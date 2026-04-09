روبینه ۱۰ ساله، باشندهٔ منطقه چهلگزی ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار میگوید که دو روز پیش، بر اثر بارندگی شدید، سقف خانهشان فرو ریخت و او و برادرش بهشدت زخمی شدند.
من و برادرم داخل ماندیم و سقف بالای ما فرو ریخت.
او روز پنجشنبه، ۲۰ حمل به رادیو آزادی گفت: "صبح چای مینوشیدیم که باران شدید شد و دیگران از اتاق بیرون رفتند، من و برادرم داخل ماندیم و سقف بالای ما فرو ریخت، زیر خاک ماندیم، بعد ما را طالبان به کلینیک بردند، وقتی چشم باز کردیم دیدیم در خانه نیستیم، یک روز بعد که ما را به خانه آوردند، دیدیم خانهما کاملاً ویران شده و حالا هیچ چیزی نداریم."
مادر روبینه که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، گفت که آنان سرپرست ندارند، شوهرش قبلاً درگذشته است و اکنون برای نگهداری از ۱۰ کودک خود حتی سرپناه هم ندارد.
او افزود: "دو فرزندم زخمی شدهاند، سقف بالای ما فرو ریخت، مردم ما را به شفاخانه انتقال دادند، حالا هیچ چیزی نداریم، در فضای باز ماندهایم، اتاق نداریم، لطفاً به ما کمک شود، یک سرپناه یا خیمه بدهند، همه چیز ما زیر خاک است و چیزی نداریم که دوباره بسازیم."
این کودک که هم ملالی و هم امینه نام داشت، سقف بالایش فرو ریخت و جان باخت.
داکتر زرغون، باشندهٔ ولسوالی هسکهمینه ولایت ننگرهار، میگوید که یکی از خویشاوندان نزدیکشان که کودک یکونیمسالهای بود، بر اثر فروریختن سقف خانه در نتیجهٔ سیلابها جان باخته است.
"این کودک که هم ملالی و هم امینه نام داشت، سقف بالایش فرو ریخت و جان باخت. این رویداد روز سهشنبه رخ داده است."
همچنان شماری از باشندگان ولسوالی سپینغر ننگرهار به رادیو آزادی گفتند که روز چهارشنبه، ۱۹ حمل، سیلابها و بارندگیهای شدید، جان یک کودک ۷ ساله به نام یوسف را نیز گرفته است.
رادیو آزادی تلاش کرد با پدر یوسف نیز گفتوگو کند، اما نزدیکانش گفتند که او مصروف مراسم جنازۀ پسرش است.
در همین حال سازمان حفاظت از کودکان (سیف دَ چلدرن) نگرانی خود را از تأثیرات سیلابهای مرگبار اخیر در افغانستان ابراز کرده و گفته که این رویدادها شمار زیادی از کودکان افغان را آسیب رسانده است.
این سازمان روز چهارشنبه، ۱۹ حمل در صفحۀ ایکس خود اعلام کرد که این سیلابها، بهشمول کودکان، بیش از یک صد نفر را به کام مرگ کشانده است.
این نهاد هشدار داده که سیلابها بهگونهٔ ناگهانی رخ میدهند و میتوانند در چند ثانیه زندگی کودکان را به خطر انداخته یا پایان دهند.
این اداره افزوده است که احتمال بارندگیهای بیشتر نیز پیشبینی شده و تأکید کرده که برای حفظ جان مردم، اقدامات فوری ضروری است.
از سوی دیگر برنامۀ اسکان بشر ملل متحد (یو ان هبیتات) نیز روز چهارشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که در سال ۲۰۲۶، حدود ۴.۲ میلیون نفر در افغانستان به سرپناه اضطراری و اقلام غیرخوراکی نیاز دارند و سیلابهای اخیر این نیازها را بیشتر کرده است.
این اداره نیز تأکید کرده که برای حل این چالشها باید هرچه زودتر اقدام شود و گفته است هر خانواده مستحق داشتن یک مکان امن برای زندگی است.
ادارۀ ملی آمادگی و مبارزه با حوادث حکومت طالبان نیز گزارش داده که در یک شبانه روز گذشته، بر اثر بارندگیهای شدید و سیلابها در ۱۸ ولایت، ۹ نفر کشته ئ ۱۳ تن زخمی شدند و یک تن ناپدید شده است.
یوسف حماد، سخنگوی این اداره در یک پیام ویدیویی روز پنجشنبه در شبکه ایکس گفته که آنان در حال رساندن کمک به افرادی هستند که در سیلابها گیر ماندهاند.
ادارۀ ملی آمادگی و مبارزه با حوادث حکومت طالبان در پست دیگری در صفحۀ ایکس گفته که در نزدیک به سه هفتۀ گذشته در نتیجۀ بارانهای شدید و سیلابها، دست کم ۱۵۷ نفر کشته، ۲۲۹ نفر زخمی و ۹ دیگر ناپدید شده اند.
این در حالیست که در یک هفته گذشته، بارندگیهای شدید و سیلابهای مرگبار در ۳۳ ولایت افغانستان، علاوه بر تلفات انسانی، خسارات گستردۀ مالی نیز برجا گذاشته و صدها جریب زمین زراعتی، دهها خانه، مواشی، راهها، پلها و تأسیسات عامه را از بین برده است.