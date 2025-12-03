هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) می گوید، حدود یک چهارم افغان ها یعنی ۲۴.۶ در صد با معلولیت خفیف زندگی می‌کنند، در حالی که ۴۰ درصد معلولیت متوسط ​​و حدود ۱۳.۹ درصد نیز معلولیت شدید را تجربه می‌کنند.

یوناما در اعلامیۀ به مناسبت سوم دسمبر، روز جهانی افراد دارای معلولیت که امروز(۳ دسمبر) منتشر شد، همچنین گفته که در عقب هر احصائیه یک شخص قرار دارد، کسی که نه تنها با آزمون ها در برابر خود مبارزه می کند، بلکه اغلب یک منبع حیاتی برای حمایت از خانواده ها و جوامع، محسوب می شود.

به گفتۀ یوناما، در این روز یک حقیقت ساده، اما قدرتمند را باید به یاد داشت که افراد دارای معلولیت بخش اساسی از بافت اجتماعی افغانستان هستند.

در اعلامیۀ یوناما همچنین گفته شده، که دهه ها درگیری، بی جا شدن، خشکسالی و سیستم های ضعیف صحی و اقتصادی به گسترس معلولیت در سطح بلند در سراسر افغانستان کمک کرده است.