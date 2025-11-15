امریکا و چندین کشور عربی از شورای امنیت خواستند تا مسودۀ ارائه شده در مورد غزه را تصویب کند

ایالات متحدۀ امریکا و چندین کشور عربی بشمول مصر، عربستان سعودی و ترکیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته اند تا به سرعت یک مسودۀ ارائه شده از سوی امریکا را که پلان صلح دونالد ترمپ برای غزه را تایید میکند، تصویب کند.

این کشورها روز جمعه(۱۴ نوامبر) در یک اعلامیه مشترک گفته اند که"ایالات متحدۀ امریکا، قطر، مصر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، اندونیزیا، پاکستان، اردن و ترکیه حمایت مشترک خود را از قطعنامۀ شورای امنیت که در حال حاضر تحت بررسی است، ابراز می کنند" و افزوده اند که به دنبال "تصویب سریع" این اقدام هستند.

یک مسودۀ قطعنامه که روز پنجشنبه خبرگزاری فرانسپرس آن را دیده، از "ایجاد یک هیئت صلح و ادارۀ انتقالی برای غزه که ترمپ از نظر تیوریک رئیس آن خواهد بود، استقبال می کند و برخلاف مسوده های قبلی، در آن به یک دولت احتمالی آیندۀ فلسطین، اشاره شده است.

ایالات متحدۀ امریکا آتش بس را در نوار غزه را "شکننده" خوانده و روز جمعه، در مورد خطرات عدم تصویب مسوده ارائه شده، هشدار داده است.