محمد نبی و پسرش حسن عیسی‌خیل، نخستین پدر و پسری شدند که در یک لیگ تجارتی بین‌المللی کرکت به میدان رفتند.

آن‌ها به نفع تیم «نوا اکسپرس» در لیگ برتر بنگلادش بازی می‌کنند.

در بازی دیروز، زمانی که محمد نبی و حسن با هم در میدان حضور داشتند، توانستند در ۳۰ توپ، ۵۳ دوش به سود تیم‌شان به دست آورند.

محمد نبی زودتر اوت شد، اما حسن که همچنان به بازی ادامه می‌داد، توانست در ۶۰ توپ ۹۲ دوش کسب کند و به عنوان بهترین بازیکن مسابقه انتخاب شود.

محمد نبی گفت که حسن را برای چنین بازی‌هایی آماده کرده و خوشحال است که او عملکرد خوبی داشته.

به گفته نبی، او امیدوار است که پسرش بتواند عضو تیم ملی افغانستان شود.

حسن عیسی‌خیل هم گفته که بازی کردن در کنار پدرش آرزوی هر دوی آنان بوده.