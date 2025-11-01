یک شهروند افغان در فرانسه به اتهام داشتن ارتباط با داعش بازداشت شد

تصاویر تازه‌ی ماهواره‌ای نشان می‌دهد که احتمالاً کشتارهای جمعی همچنان در داخل و اطراف شهر الفاشر در سودان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پژوهشگران پوهنتون ییل این موضوع را چند روز پس از آن اعلام کردند که این شهر به دست نیروهای حمایت سریع یا RSF سقوط کرد.

نیروهای حمایت سریع که از اپریل ۲۰۲۳ با اردوی منظم در جنگ هستند، روز یک‌شنبه گذشته الفاشر را تصرف کردند و پس از محاصره‌ی ۱۸ ماهه، اردو را از آخرین پایگاه در منطقه دارفور غربی بیرون راندند و کنترل آنرا به دست گرفتند.

پس از سقوط شهر، گزارش‌هایی از اعدام‌های فوری، خشونت جنسی، حمله به امدادگران، چپاول و کشتار افراد منتشر شده، در حالی که ارتباطات در این منطقه تقریباً به‌طور کامل قطع شده است.

در گزارشی که روز جمعه از سوی لابراتوار پژوهش‌های بشردوستانه دانشگاه ییل منتشر شد، آمده است که تصاویر تازه آن‌ها را به این باور رسانده که بخش بزرگی از جمعیت ممکن است کشته، اسیر یا پنهان شده باشند.

این لابراتوار دست‌کم در ۳۱ منطقه اشیایی را شناسایی کرده که با اجساد انسان‌ها مطابقت دارد؛ این مناطق شامل محله‌ها، محوطه‌های دانشگاه و مکان‌های نظامی بین دوشنبه تا جمعه می‌باشد.

در گزارش آمده است که نشانه‌های ادامه‌ی کشتار جمعی به‌وضوح قابل مشاهده است.

بازماندگانی از الفاشر که به شهر نزدیک تَوِیله رسیده‌اند، به خبرگزاری فرانسه گفته‌اند که شاهد کشتارهای جمعی، تیراندازی به کودکان در برابر والدین‌شان، و ضرب و شتم و غارت غیرنظامیان در هنگام فرار بوده‌اند.

سازمان ملل متحد اعلام کرده است که بیش از ۶۵ هزار نفر از الفاشر گریخته‌اند، اما ده‌ها هزار تن هنوز در شهر گیر مانده‌اند.

در طول این جنگ، هم نیروهای حمایت سریع و هم اردوی سودان به ارتکاب جنایات جنگی متهم شده‌اند.