صفحه پشتو Azadi English
شنبه ۲۳ حوت ۱۴۰۴ کابل ۰۰:۵۶

هگست: امریکا اجازه نخواهد داد که ایران عبور کشتی‌ها از تنگهٔ هرمز را به آزمون بکشد

پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحدۀ امریکا(آرشیف)
پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحدۀ امریکا(آرشیف)

پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، روز جمعه (۲۲ حوت) گفت که امریکا اجازه نخواهد داد  که ایران عبور و مرور کشتی‌ها از تنگهٔ هرمز را به آزمون بکشد.

هگست در یک نشست خبری در واشنگتن گفت که امریکا برای حل موضوع سلاح‌های هسته‌ای ایران «مجموعه‌ای از گزینه‌ها» در اختیار دارد و یکی از این گزینه‌ها این است که ایران خود تصمیم بگیرد و از ساختن سلاح هسته‌ای صرف‌نظر کند.

مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید ایران، در بیانیه‌ای نسبت داده شده به او گفته که در زمان جنگ از تنگهٔ هرمز به حیث یک «ابزار نظامی» استفاده خواهد کرد.

وزیر دفاع ایالات متحده در مورد رهبر جدید ایران نیز گفته، امریکا باور دارد که مجتبی خامنه‌ای زخمی شده و واشنگتن اجازه نخواهد داد که ایران در تنگهٔ هرمز برای کشتی‌های حامل نفت مشکل ایجاد کند.

تنگهٔ هرمز یک مسیر مهم بحری است که بخش بزرگی از صادرات نفت جهان از آن عبور می‌کند و در دو هفتهٔ اخیر که درگیری با ایران ادامه دارد، عملاً بسته شده است.

بر منطقۀ فیض‌آباد در حومۀ اسلام‌آباد، حملات طیارات بی پیلوت صورت گرفت

میدان هوایی اسلام‌آباد(آرشیف)
میدان هوایی اسلام‌آباد(آرشیف)

صدای چندین انفجار بعد از ظهر جمعه (۲۲ حوت) در منطقهٔ فیض‌آباد در حومۀ اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، شنیده شد و در پی آن میدان هوایی بین‌المللی اسلام‌آباد به روی پروازها بسته شد.

براساس رسانه‌های پاکستانی، به دلیل حملات طیارات بی پیلوت از افغانستان، همۀ پروازها به میدان هوایی اسلام‌آباد متوقف شده است.

رسانه‌های پاکستانی گفته‌اند که به طیارات گفته شده که مسیر خود را از اسلام‌آباد به یک میدان هوایی دیگر تغییر دهند و طیارات موجود در میدان هوایی، اجازهٔ پرواز نیافته‌اند.

شماری از خبرنگاران و برخی از رسانه‌ها، تصاویر دود برخاسته در نتیجهٔ این حمله را منتشر کرده‌اند.

منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که حکومت طالبان برخی تأسیسات نظامی پاکستان در نزدیک اسلام‌آباد، در منطقهٔ فیض‌آباد، را هدف قرار داده است.

مقامات پاکستانی گفته‌اند که بعد از ظهر جمعه دو طیارۀ بی پیلوت در فضای فیض‌آباد سرنگون شدند و در این رویداد یک تن زخمی شده است.

درگیری میان افغانستان و پاکستان، تلاش‌های میانجی‌گری چین را به آزمون می‌کشد

آرشیف
آرشیف

حملات تازهٔ جت‌های جنگی و طیاره‌های بی‌پیلوت پاکستان که ولایات کابل، کندهار، پکتیکا و پکتیا در افغانستان را هدف قرار داده‌اند، تلاش‌های دیپلوماتیک چین را که برای تامین صلح میان پاکستان و طالبان، با آزمون روبه‌رو کرده است.

چین اخیراً تلاش‌های گستردهٔ دیپلوماتیک را برای عادی‌سازی وضعیت در امتداد خط دیورند در حدود ۲۶۰۰ کیلومتر میان افغانستان و پاکستان آغاز کرده و در ادامهٔ این تلاش‌ها، وزیر امور خارجهٔ چین بار دیگر وزیر خارجهٔ طالبان در مورد کاهش خشونت‌ها تیلفونی صحبت کرده است.

حافظ ضیا احمد تکل، سخنگوی وزارت خارجهٔ طالبان، گفت که وانگ یی، وزیر امور خارجهٔ چین، روز جمعه(۲۲ حوت) با امیرخان متقی در مورد تحولات جاری از طریق تلفن گفتگو کرده است.

متقی به وزیر خارجهٔ چین گفته که حملات پاکستان باعث تلفات و خسارات به افراد ملکی شده است.

اسلام‌آباد حملات شب پنجشنبه بر کابل، کندهار، پکتیکا و پکتیا را تأیید کرد، اما گفته که پناهگاه‌های تروریستان را از بین برده است.

اما دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان(یوناما) و مقام‌های طالبان روز جمعه اعلام کردند که در نتیجهٔ حملات هوایی پاکستان چهار فردملکی کشته و ۱۵ تن دیگر زخمی شده‌اند.

حکومت طالبان ادعا کرده که در واکنش، با استفاده از طیاره‌های بی‌پیلوت بر مراکز نظامی پاکستان بر برخی مناطق در پاکستان حمله کرده است.

پاکستان تا هنوز در این مورد این ادعا چیزی نگفته است.

در اثر انفجار در خیبرپختونخوا، حداقل هفت پولیس پاکستانی، کشته شدند

آرشیف
آرشیف

در اثر انفجار در ولسوالی لکی مروت در ایالت خیبرپختونخوا، روز جمعه(۲۲ حوت) حداقل هفت پولیس کشته شدند.

سخنگوی پولیس پاکستان روز جمعه به رسانه های این کشور گفت که این عساکر پولیس در نتیجۀ انفجار موتر حامل آنها در نزدیکی منطقه قبایلی بیتنی کشته شدند.

به گفته او انفجار، یک موتر گزمۀ پولیس را هدف قرار داد که شش پولیس در محل رویداد کشته و یک تن دیگر زخمی شد.

پولیس زخمی برای تداوی به شفاخانه انتقال داده شد، مگر او در جریان تداوی جان باخت.

این گونه حملات در خیبر پختونخوا معمولاً توسط تحریک طالبان پاکستان(تی تی پی) انجام می شود.

زلنسکی: کاهش تحریم‌ها بر نفت روسیه، به ختم جنگ در اوکراین کمک نمی‌کند

ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین(آرشیف)
ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین(آرشیف)

ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین، می گوید که تصمیم امریکا برای کاهش موقت تحریم‌ها بر نفت روسیه به پایان دادن به جنگ و برقراری صلح در اوکراین کمک نمی‌کند. این اظهارات در حالی صورت گرفته کهٔ جنگ در شرق میانه ادامه دارد.

زلنسکی روز جمعه (۲۲ حوت) در یک کنفرانس خبری مشترک با امانویل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه، گفت «اقدامِ کاهش تحریم‌ها از سوی امریکا می‌تواند حدود ۱۰ میلیارد دالر برای روسیه جهت ادامهٔ جنگ فراهم کند. این اقدام قطعاً به صلح کمک نمی‌کند.»

براساس مرکز خبر رادیو آزادی، حدود دو هفته پس از آنکه امریکا و اسرائیل حملات را علیه ایران آغاز کردند، یکی از پیامدهای مهم آن افزایش قیمت نفت بوده؛ امری که به طور غیرمستقیم به نفع روسیه تمام شده و نگرانی‌هایی را به وجود آورده که این جنگ توجه‌ را از مبارزهٔ اوکراین علیه روسیه منحرف ‌کند.

ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که به طور موقت تحریم‌ها بر نفت روسیه را لغو خواهد کرد.

تصمیم امریکا در مورد کاهش تحریم‌ها بر نفت روسیه، مورد استقبال مسکو قرار گرفت

آرشیف
آرشیف

تصمیم ایالات متحده مورد کاهش تحریم‌ها بر صنایع نفتی روسیه مورد استقبال مسکو قرار گرفت، اما از سوی اتحادیه اروپا انتقاد شده است.

امریکا در تلاش برای ثبات بازارهای انرژی که دراثر جنگ ایران مختل شده، ممنوعیت خود را بر صادرات نفت روسیه به طور موقت لغو کرده است.

دیمیتری پسکوف سخنگوی قصر کرملین از تخفیف این تحریم‌ها توسط ادارۀ امریکا استقبال کرده است.

پسکوف روز جمعه (۲۲ حوت) در یک اعلامیه گفت که روسیه تلاش های امریکا را برای ثبات بازارهای انرژی می بیند و منافع آنها در این زمینه همسو است.

کریل دیمیتریوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور انرژی نیز پس از دیدار با استیو ویتکوف، فرستاده ویژه امریکا و جارد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترمپ، از این تصمیم جدید امریکا استقبال کرده است.

با این حال، آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا گفته که این اقدام یکجانبۀ واشنگتن "بسیار نگران کننده" است، زیرا برای امنیت اروپا پیامدهایی در قبال دارد.

کوستا هشدار داده که کاهش تحریم‌ها علیه روسیه به مسکو منابع بیشتری برای ادامۀ جنگ علیه اوکراین خواهد داد.

ترکیه یک راکت دیگر ایران را در آسمان خود رهگیری کرد

وزارت دفاع ترکیه روز جمعه اعلام کرد که یک راکت بالستیک شلیک‌شده از ایران پس از ورود به حریم هوایی این کشور توسط سیستم‌های دفاع راکتی ناتو رهگیری و منهدم شده است.

در بیانیه وزارت دفاع ترکیه گفته شده که این راکت در شرق مدیترانه خنثی شد.

این سومین بار در بیش از یک هفته گذشته است که راکت‌های بالستیک‌ ایران در آسمان ترکیه که عضو سازمان ناتو است رهگیری می‌شود.

به گفته وزارت دفاع ترکیه، تمام اقدامات لازم برای مقابله با هر تهدیدی علیه قلمروی این کشور به کار گرفته می‌شود.

پیشتر خبرهایی از به صدا درآمدن زنگ هشدار در پایگاه هوایی اینجرلیک ترکیه منتشر شده بود. این پایگاه میزبان نیروهای ناتوست.

مقام‌های ترکیه پیشتر نسبت به ادامه حملات راکتی از ایران به این کشور هشدار داده و خواستار توقف آنها شده بودند.

راشد خان به مقام اول توپ‌اندازان جهان در مسابقات بیست‌آوره و یک‌روزه رسید

راشد خان، ستاره تیم ملی کریکت افغانستان، در تازه‌ترین رده‌بندی شورای بین‌المللی کریکت (ICC) در مسابقات بیست‌آوره (T20) و یک‌روزه بین‌المللی (ODI) در میان توپ‌اندازان مقام نخست را به دست آورده است.

راشد خان به دلیل عملکرد درخشان خود در مسابقات اخیر توانسته در هر دو قالب به رتبه اول جهان برسد.

او در حالی در سطح جهان در مسابقات یک‌روزه و بیست‌آوره به مقام نخست توپ‌اندازان دست یافته است که مدتی پیش بورد کریکت افغانستان او را از سمت کاپیتانی تیم کنار گذاشته بود.

رئیس جمهور فرانسه حمله طیاره بی‌سرنشین در اربیل را محکوم کرد؛ یک سرباز فرانسوی کشته شد

در حمله‌ای طیاره بی‌سرنشین در منطقه اربیل در اقلیم کردستان عراق، یک سرباز فرانسوی کشته شده است.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه این حمله را محکوم کرده و گفته است که این حمله علیه نیروهای فرانسوی انجام شده که از سال ۲۰۱۵ در چارچوب ائتلاف بین‌المللی علیه گروه داعش فعالیت دارند.

براساس گزارش‌ها، چند سرباز دیگر فرانسوی نیز زخمی شده‌اند.

مکرون این حمله را «غیرقابل قبول» خوانده و افزوده است که فرانسه به عملیات خود علیه گروه‌های تروریستی در منطقه ادامه خواهد داد.

سلطان‌علی کشتمند، یکی از صدراعظم های پیشین افغانستان، در شهر لندن درگذشته است.

سلطان‌علی کشتمند، یکی از صدراعظم های پیشین افغانستان، در شهر لندن درگذشته است.

کشتمند حدود یک دهه در دوران ببرک کارمل و سپس در دوره دکتر نجیب‌الله به‌عنوان صدراعظم افغانستان خدمت کرد.

او نخستین فرد از قوم هزاره بود که به این مقام رسید.

کشتمند در سال ۱۹۳۵ در ولسوالی چهاردهی کابل به دنیا آمده بود.

او در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود همواره تأکید می‌کرد که برای دستیابی به صلح و امنیت پایدار در افغانستان، بهبود اقتصاد و بهتر شدن شرایط زندگی مردم بسیار مهم است.

