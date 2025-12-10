جشنوارۀ "دیوالی" شامل لیست میراث های فرهنگی یونسکو شد

کوریای جنوبی و جاپان امروز(چهارشنبه ۱۰ دسمبر) پس از آنکه طیارات نظامی چین و روسیه گزمه های مشترکی را در اطراف دو کشور انجام دادند و جت‌های جنگی کوریای جنوبی و جاپانی را به پرواز درآوردند، به شدت واکنش نشان دادند.

براساس خبر گزاری فرانسپرس، کوریای جنوبی اعلام کرده که اعتراض خود را به نمایندگان چین و روسیه اعلام کرده، در حالی که جاپان می گوید که "نگرانی‌های جدی" خود را در زمینۀ امنیت ملی، به آنها منتقل کرده است.

به گفته توکیو، دو بمب‌افکن نوع تو 95 (Tu-95) روسی که قابلیت حمل اسلحۀ هسته‌ای را دارد، روز سه‌شنبه با دو بمب‌افکن نوع اچ 6 (H-6) چینی پرواز مشترکی را در اطراف چاپان انجام داده اند.

این رویداد در حالی رخ داده که جاپان در مورد اظهارات اخیر سانای تاکایچی صدراعظم جاپان در مورد تایوان، با چین اختلاف نظر دارد.

طیارات روسی و چینی قبل از ورود به منطقۀ شناسایی دفاع هوایی، که به حیث منطقه‌ای وسیع‌تر یاد می‌شود و در آن کشورها به دلایل امنیتی طیارات را کنترل می‌کنند، اما حریم هوایی آنها محسوب نمی‌شود، مشاهده شده اند.