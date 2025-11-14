لینک‌های قابل دسترسی

جمعه ۲۳ عقرب ۱۴۰۴
اقدامات پولیس پاکستان برضد مهاجرین افغان تشدید یافته است

پس از حملات اخیر در برخی مناطق پاکستان و اتهامات مقامات این کشور که افغان‌ها را مقصر ‌دانسته اند، اقدامات برضد مهاجرین افغان در پاکستان تشدید یافته است.

پولیس در ایالت پنجاب پاکستان، برای دریافت اطلاعات در مورد مهاجرین افغان جایزه تعیین کرده و بر اساس گزارش ها، هر کسی که در مورد مهاجرین فاقد اسناد اطلاع دهد، 10 هزار روپیه پاکستانی پاداش دریافت خواهد کرد.

گفته می شود که این اقدامات و عملیات برضد مهاجرین افغان در شهر لاهور آغاز شده است.

شماری از پناهجویان افغان در پاکستان می‌گویند که پولیس به مالکان خانه ها در اسلام آباد هشدار داده که پناهجویان و مهاجرین فاقد اسناد را از خانه‌هایشان بیرون کنند.

این اقدامات بعد از آن صورت می گیرد که در حملۀ روز سه‌شنبه در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان ۱۲ تن کشته و ۲۷ تن دیگر زخمی شدند.

