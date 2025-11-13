دید‌بان حقوق بشر دیروز (چهارشنبه، ۱۲ نوامبر) با نشر اعلامیه‌ای گفته که اصلاحات پیشنهادی دولت استرالیا در مقررات تحریم‌هایش گامی مهم در جهت پاسخگویی مقامات طالبان و سایر مسئولان نقض‌های جدی در افغانستان است.

به گفتۀ این سازمان، مقررات اصلاح‌شدۀ دولت استرالیا را قادر می‌سازد تا تحریم‌های هدفمند و ممنوعیت‌های سفر را بر افراد و نهادهایی در افغانستان که در سرکوب زنان، دختران و گروه‌های اقلیت یا به گونۀ کلی خشونت مشارکت دارند، اعمال کند.

همچنین این مقررات، امکان اعمال تحریم علیۀ هر کسی را که حکومتداری خوب و حاکمیت قانون را در افغانستان تضعیف می‌کند، فراهم می‌کند.

دانیلا گاوشون، مسئول بخش استرالیای دیدبان حقوق بشر می‌گوید: "برای دولت استرالیا بسیار مهم است که علیۀ رهبران طالبان که مسئول حمله به حقوق زنان و دختران و سایر نقض‌های فاحش در افغانستان هستند، اقدام کند."

او افزود که دولت استرالیا باید از تحریم‌های هدفمند به عنوان یک ابزار مهم سیاست خارجی علیه طالبان استفاده کند تا آنها را برای پاسخگویی در مورد سوءاستفاده‌های جدی تحت فشار قرار دهد.

حکومت طالبان با وجود وضع محدودیت‌های شدید به ویژه بر زنان و دختران، بارها مدعی شده که حقوق تمام افغانان به ویژه زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است.