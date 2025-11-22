یک افغان به آزار و اذیت جنسی یک دختر ۱۲ ساله در بریتانیا اعتراف کرد

اداره ملی جرایم بریتانیا یک افغان را به قاچاق انسان متهم کرده است.

رسانه‌های بریتانیایی روز جمعه گزارش دادند که عبادالله علیمی، جوان ۲۵ ساله افغان مقیم دوبلین به تاریخ ۱۹ نوامبر پس از سوار شدن به ریل از دوبلین به بلفاست در ایستگاه گرند سنترال بلفاست، دستگیر شد. او با پنج افغان دیگر سفر می کرد.

به گفته اداره ملی جرایم بریتانیا، او مظنون است که در قاچاق انسان دست داشته است.

گویا علیمی با یک خانواده و یک مرد دیگر سفر میکرد که آنها از فرانسه به دوبلین در آیرلند و از دوبلین به بلفاست سفر کرده بودند. گفته می شود که آنها قصد داشتند به انگلستان بروند.

یک سخنگوی اداره ملی جرایم بریتانیا گفته که علیمی دستگیر شده و تحقیقات از او ادامه دارد.