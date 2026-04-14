قرار است نمایندگان لبنان و اسرائیل امروز سه‌شنبه (۲۵حمل) در واشنگتن برای گفت‌وگو با میانجی‌گری امریکا دربارهٔ پایان دادن به جنگ در لبنان دیدار کنند، اما چشم‌انداز دستیابی به توافق در جریان این مذاکرات مبهم است.

نعیم قاسم، رهبر حزب‌الله خواستار لغو این مذاکرات پیش از آغاز آن شده است. او این مذاکرات را «بی‌فایده» خوانده و افزوده که چنین تصمیمی نیازمند اجماع داخلی در لبنان است.

حزب‌الله یک گروه جنگجو و حزب سیاسی است که بخش های وسیعی از جنوب لبنان را در کنترل خود دارد.

حزب‌الله از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود. اتحادیۀ اروپا فقط شاخۀ نظامی حزب‌الله را در فهرست سیاه اش شامل کرده است.

نواف سلام، صدراعظم لبنان، در ۲۲ حمل در پی فشار حزب‌الله، اعلام کرده بود که سفر خود به ایالات متحده را لغو کرده است.

لبنان در ۱۱ حوت پارسال، پس از حملهٔ حزب‌الله به اسرائیل، به جنگ گستردهٔ منطقه‌ای مرتبط با ایران کشیده شد.

از آن زمان، با وجود درخواست‌های بین‌المللی، حملات اسرائیل، از جمله حمله‌ای بسیار سنگین به بیروت در ۱۹ حمل، بیش از دو هزار نفر را کشته و بیش از یک میلیون نفر را آواره کرده است. طی این مدت، نیروهای زمینی اسرائیل نیز به جنوب لبنان وارد شده‌اند.

در نشست امروز که با میانجی‌گری مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا برگزار خواهد شد، سفیران اسرائیل و لبنان در واشنگتن و نیز سفیر امریکا در بیروت نیز شرکت خواهند داشت.