ دیدار کرد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده (چپ) شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین (راست)
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده (چپ) شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین (راست)

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده امروز در یکی از پایگاه‌های هوایی کوریای جنوبی با شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین دیدار کرد تا دربارهٔ امکان برقراری آتش‌بس در جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان گفت‌وگو کنند.

ترمپ هنگام دست دادن با شی جین‌پینگ در مقابل کمره‌های رسانه‌ها گفت: «ما یک دیدار بسیار موفق خواهیم داشت، در این باره هیچ شکی ندارم. اما او (شی جین‌پینگ) مذاکره‌کننده‌ای بسیار سرسخت است.»

رئیس جمهور ترمپ افزود که احتمال می‌رود آن‌ها امروز توافق‌نامهٔ تجاری را امضا کنند.

این دیدار نخستین ملاقات میان دو رهبر در شهر بندری بوسان در جنوب کوریای جنوبی از زمان بازگشت ترمپ به قدرت در ماه جنوری امسال است.

با این، سفر رئیس‌جمهور ایالات متحده به آسیا پایان خواهد یافت.

ترمپ چندبار نسبت به دستیابی به توافق با شی جین‌پینگ در جریان این نشست ابراز خوش‌بینی کرده است.

روسای جمهور ایالات متحده و چین در حاشیهٔ اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-پاسیفیک دیدار می‌کنند.

جنگ تجاری در ماه جاری پس از آن شعله‌ور شد که پیکنگ گفت که محدودیت‌ها را بر صادرات مواد معدنی نادر مورد استفاده در صنایع پیشرفته به‌طور چشمگیر گسترش می‌دهد.

ترمپ در پاسخ وعده کرد که بر صادرات چین تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی جدید وضع خواهد کرد.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG