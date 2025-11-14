اقدامات پولیس پاکستان برضد مهاجرین افغان تشدید یافته است

پولیس در ایالت پنجاب پاکستان، برای دریافت اطلاعات در مورد مهاجرین افغان جایزه تعیین کرده و بر اساس گزارش ها، هر کسی که در مورد مهاجرین فاقد اسناد اطلاع دهد، 10 هزار روپیه پاکستانی پاداش دریافت خواهد کرد.

گفته می شود که این اقدامات و عملیات برضد مهاجرین افغان در شهر لاهور آغاز شده است.

شماری از پناهجویان افغان در پاکستان می‌گویند که پولیس به مالکان خانه ها در اسلام آباد هشدار داده که پناهجویان و مهاجرین فاقد اسناد را از خانه‌هایشان بیرون کنند.

این اقدامات بعد از آن صورت می گیرد که در حملۀ روز سه‌شنبه در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان ۱۲ تن کشته و ۲۷ تن دیگر زخمی شدند.