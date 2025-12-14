به‌گفتهٔ میانجی‌های امریکایی، رسانه‌های بلاروس، سازمان‌های حقوق بشری و مقام‌های اوکراینی، الکساندر لوکاشینکو رئیس‌جمهور بلاروس در مجموع ۱۲۳ زندانی، از جمله شماری از چهره‌های برجستهٔ مخالف سیاسی، را مورد عفو قرار داده است.

در میان افراد آزادشده، ماریا کالیسنیکاوا از رهبران اعتراض‌های سال ۲۰۲۰ و الس بیالیاسکی برندهٔ جایزهٔ نوبل نیز شامل هستند.

به نقل از یک مقام امریکایی که نامش فاش نشده، گفته شده است که یک شهروند امریکایی نیز مشمول آزادشدگان است.

مینسک این اقدام را در چارچوب تلاش‌ها برای احیای روابط با غرب پس از سال‌ها انزوا انجام داده است.

جان کول، نمایندهٔ ویژهٔ رئیس‌جمهور امریکا دونالد ترمپ برای بلاروس، در پیامی در شبکهٔ ایکس از این اقدام استقبال کرد و گفت که به رهبری رئیس‌جمهور ترمپ، بلاروس زندانیان سیاسی دیگر را نیز آزاد کرده است.

او این اقدام را گامی مهم در روابط میان امریکا و بلاروس توصیف کرد.

کول به خبرگزاری رویترز نیز گفته است که احتمال می‌رود در ماه‌های آینده زندانیان بیشتری نیز از سوی بلاروس آزاد شوند، اما در این باره جزییات بیشتری ارائه نکرد.

بلاروس در فبروری سال ۲۰۲۲، به‌دلیل همکاری با روسیه در جریان تهاجم گستردهٔ این کشور به اوکراین، با تحریم‌های غرب روبه‌رو شد.

حکومت این کشور در ماه‌های اخیر در چند مرحله زندانیان سیاسی را آزاد کرده، اما هنوز هم صدها نفر که زندانی سیاسی محسوب می‌شوند در زندان‌های این کشور به سر می برند.

ژیانیس کوچینسکی، نمایندهٔ سویت‌لانا تیخانوفسکایا، رهبر اپوزیسیون بلاروس، گفت که همهٔ زندانیان سیاسی که در ۱۳ دسمبر آزاد شدند از صحت کامل برخوردار هستند و از بلاروس خارج شده‌اند.

مقام‌های اوکراین اعلام کردند که ۱۱۴ نفر از زندانیان آزادشده به اوکراین رسیده‌اند و گفته شده است که ۹ نفر دیگر به لیتوانیا رفته‌اند.