وزارت فواید عامه حکومت طالبان از باز شدن راه ها در چندین ولایت خبرداده است

این راه‌ها در ولایت‌های غور، دایکندی و میدان وردک به روی ترافیک باز شده اند.

محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی این وزارت، ناوقت روز شنبه ۱۱ دلو در صفحه ایکس توییتر سابق خود نوشته است که برخی از راه‌ها در این ولایت‌ها به دلیل بارش برف و توفان به‌گونه موقت مسدود شده بودند.

در بسیاری از ولایت‌های افغانستان تا چهارم فبروری بارش برف و باران‌های سنگین پیش‌بینی شده است و در حال حاضر در اکثر مناطق راه‌ها بسته می‌باشند.

یکی از این مسیرها شاهراه سالنگ است که پایتخت کابل را به ولایات شمالی وصل می‌کند.

این شاهراه به‌گونه وقفه‌ای باز می‌شود، اما هر لحظه امکان بسته‌شدن دوباره آن وجود دارد، زیرا در سالنگ‌ها بارش برف پیش‌بینی شده و هوا تا منفی ۱۵ درجه سرد است.

سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان، از رانندگان خواسته که هنگام سفر در مسیر های برفی و صعب‌العبور، لباس گرم، مواد خوراکی، روغنیات ضروری و زنجیر یا چِین برای وسایط نقلیه همراه داشته باشند.

این در حالی است که به تازگی ولایت های مختلف افغانستان شاهد برفباری و باران بودند که تلفات جانی و خسارات مالی به دنبال داشت.