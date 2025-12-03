اتحادیۀ اروپا به توافق در زمینۀ ممنوعیت کامل واردات گاز از روسیه، دست یافت

شرکت‌های فناوری در چین نسل تازه‌ای از عینک‌های هوشمند مجهز به هوش مصنوعی را معرفی کرده‌اند که به کاربران اجازه می‌دهد تنها با نگاه به یک کیو آر کود و گفتن یک دستور هنگام خرید پول بپردازند.

این عینک‌ها که توسط شرکت‌هایی مانند علی‌بابا، شیائومی، راکید و ایکس ریل ساخته می‌شوند، در بازار داخلی چین با استقبال گسترده روبه‌رو شده‌اند.

با مسدد بودن شرکت میتا در چین؛ فروش عینک‌های هوشمند در این کشور به‌طور قابل‌ توجهی افزایش یافته و براساس پیش‌بینی‌ها شرکت های داخلی در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۱۶ درصد رشد خواهد کرد.

شرکت راکید اعلام کرده است که این محصولات می‌توانند با مدل‌های مختلف هوش مصنوعی از جمله OpenAI ،Llama ،Gemini و Grok کار کنند. همچنین قابلیت‌هایی مانند ترجمه هم‌زمان و طراحی سبک و قابل‌حمل از ویژگی‌های مهم این عینک‌ها است.

با افزایش استفاده از عینک‌های هوشمند، نگرانی‌ها در مورد حریم خصوصی نیز بیشتر شده است؛ زیرا این عینک‌ها می‌توانند بدون جلب توجه، به‌طور مداوم تصویر و صدا را ضبط کنند.