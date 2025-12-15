آغاز کمپاین جدید تطبیق واکسین ضد فلج کودکان در افغانستان

دور جدید کمپاین تطبیق واکسین پولیو (فلج کودکان) امروز دوشنبه ۲۴ قوس در شماری از ولایت‌های افغانستان آغاز می‌شود.

نهاد "افغانستان عاری از پولیو" در وب‌سایت خود از آغاز این کمپاین خبر داده و گفته است که قرار است کودکان زیر پنج سال در ولایت‌های هلمند، قندهار، زابل، ارزگان، غزنی، پکتیکا، خوست، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان و هرات واکسین پولیو را دریافت کنند.

براساس معلومات سازمان صحی جهان، در سال جاری میلادی دو مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است؛ یکی در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس و مورد دیگر در ولایت هلمند.

همچنین تاکنون ۱۸ نمونهٔ محیطی مثبت از ویروس پولیو در ولایت‌های قندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننگرهار و زابل گزارش شده است.

افغانستان و پاکستان تنها دو کشور جهان‌اند که ویروس پولیو هنوز به‌طور کامل در آن‌ها ریشه‌کن نشده است.

داکتران می‌گویند پولیو یک بیماری ویروسی خطرناک است که تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن، تطبیق واکسین برای کودکان است.