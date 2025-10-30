یک محکمه در جرمنی مسئولیت کیفری مهاجم افغان را به دلیل «مشکلات روانی» رد کرد

یک مرد افغان که اوایل امسال در یک پارک در جرمنی به گروهی از کودکان حمله کرده و باعث مرگ دو نفر شد، پس از حکم امروز محکمه، در یک مرکز روان‌درمانی نگهداری خواهد شد؛ زیرا دادگاه تشخیص داده است که او به دلیل مشکلات روانی، مسئولیت جزایی ندارد.

این رویداد، در جریان کمپاین های انتخاباتی برای انتخابات پارلمانی، در ماه جنوری در شهر جنوبی آشافنبورگ رخ داد و بحث‌های گسترده‌ای را دربارهٔ سیاست‌های مهاجرتی در آلمان برانگیخت.

متهم، یک پناهجوی ۲۸ ساله افغان، گفته می‌شود که به‌طور عمدی در تاریخ ۲۲ جنوری با یک چاقوی به گروهی از کودکان در پارک حمله کرده است.

در نتیجهٔ این حمله، یک پسر دو سالهٔ مراکشی‌تبار به گونهٔ مرگبار زخمی شد و یک مرد ۴۱ سالهٔ آلمانی که برای کمک شتافته بود نیز جان باخت.