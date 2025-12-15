صادق خان: تهدید تروریزم از خاک افغانستان، چالش بزرگ منطقه است

محمد صادق خان در«نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان و روسیه» روز یکشنبه ۱۴ دسمبر در تهران همچنین افزوده که مردم افغانستان به اندازه کافی رنج کشیده‌اند و شایسته وضعیت بهتری هستند.

او در ادامه تاکید کرده که ضروری است حاکمان کنونی افغانستان گام ‌های برای کاهش رنج و مشکلات مردم بردارند.

نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان که بخشی از سخنانش را در شبکه ایکس نیز منتشر کرده افزوده که مهمترین گام در این راستا، پاکسازی کامل و بدون تبعیض خاک افغانستان از همهٔ انواع گروه‌های تروریستی است.

محمد صادق همچنین گفته که تنها افغانستانی که پناهگاه تروریستان نباشد، می‌تواند اعتماد کشورهای همسایه و منطقه را برای تعامل معنادار با افغانستان جلب کند و در نتیجه به تحقق ظرفیت ‌های عظیم اقتصادی و ترانزیتی این کشور کمک کند.

ذبیح الله مجاهد به پرسش های رادیو آزادی در مورد پاسخ نداد و حکومت طالبان نیز تا کنون در باره اظهارات تازه محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان واکنش نشان نداده است.

حکومت طالبان؛ اما پیش از این، اتهامات مبنی براینکه خاک افغانستان محل فعالیت گروه‌ های تروریستی است را رد کرده و حضور این گروه‌ها در این کشور را تکذیب کرده گفته که به هیچکس یا گروهی اجازه داده نمی‌شود که از خاک افغانستان بر ضد سایر کشورها استفاده کند.

پس از تنش‌های مرزی بیش از دو ماه قبل، گفت‌وگوهای هیئت‌های طالبان و پاکستان درباره رفع مشکلات و اتهامات پاکستان مبنی بر فعالیت تحریک طالبان پاکستان در افغانستان برگزار شد، اما دو طرف به هیچ نتیجه‌ای دست نیافتند و طالبان این اتهامات را رد کردند.

در این حال شماری از آگاهان امور سیاسی با اشاره به روابط پرتنش حکومت طالبان و پاکستان می‌گویند مطرح کردن ادعاها از سوی پاکستان در نشست های بین المللی در مورد طالبان از چندی به اینسو ادامه دارد و احتمال می‌رود حکومت طالبان به دلیل این که با پاکستان روبرو نشود در این نشست اشتراک نکرده است.

سمیع یوسفزی یکی از آنان به رادیو آزادی گفت: «روابط افغانستان و پاکستان پرتنش است و حکومت های دو کشور چه در نشست های دوجانبه یا در کنفرانس های بین المللی اتهاماتی را علیه یکدیگر وارد می‌کنند و این به این معنی است که هنوز هم یک سفر طولانی پر از تنش در برابر روابط آینده دو کشور قرار دارد.»

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجهٔ ایران، در این نشست گفت که ایران از نمایندهٔ افغانستان «حکومت طالبان» برای حضور در نشست دعوت کرده بود و باورمند بر این بود که حضور این نماینده می‌توانست روند ادغام سیاسی و اقتصادی افغانستان در موضوعات منطقه‌ای را تسریع کند، اما طالبان در این نشست شرکت نکردند و ایران به تصمیم آنها احترام می‌گذارد و این موضوع تاثیری بر مناسبات دوجانبه نخواهد داشت.

عباس عراقچی، وزیر خارجه‌ ایران در« نشست نمایندگان ویژه کشور های همسایه افغانستان و روسیه» تاکید کرده که منطقه بیش از هر زمان دیگر به چارچوب هماهنگ و پایدار برای همکاری در رابطه به افغانستان نیاز دارد؛ چارچوبی که به گفته او بر همگرایی، منافع جمعی و امنیت مشترک تمرکز کند و از رقابت‌های مقطعی فاصله گیرد.

سفارت ایران در افغانستان در صفحه ایکس نوشته که هیئت های شرکت کننده در نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان بر ضرورت همکاری با افغانستان برای کمک به توسعه اقتصادی و بهبود معیشت مردم این کشور و رفع تهدید های ناشی از هر گونه فعالیت‌ گروه های تروریستی علیه افغانستان و کشورهای منطقه تاکید کردند.

«نشست نمایندگان ویژه کشور های همسایه افغانستان و روسیه» روز یکشنبه ۱۴ دسمبر با حضور نمایندگان ویژه امور افغانستان از کشورهای پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه به میزبانی وزارت امور خارجه ایران به هدف بحث روی ایجاد یک رویکرد منطقه‌ای منسجم و پایدار در مدیریت چالش‌ها و بحران ‌های مشترک در تهران برگزار شد.

اظهارات رسمی و مستقیم نمایندگان روسیه، چین و سایر کشور های که در نشست تهران حضور داشتند، تاکنون منتشر نشده است.