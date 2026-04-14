هند ۱۳ تُن واکسین بیماری سل و مواد مرتبط آن را به افغانستان کمک کرده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به به‌روزرسانی فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، این اقدام را «ناعادلانه» و نقض حقوق مردم افغانستان خواند.

او روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رادیو و تلویزیون ملی گفت که تحریم‌ها از آغاز تاکنون بی‌اثر بوده و تنها مردم را متأثر می‌سازد.

مجاهد تأکید کرد که طالبان خواهان تفاهم با جامعه جهانی هستند و انتظار دارند سازمان ملل به‌جای فشار سیاسی، برای نزدیک‌تر شدن افغانستان و جهان تلاش کند.

این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه اطلاعات مربوط به چهار مقام ارشد طالبان را در فهرست تحریم‌ها به‌روزرسانی کرد. این اقدام شامل محمد حسن آخند، عبدالغنی برادر، امیرخان متقی و هدایت‌الله بدری می‌شود.

به گفته سازمان ملل، این تغییرات تحریم‌های تازه نیست، بلکه برای تکمیل و دقیق‌تر شدن اطلاعات هویتی این افراد انجام شده و در چارچوب قطعنامه ۱۹۸۸ صورت گرفته است.