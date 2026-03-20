دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز پنج‌شنبه تأکید کرد که قصد ندارد نیروهای امریکایی را به ایران اعزام کند.

او این اظهارات را در قصر سفید و در دیدار با صدراعظم جاپان بیان کرد.

ترمپ در پاسخ به این پرسش که آیا امریکا نیروهایش را به ایران خواهد فرستاد، گفت: «نه، من نیروها را به هیچ‌جا نمی‌فرستم. حتی اگر هم می‌خواستم، آن را به شما نمی‌گفتم.»

این در حالی است که پیش از آن، خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که دولت ترمپ در حال بررسی اعزام هزاران نیرو به شرق میانه و گسترش عملیات علیه ایران است.

ترمپ همچنین گفت که به بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل توصیه کرده به تأسیسات انرژی ایران حمله نکند و افزود که نتانیاهو با این موضوع موافقت کرده است.