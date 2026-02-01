جهان
جام ملت های فوتسال آسیا ؛ کویت با لبنان رو به رو می شود و قرغیزستان به مصاف کوریای جنوبی می رود
در ادامۀ رقابت های جام ملت های فوتسال آسیا روز دوشنبه (۱۳ دلو) نیز دو بازی برگزار می شود.
نخست تیم های کویت و لبنان به مصاف هم می روند و در یک بازی دیگر تیم فوتسال قرغیزستان در برابر تیم فوتسال کوریای جنوبی وارد میدان می شود.
تیم فوتسال افغانستان در گروه چهارم روز یکشنبه در مقابل تیم ایران ۵-۲ شکست خورد.
پیش از این ، افغانستان در مقابل تیم های مالیزیا و عربستان سعودی برنده شده بود.
جام فوتسال آسیا با اشتراک شانزده تیم در ۷ ماه دلو به میزبانی اندونیزیا آغاز شد.
حملات روسیه در اوکراین جان دستکم ۱۷ تن را گرفت
مقام های اوکراینی می گویند که دستکم ۱۷ نفر در دو حملۀ جداگانه روسیه در منطقۀ دنیپروپتروفسک در جنوب اوکراین روز یکشنبه (۱۲ دلو ) کشته شده اند.
به گفتۀ مقام ها ، ۱۵ نفر پس از آن کشته شدند که یک پهپاد روسی در نزدیک یک بس در ساحۀ پاولوهراد اصابت کرد.
دو تن دیگر در اثر اصابت یک پهپاد در یک خانۀ شخصی در دنیپرو مرکز این منطقه کشته شدند.
در همین حال ، مقام ها گفتند که در حملۀ روسیه به یک زایشگاه در شهر زاپوروژیا حداقل شش نفر زخمی شدند.
این حملات در حالی است که انتظار می رود دور جدید گفتگو ها بین کییف و مسکو در هفتۀ جاری آغاز شود.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که این دور گفتگو ها از ۱۵ تا ۱۶ دلو در شهر دبی امارات متحدۀ عربی برگزار خواهد شد.
ادعای وزیر اعلی بلوچستان: اخیراً ۱۴۵ مظنون به عضویت در گروههای شبهنظامی کشته شدند
میر سرفراز بوگتی، وزیر اعلی بلوچستان مدعی است که نیروهای امنیتی در دو روز گذشته ۱۴۵ مظنون به عضویت در گروههای شبهنظامی را در عملیاتها و درگیریها در نقاط مختلف این ایالت کشتهاند.
بوگتی امروز در کویته به خبرنگاران گفت که ۱۷ نیروی امنیتی نیز در ۴۰ ساعت گذشته در درگیری با شبهنظامیان کشته شدهاند.
به گفتۀ وی، تعداد غیرنظامیانی که در حملات روز شنبه شبهنظامیان کشته شدهاند به ۳۱ نفر رسیده است. بوگتی افزود که پنج زن و سه کوک از یک خانوادۀ بلوچ که ساکن منطقۀ خضدار گوادر هستند، کشته شدهاند.
این اظهارات پس از آن منتشر میشود که ارتش پاکستان دیروز اعلام کرد که در عملیات تلافیجویانه پس از حملات شبهنظامیان در مناطق مختلف کویته، مرکز بلوچستان، ۹۲ مظنون به عضویت در گروههای شبهنظامی را کشته است.
روابط عمومی ارتش اعلام کرد که ۱۸ غیرنظامی و ۱۵ سرباز در حملات شبهنظامیان کشته شدهاند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران ارتشهای کشورهای اروپایی را "گروه تروریستی" اعلام کرد
در واکنش به اقدام تازۀ اتحادیۀ اروپا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی (پارلمان) ایران روز یکشنبه لباس یونیفورم سپاه پاسداران را به تن کردند و در صحن مجلس شعار دادند.
وزرای خارجۀ اتحادیۀ اروپا پس از سالها فشار از داخل و خارج این بلوک، به تاریخ ۹ دلو با قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی موافقت کردند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، روز یکشنبه در واکنش به همین اقدام اعلام کرد که تهران هم ارتش کشورهای اروپایی را "گروه تروریستی" میداند.
او گفت که عواقب این اقدام به عهدۀ اتحادیهۀ اروپا خواهد بود.
اما مشخص نیست این عواقب چه خواهند بود.
حملات جداییطلبان بلوچ در مناطق مختلف پاکستان تلفاتی را بر جا گذاشته است
یک مقام امنیتی در مرکز ایالت بلوچستان گفته است که در جریان درگیریها و حملات روز شنبه، ۱۱ دلو دستکم ده نیروی امنیتی و ۵۸ فرد مسلح مخالف کشته شدهاند.
این مقام که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت که افراد مسلح مخالف امروز عملیات هماهنگشدهای را در دستکم دوازده منطقه، از جمله مرکز ایالت بلوچستان، شهر کویته، آغاز کردهاند.
پیش از این اظهارات، صبح امروز گزارشهایی از درگیریها و انفجارها از کویته، پسنی، مستونگ، نوشکی و گوادر منتشر شده بود.
گروه جداییطلب بلوچ موسوم به «ارتش آزادیبخش بلوچستان» مسئولیت این عملیات هماهنگ را بر عهده گرفته است.
گذرگاه رفح میان غزه و مصر فردا بازگشایی می شود
قرار است گذرگاه رفح میان غزه و مصر از روز یکشنبه، ۱۲ دلو بازگشایی شود. این اقدام بخشی از طرح صلح پیشنهادی واشنگتن برای غزه است.
اردوی اسرائیل اعلام کرده است که گذرگاه رفح تنها برای رفتوآمد شمار محدودی از افراد باز خواهد شد و تنها کسانی اجازه عبور خواهند داشت که از سوی اسرائیل تأیید شده باشند.
همزمان، اتحادیه اروپا بر روند رفتوآمد این افراد نظارت خواهد کرد.
رفح تنها گذرگاه غزه است که با اسرائیل مرز مشترک ندارد.
این گذرگاه از ماه می سال ۲۰۲۴ بسته بوده است.
جداییطلبان بلوچ حملات «هماهنگ» را در سراسر بلوچستان پاکستان آغاز کردند
در ایالت بلوچستان پاکستان، جداییطلبان بلوچ روز شنبه ۱۱ دلو بهطور همزمان در مناطق مختلف، از جمله مرکز این ایالت، شهر کویته، عملیاتهایی را آغاز کردهاند.
یک مقام امنیتی در کویته که نامش فاش نشده، به خبرگزاری فرانسه گفته است که این عملیاتهای هماهنگ با استفاده از افراد مسلح و مهاجمان انتحاری در سراسر بلوچستان، بهویژه در کویته، پسنی، مستونگ، نوشکی و گوادر، در جریان است.
گروه جداییطلب بلوچ موسوم به «اردوی آزادیبخش بلوچ» مسئولیت این عملیاتهای هماهنگ را بر عهده گرفته است.
عباس عراقچی: ایران آماده توافقی برابر و منصفانه است
وزیر امور خارجه ایران بار دیگر آمادگی این کشور را برای دستیابی به یک توافق با امریکا اعلام کرد.
عباس عراقچی امروز شنبه ۱۱ دلو در صفحه ایکس نوشته است که کشورش آماده یک توافق عادلانه و منصفانه با واشنگتن است.
عراقچی گفته است ایران حاضر است از ساخت سلاح هستهای خودداری کند، به شرطی که تحریمهای وضعشده بر تهران برداشته شود.
رئیسجمهور ایالات متحده امریکا روز پنجشنبه گفته بود که برای ایران ضربالاجلی تعیین کرده است که آنان از آن آگاه هستند.
دونالد ترمپ همچنین روز پنجشنبه در قصر سفید گفت که شمار زیادی از کشتیهای بزرگ جنگی امریکا بهسوی ایران در حرکتاند.
سرمنشی ملل متحد میگوید که این سازمان در معرض خطر "فروپاشی مالی قریبالوقوع" قرار دارد
به گزارش خبرگزاری رویترز، انتونیو گوترش این موضوع را در نامهای به کشورهای عضو سازمان ملل متحد بیان کرده است.
هر چند سرمنشی ملل متحد بارها در بارۀ بحران نقدینگی این سازمان صحبت کرده، اما این شدیدترین هشدار او است که تا به حال مطرح شده است.
این درحالیست که ایالات متحدۀ امریکا، به عنوان حامی اصلی ملل متحد کمک مالیاش به ادارههای ملل متحد را کاهش داده و از پرداخت اجباری به بودجههای عادی این سازمان خودداری کرده است.
گوترش در نامهاش که به تاریخ ۲۸ جنوری صادر شده، گفته است: "بحران در حال عمیقتر شدن است، اجرای برنامهها را تهدید میکند و خطر فروپاشی مالی را به همراه دارد و اوضاع در آیندۀ نزدیک بدتر خواهد شد."
این درحالیست که ادارههای ملل متحد در افغانستان که مراجع اصلی ارائۀ کمکهای بشردوستانه به نیازمندان هستند، در سالهای اخیر بارها از کاهش بودجهشان نگرانی کرده اند.
اردوی پاکستان: ۴۱ فرد مسلح مشکوک در بلوچستان کشته شدند
اردوی پاکستان ادعا کرده است که در جریان عملیات در ولسوالیهای هرنایی و پنجگور ایالت بلوچستان، ۴۱ فرد مسلح مشکوک را کشته است.
دفتر روابط عمومی اردوی پاکستان (آیاسپیآر) روز جمعه ۳۰ جنوری در بیانیهای اعلام کرد که این عملیات بر اساس اطلاعات استخباراتی و در تاریخ ۲۹ جنوری انجام شده است.
در اعلامیه آمده است که پس از «درگیری شدید» در یک مخفیگاه افراد مسلح در هرنایی، ۳۰ تن کشته شدند و در ولسوالی پنجگور ۱۱ فرد مسلح کشته شدهاند.
مشخص نشده که آیا در این عملیاتها به نیروهای امنیتی پاکستان تلفات وارد شده است یا نه.
همچنان اردوی پاکستان نگفته که افراد کشتهشده به کدام گروه وابسته بودند، اما نوشته است که آنان به گروههای نیابتی هند موسوم به «فتنهالخوارج» و «فتنهالهندوستان» ارتباط داشتند.
اردوی پاکستان معمولاً اصطلاح «فتنهالخوارج» را برای گروه تحریک طالبان پاکستان (TTP) و «فتنهالهندوستان» را برای گروههای مسلح جداییطلب بلوچ بهکار میبرد.
تا کنون تحریک طالبان پاکستان و گروههای جداییطلب بلوچ در این باره واکنشی نشان ندادهاند و منابع مستقل نیز ادعای ادوی پاکستان را تأیید نکردهاند.
از سوی دیگر، هند بارها اتهام حمایت از گروههای مسلح در پاکستان را رد کرده است.