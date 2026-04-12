آشا بوسلی، خوانندۀ مشهور هندی در ۹۲ سالگی درگذشت
آشا بوسلی، خوانندۀ مشهور هندی، روز یکشنبه (۲۳حمل) در ۹۲ سالگی درگذشت.
پسرش در گفتوگو با رسانه ها خبر درگذشت او را تایید کرده است.
آشا بوسلی، در سال ۱۹۴۳ میلادی در ۹ سالگی به آواز خوانی شروع کرد.
او در جریان چند دهه فعالیت هنری حدود ۱۲ هزار آهنگ ثبت کرد.
لتا منگشکر خواهر بزرگ آشا بوسلی از معروفترین هنرمندان هند بود.
ایرنا: با وجود اختلافات جدی در مذاکرات با امریکا، گفتوگوها از طریق انتقال متن ادامه دارد
خبرگزاری دولتی ایرنا میگوید«با وجود اختلافات جدی در مذاکرات با امریکا، گفتوگوها از طریق انتقال متن ادامه دارد».
براساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، پیش از این، خبرگزاریهای تسنیم و فارس، نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گزارش دادند که موضوع تنگه هرمز «یکی از محورهای اصلی اختلاف» است که در مرحلهٔ انتقال متن، مانع از پیشرفت مذاکرات شده است.
خبرگزاری تسنیم در گزارش خود همچنین گفته که پس از شروع رسمی مذاکرات در حدود ساعت شش و نیم بعد از ظهر به وقت تهران، اعضای اصلی هیئتها «بیش از یک ساعت» مذاکره کردند، سپس گروههای کارشناس وارد گفتوگوهای تخنیکی شدند که «بین دو تا سه ساعت» طول کشید و سپس مرحلهٔ تبادل متنها آغاز شد تا چارچوب مشترک مذاکرات به دست آید، اما «اختلاف بر سر موضوع تنگه هرمز» مانع از پیشرفت مذاکرات شده است.
پس از انتشار گزارش تسنیم، خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرد که «باوصف اختلافات جدی در مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و امریکا، گفتوگوها به طور فشرده و از طریق انتقال پیام متن بین طرفین ادامه دارد».
براساس خبرگزاری فرانسپرس، رسانۀ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ناوقت شنبه(۲۲ حمل) گفت «براساس اطلاعاتی که یک فرد نزدیک به تیم مذاکرهکننده به خبرنگار تلویزیون دولتی ارائه کرده، احتمالاً دور دیگری از مذاکرات، ناوقت امشب یا فردا برگزار خواهد شد.»
تلویزیون دولتی ایران: تا اکنون دو دور مذاکرات بین مقامات ایرانی و امریکایی در پاکستان دایر شده است
تلویزیون دولتی ایران می گوید که تا اکنون دو دور مذاکرات بین مقامات ایرانی و امریکایی در پاکستان برگزار شد.
خبرگزاری رویترز نیز از قول خبرگزاری نیمهرسمی تسنیم ایران گزارش داد که تنگۀ هرمز همچنان از جمله موارد اصلی «اختلاف جدی» در مذاکرات بین هیئتهای ایران و امریکا در اسلامآباد است و افزود که علیرغم آنچه که خواستههای بیش از حد ایالات متحده توصیف شده، رایزنیها ادامه دارد.
شماری از رسانه های خبر معتبر جهان گزارش داده اند که مذاکرات روز شنبه میان ایران و ایالات متحدۀ امریکا به میانجیگری پاکستان"بطور مستقیم و رودررو" صورت می گیرد
تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان در برابر تیم تاجیکستان شکست خورد
تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان روز شنبه( ۲۲ حمل) با تیم تاجیکستان به میدان رفت.
در این مسابقه که در چارچوب رقابتهای قهرمانی آسیا (کافا) برگزار شد، تیم افغانستان ۳ در برابر ۲ از تیم تاجیکستان شکست خورد.
بازی روز شنبه، چهارمین و آخرین مسابقۀ تیم افغانستان در این رقابتها بود.
افغانستان پیش از این سه بازی انجام داده بود؛ در نخستین دیدار به قرغیزستان باخت، در بازی دوم با ترکمنستان مساوی شد و در سومین مسابقه نیز از تیم کشور میزبان ازبیکستان را شکست خورد.
رقابتهای قهرمانی زیر سن ۱۷ سال آسیا، میان تیمهای افغانستان، قرغیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان که ۱۶ حمل در ازبیکستان آغاز شد تا ۲۶ حمل ادامه خواهد داشت.
وزارت صحت لبنان: در حملات اسرائیل، ۱۰ تن کشته شدند
در پی حملات اسرائیل بر جنوب لبنان، وزارت صحت این کشور روز شنبه( ۲۲ حمل) اعلام کرد که در نتیجه این حملات، ۱۰ تن از جمله سه کارمند خدمات اضطراری کشته شده اند.
این در حالیست که رسانههای حکومتی لبنان از دوازده حمله بر مناطق مختلف این کشور گزارش داده اند.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، وزارت صحت لبنان، روز شنبه( ۲۲ حمل) در یک اعلامیه گفته که سه حمله مرگبار مناطق مختلف شهرک نباطیه را هدف قرار داد، یک عضو دفاع ملکی لبنان و دو تن از امدادگران مربوط به کمیتۀ صحی اسلامی وابسته به حزبالله، در جملۀ کشتهشدگان، شامل اند.
حزب الله گروهی مورد حمایت ایران در لبنان که از سوی اسرائیل و امریکا یک سازمان تروریستی خوانده شده، اما اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را. نمایندگان شاخۀ سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند.
وزارت صحت لبنان همچنان آنچه را «هدفگیری سیستماتیک» کارمندان خدمات اضطراری از سوی اسرائیل خوانده، محکوم کرده است.
اسرائیل تا هنوز در این مورد رسماً چیزی نگفته است.
نمایندههای ایران و امریکا برای مذاکرات به اسلام آباد سفر کردند
معاون رئیسجمهور ایالات متحده امریکا امروز شنبه وارد اسلامآباد شد هیئت ایران به رهبری محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس این کشور، شب گذشته به پایتخت پاکستان رسیده بود.
رسانههای حکومتی در ایران به نقل از محمدباقر قالیباف نوشتهاند: «نیت ما خیر است، اما اعتماد نداریم.»
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور امریکا، نیز پیش از سفر به پاکستان گفته بود که به گفتوگوهای مثبت با ایران امیدوار است، اما همزمان هشدار داده که اگر تهران قصد فریب داشته باشد، پیشنهادهایی که قابل پذیرش نباشد، رد خواهد شد.
وزیر امور خارجه پاکستان روز شنبه ابراز امیدواری کرد که دو هیئت عالیرتبه ایران و امریکا در مذاکرات پیشِ رو «مشارکت سازنده» داشته باشند.
اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، پس از استقبال از دو هیئت ایرانی و امریکایی بیانیهای رو در ظهر شنبه منتشر کرد.
در بیانیه وزارت خارجه پاکستان ابراز امیدواری شده است که طرفین با نیت «اشتراک سازنده» به پای میز مذاکره بروند. در این بیانیه همچنین بر تمایل اسلامآباد به تسهیل روند مذاکرات برای رسیدن به «راه حلی ماندگار و پایدار» تأکید شده است.
در حالی که قرار بود دو هیئت صبح شنبه مذاکرات را آغاز کنند، اکنون رسانههای داخل ایران نوشتهاند که هر یک از هیئتها جداگانه ابتدا با شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، دیدار میکنند و سپس برنامه دیدار هیئتها مشخص خواهد شد.
بازگشت چهار فضانورد از مأموریت تاریخی سفر به ماه با «آرتمیس ۲»
چهار فضانورد مأموریت سفر با «آرتمیس ۲» که رکورد بیشترین فاصلۀ انسان از کرۀ زمین را بهنام خود ثبت کردند، پس از سفری تقریباً ده روزه به کره ماه به زمین بازگشتند.
کپسول «اوریون» حامل این چهار فضانورد، طبق برنامه امروز شنبه، ۲۲ حمل، در نزدیکی شهر سندیهگو در اقیانوس آرام فرود آمد.
آرتمیس ۲ نخستین مأموریت سرنشیندار به نزدیکی کره ماه در بیش از نیم قرن گذشته بود.
این فضانوردان، شامل رید وایزمن، ویکتور گلاوِر و کریستینا کوخ، سه فضانورد امریکایی ناسا و جرمی هنسِن کانادایی، نخستین انسانهایی هستند که با پشت سر گذاشتن مسیری معادل یک میلیون و ۱۱۷ هزار و ۵۱۵ کیلومتر، بخش تاریک ماه را به چشم دیدند.
این دورترین نقطه در فضا است که تاکنون انسان توانسته به آن برسد.
فضانوردان در این مأموریت حدود شش ساعت به بررسی نیمکره پنهان ماه پرداختند، بخشی که از زمین قابل مشاهده نیست. آنها در این مدت، بهطور مستقیم برخورد شهابسنگها با سطح ماه را مشاهده کردند، پدیدهای که به صورت «جرقهها و درخششهای لحظهای» بر سطح تاریک و پُر دهانهٔ ماه دیده شد.
این مأموریت، مقدمهای بود بر مأموریتهای بعدی ناسا، سازمان فضایی امریکا، که قرار است تا دو سال دیگر، بار دیگر انسان را به کرۀ ماه بازگرداند. برنامهای بلندپروازانه که با رقابت جدی چین و روسیه هم همراه است.
ماموریت آرتمیس ۲ ، پس از سالها زمینهسازی و رویارویی با موانع پیدرپی و هزینههای گزاف، سرانجام برای برخاستن از فلوریدا در ساعت ۱۸:۲۴ (۲۲:۲۴ به وقت گرینویچ) روز پنجشنبه، ۱۳ حمل، برنامهریزی شد.
این سفر چندین جنبه ویژه هم داشت: اعزام نخستین رنگینپوست، نخستین زن و نخستین غیرامریکایی به یک مأموریت قمری.
قالیباف خواستار تحقق دو شرط پیش از آغاز مذاکرات با امریکا شد
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، که گفته میشود از اعضای گروه مذاکره کننده ایران با امریکا در پاکستان است، عصر جمعه، ۲۱ حمل، ساعاتی پیش از آغاز مذاکرات خواستار محقق شدن دو شرط "برقراری آتشبس در لبنان" و "آزادسازی داراییهای مسدود شدهٔ ایران" شد.
او در پیامی در صفحۀ ایکس خود این دو شرط را به عنوان اقدامات مورد توافق دو طرف خواند و خواست تا پیش از شروع مذاکرات محقق شوند.
مقامهای جمهوری اسلامی از زمان برقراری آتشبس، بارها خواستار توقف حملات اسرائیل به لبنان شده و آن را به عنوان موارد توافق آتشبس دانسته اند، اما امریکا و اسرائیل چنین موضوعی را رد کردهاند.
این درحالیست که ارتش اسرائیل و گروه حزبالله لبنان روز جمعه هم به تبادل آتش ادامه دادند و حزبالله اعلام کرد که حملات موشکی به پایگاه دریایی اشدود و چندین منطقه دیگر در شمال اسرائیل انجام داده است.
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند که در این حملات یک خانه ویران شده است، اما گفتند که تلفاتی نداشته است. در پاسخ، ارتش اسرائیل مناطقی را در جنوب لبنان بمباران کرد و طبق گزارش رسانههای لبنانی، حداقل یک نفر کشته شد.
هشدار معاون رئیس جمهور امریکا به ایران قبل از مذاکرات؛ "ما را بازی ندهید"
جی دی ونس، معاون رئیسجمهور امریکا، روز جمعه گفت، در حالی که برای انجام گفتوگوها عازم پاکستان میشود، به مذاکراتی مثبت با ایران امیدوار است و در عین حال به تهران هشدار داد که "ما را بازی ندهد."
ونس پیش از ترک واشنگتن به خبرنگاران گفت: "ما مشتاق انجام مذاکرات هستیم. فکر میکنم این مذاکرات مثبت خواهد بود."
او افزود: "همانطور که رئیسجمهور ایالات متحده گفته است، اگر ایرانیها مایل باشند با حسن نیت مذاکره کنند، ما قطعاً آمادهایم دست دوستی دراز کنیم. اگر بخواهند ما را بازی بدهند، خواهند دید که تیم مذاکرهکننده چندان پذیرای این رفتار نخواهد بود."
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، در پی برقراری آتشبس دو هفتهای با ایران معاون خود را همراه با دو نمایندۀ ویژۀ خود راهی مذاکرات میکند.
این در حالیست که مقامهای ایرانی میگویند، تا زمانی که لبنان به توافق آتشبس اضافه نشود و اسرائیل حملات خود به مواضع گروه حزبالله را قطع نکند، در مذاکرات با امریکا شرکت نمیکنند.
مذاکره بین واشنگتن و تهران برای رسیدن به صلح قرار است روز شنبه در اسلامآباد برگزار شود و خبرگزاری فرانسه گزارش داده که به شکل "غیرمستقیم" برگزار خواهد شد.
اسلامآباد روز شنبه میزبان مذاکرات امریکا و ایران خواهد بود
پیش از این گفته شده بود که مذاکرات ایران و امریکا روز جمعه در اسلامآباد آغاز میشود، اما چندین رسانه غربی روز جمعه گزارش دادند که این مذاکرات روز شنبه، ۲۲ حمل برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مذاکرات غیرمستقیم خواهد بود؛ یعنی دو طرف در اتاقهای جداگانه خواهند نشست و مقامات پاکستانی پیامها را بین دو اتاق رد و بدل خواهند کرد.
پیش از مذاکرات، پاکستان ارتش خود را برای حفظ امنیت در این کشور به خیابانها اعزام کرده است.
توافق آتشبس دو هفتهای بین ایران و امریکا، که با میانجیگری پاکستان حاصل شد، تنها چند ساعت قبل از ضربالاجل دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا اعلام شد که شامل تهدیدی مبنی بر "نابودی کامل تمدن ایران" بود.