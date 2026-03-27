جایگاه ویژۀ بهار در شعر و ادب زبان دری





از این دریچه،صدای بهار می‌آید

به مناسبت فرا رسیدن فصل بهار، شماری از شعرهای بهاری این شاعران را با مخاطبان شریک می‌سازیم و نظر اهل ادب را در مورد اهمیت و جایگاه بهار در شعر و فرهنگ افغان نیز بازتاب می‌دهیم.

"از این دریچه،صدای بهار می‌آید

صدای شاعر چشم‌انتظار، می‌آید

از این دریچه،از این منزل شگوفه و گل

نشانه‌های نگاه چنار، می‌آید

از این دریچه،از این آشنای شام و سحر

صدای عاشق شب‌زنده‌دار،می‌آید

ببین به غنچه‌ زیبای نخل خاطره‌ها

ورق ورق گل یادی ز یار،می‌آید

از این دریچه‌ای باران عشق و بغض فراق

چکان چکان،غزلی سوگوار،می‌آید ."

این بخشی از شعر خالده تحسین شاعر افغان مثالی از نگاه شاعران افغان به فصل بهار است.

بهار، با ویژگی‌های خاصش، همواره توجه شاعران را جلب کرده ، برخی شاعران در این زمینه غزل‌های کامل یا شعرهای آزاد سروده‌اند و برخی دیگر تنها بیت‌های پراگنده‌آفریده‌اند، اما اهمیت و جذابیت این موضوع همواره مورد توجه بوده است.

امروز در هوای تو بوی بهار نیست

صفیه میلاد شاعر و نویسنده نیز غزلی در این باره سروده و چند بیت آنرا با رادیو آزادی شریک ساخته است:

«امروز در هوای تو بوی بهار نیست

گل‌های باغ را هوس برگ و بار نیست

چون شاخه‌های هرز، تبر خورده بر سرم

در کاج سر بریده‌‌ی من اقتدار نیست

سوزانده‌ای تمام گیاهان باغ را

حتی برای لانه‌ی موسیچه‌ خار نیست

ای منبع طراوت گل‌های اطلسی

بی‌تو نشاط باغ مرا اعتبار نیست

دیوانه‌گی و پوچی‌ و اندوه نا تمام

بی‌تو چگونه سهم من از روزگار نیست.»

بهار نه تنها در شعر شاعران، بلکه در دوبیتی های عامیانه دری نیز جایگاه ویژه دارد؛

«بهار آمد چرا تنها ‌بگردیم

بیا هر دوی ما یکجا بگردیم

بیا دستی به دست پهلو به پهلو

به باغ و دشت، لب دریا بگردیم»

بهار در شعر فارسی از قدیم تا حال به صورت های گوناگون یا معانی گوناگون کاربرد داشته

اهل ادب می‌گویند طبیعت بر ذهن و روان انسان تأثیر دارد، هر فصل ویژگی‌های خاص خود را دارد که سبب تغییر وضعیت روان انسان می‌شود، به‌ویژه بهار که فصل آغاز زندگی، روشنایی و رنگ‌هاست.

در این میان، مجیب مهرداد شاعر ،نویسنده و استاد پیشین فاکولته زبان و ادبیات دری درباره توجه به این موضوع به رادیو آزادی گفت:

«بهار در شعر فارسی از قدیم تا حال به صورت های گوناگون یا معانی گوناگون کاربرد داشته، از یک طرف بهار سمبول یا نماد تجدید حیات و رستاخیز طبیعی بوده از طرف دیگر بهار به عنوان گشایش معنوی در شعر عرفانی فارسی آمده، همچنان بهار به عنوان نماد عشق در شعر کلاسیک فارسی و در کنار آن بهار نماد گذر زمان هم است،همچنان در شعر معاصر فارسی هم ما فراوان واژه بهار را می بینیم که کاربرد داشته.»

بسیاری از شعرهای بهاری به صورت آهنگ نیز اجرا شده‌اند که از نظر محتوا کهنه نشده‌اند و سال‌هاست شنیده می‌شوند و طرفداران خاص خود را دارند.