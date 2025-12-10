جهان
ایالات متحده امریکا از تایلند و کمبودیا خواسته تا فوراً به خصومتها پایان دهند.
در اثر درگیری های اخیر سرحدی بین تایلند و کمبودیا، حد اقل ۱۰ تن کشته و صدها هزار تن دیگر از ترس جنگهای بیشتر، مجبور به ترک خانههایشان شدهاند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجۀ امریکا روز سه شنبه(۹ دسمبر) گفت که در ماه اکتوبر، تایلند و کمبودیا به میانجیگری دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، به توافق صلح رسیدند و باید به آن پایبند باشند.
دونالد ترمپ گفته که برای پایان دادن به جنگ، با رهبران تایلند و کامبودیا، تلیفونی صحبت خواهد کرد.
کمبودیا و تایلند همدیگر را به آغاز جنگ متهم می کنند و هر دو جانب با نیروهای توپچی و حملات هوایی مواضع یکدیگر را هدف قرار داده اند.
کوریای جنوبی و جاپان در مورد پرواز طیارات نظامی چین و روسیه، به شدت واکنش نشان دادند
کوریای جنوبی و جاپان امروز(چهارشنبه ۱۰ دسمبر) پس از آنکه طیارات نظامی چین و روسیه گزمه های مشترکی را در اطراف دو کشور انجام دادند و جتهای جنگی کوریای جنوبی و جاپانی را به پرواز درآوردند، به شدت واکنش نشان دادند.
براساس خبر گزاری فرانسپرس، کوریای جنوبی اعلام کرده که اعتراض خود را به نمایندگان چین و روسیه اعلام کرده، در حالی که جاپان می گوید که "نگرانیهای جدی" خود را در زمینۀ امنیت ملی، به آنها منتقل کرده است.
به گفته توکیو، دو بمبافکن نوع تو 95 (Tu-95) روسی که قابلیت حمل اسلحۀ هستهای را دارد، روز سهشنبه با دو بمبافکن نوع اچ 6 (H-6) چینی پرواز مشترکی را در اطراف چاپان انجام داده اند.
این رویداد در حالی رخ داده که جاپان در مورد اظهارات اخیر سانای تاکایچی صدراعظم جاپان در مورد تایوان، با چین اختلاف نظر دارد.
طیارات روسی و چینی قبل از ورود به منطقۀ شناسایی دفاع هوایی، که به حیث منطقهای وسیعتر یاد میشود و در آن کشورها به دلایل امنیتی طیارات را کنترل میکنند، اما حریم هوایی آنها محسوب نمیشود، مشاهده شده اند.
جشنوارۀ "دیوالی" شامل لیست میراث های فرهنگی یونسکو شد
جشنوارۀ دیوالی(روشنایی) امروز(چهارشنبه ۱۰ دسمبر) شامل لیست میراث های فرهنگی ادارۀ فرهنگی سازمان ملل متحد(یونسکو) شد.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، در نشست یونسکو که از سه شنبه تا فردا پنجشنبه(۱۱ دسمبر) در دهلی جدید پایتخت هند ادامه دارد، ده ها نامزد از ۷۸ کشور جهان بررسی می شود و شماری از آنها به لیست میراث های فرهنگی یونسکو افزوده خواهد شد.
نریندرا مودی، صدراعظم هند با استقبال از این اعلامیۀ یونسکو گفته که جشنوارۀ دیوالی با فرهنگ و ارزش های هند ارتباط بسیار نزدیک دارد.
مودی در یک اعلامیه در رسانه های اجتماعی گفته که دیوالی روح تمدن هند است. این روشنایی، عدالت را تجسم میبخشد و این حرکت یونسکو به شهرت جهانی این جشنواره، بیشتر کمک خواهد کرد.
دیوالی که به نام "دیپاوالی" نیز شناخته می شود، یکی از مهمترین جشنواره های هندویزم است و میلیون ها هندی دیوالی را نه تنها در هند، بلکه در سطح جهان تجلیل می کنند.
رئیس جمهور اوکرائین می گوید اگر زمینه مطمئن امنیتی برای انتخابات در کشورش فراهم شود او به انتخابات حاضر است
ولودمیر زیلینسکی رئیس جمهور اوکرائئن می گوید اگر ایالات متحده و شرکای دیگر برای انتخابات زمینه امنیتی مطمئن را فراهم سازند ، او حاضر است در کشور جنگ زده خود انتخابات را برگذار نماید.
قصر سفید خواهان برگذاری انتخابات از حکومت اوکرائین شده و رئیس جمهور امریکا دونالد ترمپ در مصاحبه با نشریه پولیتیکو روز سه شنبه بار دیگر تکرار کرده که «وقت آن رسیده است». نظر به گزارش مرکز خبری رادیو آزادی جنگ روسیه در اوکرائین دوام دارد و تقاضای برگذاری انتخابات در حالی صورت می گیرد که قانون اساسی این کشور به برگذاری انتخابات در جریان جنگ اجازه نمی دهد.
زیلینسکی گفت که او پارلمان را تشویق خواهد کرد که قانونی را ایجاد کند که در حالات فوق العاده به انتخابات اجازه بدهد.
طبق گزارشها اگر برای ختم جنگ چهار ساله روسیه در اوکرائین در این نزدیکی ها آتش بس اعلان شود و برای برگذاری انتخابات اطمینان حاصل شود، در آنصورت امکان دارد که انتخابات در ظرف ۹۰ روز برگذار شود.
فلم «یک تصادف ساده» در چهار بخش نامزد جایزه گولدن گلوب شد
فلم "یک تصادف ساده" ساختهٔ جعفر پناهی در چهار بخش برای جوایز معتبر گولدن گلوب نامزد شده است.
قرار است هشتاد و سومین دورۀ جوایز گولدن گلوب در سال ۲۰۲۶ برگزار شود.
این فلم در بخشهای بهترین فلم درام، بهترین فلم خارجی، بهترین کارگردانی و بهترین فلمنامه نامزد شده است.
"یک تصادف ساده" که تابستان امسال دو جایزۀ دیگر نیز به دست آورده، بدون مجوز رسمی در ایران ساخته شده و در آن وضعیت حقوق بشر و زندانیان سیاسی در آن کشور بهگونهٔ جدی مورد انتقاد قرار گرفته است.
هفتۀ گذشته، محکمۀ انقلاب ایران جعفر پناهی را به یک سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از آن کشور محکوم کرد.
پناهی اکنون برای نمایش فلمش در امریکا و اروپا به سر میبرد، اما به گفتۀ وکیلش، او پس از مراسم اسکار به ایران بازخواهد گشت.
زلنسکی: کییف هیچ مکلفیت اخلاقی برای واگذاری قلمرو به روسیه ندارد
ولادیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین میگوید که کییف «هیچ مکلفیت اخلاقی» برای واگذاری قلمرو به روسیه ندارد.
در یک جلسه آنلاین روز دوشنبه، ۱۷ قوس، زمانی که از او پرسیده شد آیا کییف در نظر دارد بخشی از قلمرو خود را به روسیه واگذار کند، زلنسکی پاسخ داد: "ما تحت قانون اوکراین، قانون اساسی یا قوانین بینالمللی، نه حق و نه هم مکلفیت اخلاقی برای انجام چنین کاری داریم."
او افزود: "ما هرگز نمیخواهیم چیزی را از دست بدهیم و به همین دلیل برای آن مبارزه میکنیم."
زلنسکی همچنان با اشاره به طرح صلح پیشنهادی ایالات متحده گفت که این طرح به ۲۰ ماده کاهش یافته و بخشهایی که «ضد اوکراین» پنداشته میشدند، از آن حذف شدهاند.
رئیسجمهور اوکراین این سخنان را پس از دیدار با صدراعظمهای بریتانیا و جرمنی و رئیسجمهور فرانسه در لندن بیان کرد.
زلزله ۷.۵ ریشتری شمال شرق جاپان را لرزاند؛ ۳۰ نفر زخمی و ۹۰ هزار نفر تخلیه شدند
یک زلزله شدید شب گذشته در جاپان رخ داد که در همان دقایق اولیه دستکم ۳۰ نفر زخمی شدند.
حدود ۹۰ هزار نفر نیز از خانههای خود تخلیه شدند.
شدت این زلزله ۷.۵ ریشتر اعلام شده و سواحل شمال شرقی جاپان را لرزانده است.
اداره هواشناسی این کشور پس از این زلزله هشدار داد که ممکن است سطح آب در شمال شرق کشور تا حدود سه متر بالا بیاید و مناطق ساحلی تحت تأثیر قرار گیرند.
جاچان یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد زمینلرزهها را تجربه میکند.
مرگبارترین زلزله این کشور در ۱۱ مارچ ۲۰۱۱ در شمال شرق جاپان رخ داد که شدت آن ۹ ریشتر بود و باعث بالا آمدن آب دریا و زیر آب رفتن بسیاری از مناطق ساحلی شد و حداقل ۲۰ هزار نفر جان خود را از دست دادند.
استرالیا از روز چهارشنبه حساب نوجوانان زیر ۱۶ سال درشبکههای اجتماعی را میبندد
از روز چهارشنبه، ۱۰ دسمبر نوجوانان استرالیایی زیر ۱۶ سال دیگر اجازه داشتن حساب در شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک و تیکتاک را نخواهند داشت.
آنتونی البانیزی صدراعظم استرالیا در یک پیام ویدیویی گفت که این قانون برای حفاظت نوجوانان از «اسکرول بیپایان» و فشارهای دنیای آنلاین وضع شده است.
بر اساس قانون جدید شبکههای اجتماعی موظفاند کاربران زیر ۱۶ سال را شناسایی و حذف کنند در غیر این صورت با جریمههای سنگین روبهرو خواهند شد.
آلبانیزی از نوجوانان خواست در تعطیلات تابستانی مکاتب، وقت خود را کمتر در گوشی و بیشتر با خانواده دوستان و فعالیتهای حضوری بگذرانند.
او در پیام ویدیوی که نشر کرده گفته این تصمیم به نفع نوجوانان است و از افزوده که « که ورزش جدید شروع کنید، یک ساز تازه یاد بگیرید، یا آن کتابی را بخوانید که مدتیست روی قفسه گذاشتهاید.»
دو نوجوان افغان به جرم تجاوز به یک دختر در بریتانیا به زندان محکوم شدند
دو نوجوان افغان در بریتانیا به اتهام تجاوز یک دختر نوجوان پانزده ساله به زندان محکوم شدند
به گزارش رویترز سارنوالان روز دوشنبه در محکمه وارویک گفتند که دو نوجوان به نام های جان جهانزیب و اسرار نیازال در ماه می درحالیکه نشه بودند، درپارکی به این دختر تجاوز کردند.
قاضی محکمه دستور داد که نام دو نوجوانی با وجود اینکه تنها ۱۷ سال سن دارند، فاش شود و گفت که این کار به نفع عموم است.
جهانزیب، که در آغاز سال آینده ۱۸ ساله میشود، به ۱۰ سال و هشت ماه حبس محکوم شد، در حالی که نیازال به نه سال و ۱۰ ماه حبس محکوم شد.
به اساس گفته های وکیل های مدافع این دو نوجوان آنان حدود یک سال می شوند که به گونه قاچاقی به بریتانیا آمدند.
محکمه اعلام کرده که آنان پس از سپری کردن دوره محکومیت شان به اخراج می شوند.
مسابقه فوتبال در جام جهانی بین ایران و مصر «مسابقهٔ افتخار جامعهٔ دگرباشان» نامگذاری شد
کمیتهٔ محلی برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ فوتبال در شهر سیاتل امریکا، یکی از شهرهای میزبان رقابتها، اعلام کرده که مسابقهٔ روز ۲۶ جون (پنجم سرطان)، «مسابقهٔ افتخار جامعهٔ دگرباشان» نامگذاری شده است.
این تصمیم کمیتهٔ محلی سیاتل مدتها قبل از قرعهکشی جمعه گذشته و مشخصشدن تیمهای حاضر در این مسابقه گرفته شده بود. دلیل انتخاب این روز هم، تقارن آن با آخر هفتهٔ ویژهٔ رژهٔ دگرباشان و همجنسگرایان در این شهرِ واقع در شمال شرقی امریکا و در نزدیکی مرز کانادا بوده است.
بعد از قرعهکشی جمعه شب و مشخصشدن استادیومهای محل برگزاری بازیها معلوم شد که استادیوم ۶۹ هزار نفری سیاتل در روز پنجم سرطان ۱۴۰۵ میزبان رقابت میان ایران و مصر خواهد بود؛ دو کشوری که هر دو همجنسگرایی را جرم میدانند؛ جرمی که ممکن است حتی مجازات اعدام را بهدنبال داشته باشد.
وبسایت ویژهبرنامههای مرتبط با رژهٔ افتخار دگرباشان در سیاتل و فدراسیون بینالمللی فوتبال تأکید کردهاند که نامگذاری مسابقهٔ اینروز به افتخار جامعهٔ دگرباشان، ارتباطی با فیفا ندارد و از سوی این فدراسیون جهانی هم تأیید نشده است.
این نخستینبار نیست که بحث بزرگداشت دگرباشان در جام جهانی دردسرساز شده است. در دورهٔ قبلی جام جهانی که سال ۲۰۲۲ به میزبانی قطر- از دیگر کشورهای اسلامی که همجنسگرایی را غیرقانونی میدانند- برگزار شد، فیفا هشدار داده بود بازیکنانی که با هدف حمایت از دگرباشان از بازوبند رنگینکمانی معروف به «عشق واحد» استفاده کنند، کارت زرد خواهند گرفت.