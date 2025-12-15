سیلاب در مراکش جان ۳۷ تن را گرفت

گفت‌وگوها میان ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین و هیئت مذاکره‌کنندهٔ ایالات متحده، روز دوشنبه ۲۴ قوس در برلین، پایتخت جرمنی، ادامه می‌یابد.

به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، دو طرف روز یکشنبه حدود پنج ساعت گفت‌وگو کردند، اما به نتیجهٔ روشنی دست نیافتند.

در این مذاکرات، استیو ویتکاف، نمایندهٔ ویژهٔ دونالد ترمپ برای شرق میانه، جَرد کوشنر، داماد ترمپ، و شماری دیگر از مقام‌های امریکایی به نمایندگی از ایالات متحده حضور دارند.

این گفت‌وگوها بر طرح صلح ۲۸ ماده‌ای متمرکز است که از سوی امریکا پیشنهاد شده بود؛ طرحی که اوکراین بعداً آن را به ۲۰ ماده کاهش داد.