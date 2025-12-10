در اثر درگیری های اخیر سرحدی بین تایلند و کمبودیا، حد اقل ۱۰ تن کشته و صدها هزار تن دیگر از ترس جنگ‌های بیشتر، مجبور به ترک خانه‌های‌شان شده‌اند.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجۀ امریکا روز سه شنبه(۹ دسمبر) گفت که در ماه اکتوبر، تایلند و کمبودیا به میانجیگری دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، به توافق صلح رسیدند و باید به آن پایبند باشند.

دونالد ترمپ گفته که برای پایان دادن به جنگ، با رهبران تایلند و کامبودیا، تلیفونی صحبت خواهد کرد.

کمبودیا و تایلند همدیگر را به آغاز جنگ متهم می کنند و هر دو جانب با نیروهای توپچی و حملات هوایی مواضع یکدیگر را هدف قرار داده اند.